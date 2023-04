„Corona-Welle erfasst die Schweiz“

Unter die­ser Über­schrift wur­de am 22. April gemel­det:

„Eine ver­steck­te Coro­na­wel­le gras­siert in der Schweiz. In den Klär­an­la­gen ist die Virus­last so hoch wie in der Som­mer­wel­le 2022 und höher als im letz­ten Herbst. Beson­ders betrof­fen sind etwa die Regio­nen Luzern, Win­ter­thur, Bülach und Brem­gar­ten im Aargau.

Sars-CoV‑2 (noch) nicht sai­so­nal geworden

Wäh­rend Sars-CoV‑2 noch immer stark im Umlauf ist, sind ande­re respi­ra­to­ri­sche Erkran­kun­gen wie Influ­en­za und RSV hier­zu­lan­de ver­schwun­den. Coro­na ist also bis anhin (noch) nicht sai­so­nal gewor­den, wie diver­se Exper­ten vor­aus­ge­sagt hatten.

Die Grün­de sind laut Hul­drych Günt­hard, Lei­ten­der Arzt an der Kli­nik für Infek­ti­ons­krank­hei­ten am Uni­ver­si­täts­spi­tal Zürich, noch offen. Wie er gegen­über der «Schweiz am Wochen­en­de» erklärt, sei die Immu­ni­tät der Bevöl­ke­rung viel­leicht doch noch nicht so gut, wie man das ger­ne hät­te und die Grund­ak­ti­vi­tät von SarsCoV‑2 des­halb noch zu hoch. «Eine wei­te­re Mög­lich­keit ist, dass es das Virus wie­der ein­fa­cher hat, weil nur noch wenig geimpft wird und des­halb der par­ti­el­le Impf­schutz nicht mehr besteht.»

Wer sich ange­steckt hat, muss aber offen­bar kaum mehr ins Spi­tal. Es gebe kein erhöh­tes Auf­kom­men von Coro­na-Pati­en­ten, heisst es vom Uni­ver­si­täts­spi­tal Zürich – wie die «Schweiz am Wochen­en­de» schreibt. Ande­re Spi­tä­ler berich­ten dasselbe.

Leicht über­trag­ba­re Omi­kron-Vari­an­te dominiert

Beson­ders domi­nant ist – gemäss Zah­len des Bun­des – aktu­ell die Omi­kron-Vari­an­te XBB. Die­se leicht über­trag­ba­re Vari­an­te führt laut Exper­ten in der Regel zu einer läs­ti­gen Erkäl­tung, Fie­ber oder Schnupfen.

Wie vie­le Per­so­nen genau ange­steckt sind, lässt sich nicht bezif­fern. Dies, weil kaum mehr getes­tet wird.“

Viel­leicht soll­te man es ein­fach ganz las­sen und nicht wei­ter im Trü­ben fischen.