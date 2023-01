Corona-PCR-Tests: Hinweise auf mögliche Milliardenverschwendung

Das ist in der Rubrik "Investigativ" auf tages​schau​.de am 8.1.23 zu lesen. (Hätten die drei dafür auf­ge­bo­te­nen JournalistInnen die frei zugäng­li­chen Meldungen auf coro​dok​.de gele­sen, wären ihnen weit grö­ße­re Korruptionsfälle schon eher aufgefallen.)

»Mehr als sechs Milliarden Euro haben die PCR-Tests in der Pandemie bis­her gekos­tet. Nach Recherchen von WDR, NDR und SZ hät­ten Staat und Krankenkassen wohl Milliarden spa­ren kön­nen. Hat nie­mand die hor­ren­den Preise geprüft?

Von Daniel Drepper, Markus Grill und Sarah Wippermann NDR/WDR



Deutschland, Ende Januar 2020. Die ers­ten Menschen infi­zier­ten sich mit dem neu­ar­ti­gen Coronavirus. Nach außen war die Regierung um Ruhe bemüht. Doch hin­ter den Kulissen berei­te­ten sich Beamte, Ärztevertreter und Krankenkassen dar­auf vor, dass bald schon sehr vie­le Menschen auf Corona getes­tet wer­den müssen.

Am Abend des 30. Januar schick­ten die Vertreter der Ärzteschaft, die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), eine E‑Mail an die Krankenkassen. Darin schlu­gen sie vor, die Kosten für einen PCR-Test auf 59 Euro fest­zu­le­gen. Damit ori­en­tier­ten sie sich am Preis für einen ver­gleichs­wei­se sel­te­nen Hepatitis-Test – und nicht etwa an PCR-Tests für Influenza- oder RS-Viren. Letztere wer­den mit 19,90 Euro vergütet.

Insider berich­ten, dass das Gesundheitsministerium Druck gemacht habe, den hohen Preis von 59 Euro zu akzep­tie­ren und sich zu eini­gen, damit Patienten mit Corona-Symptomen am Ende die Tests nicht selbst bezah­len müssen…

Mehr als 1000 Seiten interne Akten

Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) zei­gen, dass der Preis von 59 Euro der Auftakt zu einer bis heu­te andau­ern­den, mög­li­cher­wei­se mil­li­ar­den­schwe­ren Verschwendung war.

Hierfür wur­den mehr als 1000 Seiten inter­ne Akten aus dem Gesundheits- und Wirtschaftsministerium zusam­men mit wei­te­ren ver­trau­li­chen Dokumenten aus­ge­wer­tet sowie zahl­rei­che Gespräche mit Insidern geführt. Erstmals wer­den dadurch jene frag­wür­di­gen Preiskalkulationen öffent­lich, mit denen die Ärzte-Lobby hohe Preise durch­setz­te…«

Der gute Olfert Landt

Auch zu die­sem Aspekt hät­te man Fundierteres auf die­sem Blog fin­den kön­nen. Statt des­sen wird die Erzählung von Landt unge­prüft kolportiert:

»Die Firma TIB Molbiol hat in Deutschland als ers­te Firma Corona-Tests her­ge­stellt und an Labore ver­kauft. Ihr Gründer Olfert Landt arbei­tet seit Jahren mit dem Virologie-Labor von Christian Drosten zusam­men. Seit Februar 2020 habe sei­ne Firma einen zer­ti­fi­zier­ten Test ange­bo­ten. Landt spricht offen über die Preise, zu denen er sei­ne PCR-Tests an Labore ver­kauft hat.

Nehme man alle nöti­gen Zutaten zusam­men, die PCR-Reagenzien, die Extraktionskontrolle und die Polymerase, "dann lan­det man bei vier Euro", sagt Landt. Nehme man auch noch die Aufreinigung der Proben dazu, die man­che Labore gemacht haben, kom­me man auf maxi­mal neun Euro pro Test. Neben TIB Molbiol haben auch ande­re Firmen ähn­lich güns­ti­ge Testkits ange­bo­ten…«

Über Landt und sei­ne Krisengewinne sowie die Rolle von Christian Drosten dabei ist hier viel zu lesen. Etwa in:

Ab dem 1. Juli 2020 muß­ten die Kassen "… für den PCR-Test 39,40 Euro an die Labore zah­len müs­sen – immer­hin dop­pelt so viel wie für ver­gleich­ba­re ande­re PCR-Labortests…"

»Bund zahlte deutlich mehr für Tests

Die Kassen müs­sen jedoch nur die Tests in Arztpraxen und Krankenhäusern bezah­len. Wer dage­gen Kontaktperson eines Infizierten war oder eine rote Warnung in der Corona-App hat­te, für den muss­te der Bund die PCR-Kosten übernehmen.

Doch wäh­rend die Kassen seit Juli 2020 nur noch 39,40 Euro pro Test bezahl­ten, ver­gü­te­te das Gesundheitsministerium den Laborärzten noch neun Monate län­ger jeden PCR-Test mit 50,50 Euro. In den Unterlagen des Ministeriums fin­det sich kei­ne Kalkulation, wie die Bundesregierung die Vergütung begrün­det. Wie es zu dem hohen Preis kam, beant­wor­te­te das Ministerium auf Anfrage nicht.

Auch im Jahr 2022 erhiel­ten die Labore noch groß­zü­gi­ge Vergütungen für die Corona-Tests. Die Krankenkassen zahl­ten bis Juli 35 Euro für einen Test, das Ministerium sogar 43,56 Euro. Zu die­ser Zeit konn­ten die Labore bei der Firma Biozol einen zer­ti­fi­zier­ten Test für drei Euro ein­kau­fen, bei Euroimmun für sechs Euro und bei alto­na Diagnostics für sie­ben Euro. Noch heu­te, nach eini­gen Preissenkungsrunden, kas­sie­ren die Labore für jeden PCR-Test 27,30 Euro von den Kassen und 32,39 Euro vom Bund…

Wie lukra­tiv das PCR-Geschäft für die Labore war, sieht man an den weni­gen Firmen, die detail­lier­te Geschäftszahlen ver­öf­fent­lich­ten. So hat der Laborkonzern Sonic Healthcare im zurück­lie­gen­den Geschäftsjahr die Umsätze gegen­über dem Vorjahr um 47 Prozent gestei­gert. "Die deut­li­che Umsatzsteigerung resul­tiert aus höhe­ren Laborumsätzen, ins­be­son­de­re im Zusammenhang mit der pan­de­mie­be­ding­ten Covid-19 PCR Diagnostik", schreibt Sonic. Die Gewinne jedoch explo­dier­ten förm­lich – von 82 auf 274 Millionen Euro.«

Vor fast genau einem Jahr war übri­gens hier schon zu lesen: