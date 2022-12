Corona: Jetzt droht das Milliarden-Debakel mit Impfstoff

Wird es lang­sam eng für von der Leyen und Lauterbach? Unter obi­ger Überschrift ist auf mor​gen​post​.de am 22.12.22 zu lesen:

»Die EU hat zu viel Impfstoff bestellt, auch Deutschland. Lenken die Hersteller ein? Und war­um ermit­telt die Staatsanwaltschaft?

Brüssel. Zwei Jahre nach dem Start der Corona-Impfkampagne schla­gen immer mehr Regierungen in Europa Alarm: Sie erwar­ten für kom­men­des Jahr eine enor­me Schwemme an nicht benö­tig­ten Impfstoff-Lieferungen, vor­ran­gig mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin. Es droht eine Verschwendung von Steuergeldern in Milliardenhöhe – denn vie­le Millionen Impf-Dosen müss­ten ver­nich­tet wer­den. Kann die EU das Desaster noch abwen­den?«

In dem Artikel wer­den dabei ledig­lich die über­schüs­si­gen Dosen für die nächs­ten Jahre behan­delt. Schon im März war die Rede von "660 Millionen Dosen Impfstoff" für die BRD, von denen nur ein Bruchteil in die Oberarme geriet (s. hier). Weiter in der "Morgenpost":

»Allein für Deutschland geht es um ins­ge­samt 160 Millionen Dosen für 2023 und 2024. Die wür­den nicht mehr benö­tigt, da bis min­des­tens Herbst 2023 genug Impfstoff auch gegen neue Virusvarianten gesi­chert sei, heißt es im Gesundheitsministerium. Bei Kosten pro Dosis von bis zu 20 Euro (für das Präparat von Biontech) geht es nur für Deutschland um rund drei Milliarden Euro…

EU-Staaten warnen: „Geben Milliarden für Impfstoffe aus, die wir gar nicht brauchen“

Der pol­ni­sche Gesundheitsminister Adam Niedzielski sag­te bei dem Treffen: „Es muss neu ver­han­delt wer­den. Es kann nicht beim jet­zi­gen Lieferumfang blei­ben. Der Überschuss zeigt die Schwäche der Verträge, die die Kommission ver­han­delt hat.“ Der slo­we­ni­sche Gesundheitsminister Aleš Šabeder schimpf­te: „Unsere Lager sind voll. Es ist nicht akzep­ta­bel, dass wir für Impfstoff zah­len, den wir hin­ter­her ver­nich­ten müs­sen.“ Die Slowakei und Lettland schlu­gen vor, dass Pfizer statt des Corona-Impfstoffs ande­re Medikamente lie­fert. Griechenland for­der­te: „Wir müs­sen Impfstoff zurück­schi­cken. Wir dür­fen gegen­über den Herstellern kei­ne Schwäche zei­gen.“ Italien appel­lier­te an die Kommission: „Unternehmen Sie alles, um die Verträge neu zu ver­han­deln und die Mengen zu redu­zie­ren.“ Dänemark brach­te eine Preissenkung ins Spiel, Frankreich eine Verschiebung bis 2025. Rumänien warn­te: „Wir geben Milliarden für Impfstoffe aus, die wir gar nicht brau­chen.“ Litauen gab zu Protokoll: „Wir bekom­men sechs­mal so viel Impfstoff wie wir benötigen.“…

EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides plant Krisentreffen mit Herstellern

… Teilnehmen sol­len die betrof­fe­nen Hersteller und EU-Gesundheitsminister. Ziel sei es, die Versorgung an die Bedürfnisse vor Ort anzu­pas­sen, sag­te Kyriakides unse­rer Redaktion: „Die Kommission unter­stützt die Forderung der Mitgliedstaaten, Verträge an neue Realitäten anzu­pas­sen, und arbei­tet aktiv mit den Unternehmen zusam­men, um Lösungen für unse­re lang­fris­ti­ge Partnerschaft gegen Covid-19 zu fin­den.“ In der Behörde heißt es: „Wir respek­tie­ren unse­re ver­trag­li­chen Verpflichtungen. Aber die Umstände haben sich geändert.“…

Corona-Impfstoffschwemme: Darum hat Ursula von der Leyen jetzt ein Problem

Das droht nun auch zum Problem für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wer­den. Sie hat­te den Mega-Deal über die Biontech/Pfizer-Lieferungen von bis zu 1,8 Milliarden Dosen per­sön­lich ein­ge­fä­delt. Der Vertrag ist ohne­hin schon in der Kritik, denn von der Leyen hat­te laut Prüfbericht des Europäischen Rechnungshofs eigen­hän­dig Vorverhandlungen mit Pfizer-Chef Albert Bourla geführt und wesent­li­che Inhalte ver­ein­bart – in Abweichung vom fest­ge­leg­ten Verfahren, so der Rechnungshof…

In Brüssel set­zen nun vie­le Kritiker auf die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO). Die hat­te im Oktober mit­ge­teilt, dass sie im Zusammenhang mit der Corona-Impfstoffbeschaffung der EU Ermittlungen auf­ge­nom­men hat – ohne zu sagen, war­um und gegen wen. Dass es um von der Leyens Mega-Deal geht, an dem die EU-Staaten jetzt knab­bern, ist eine weit ver­brei­te­te Annahme, auch unter EU-Abgeordneten…«