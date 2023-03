Coronavirus-Forscher Hilgenfeld für Lebenswerk ausgezeichnet

»Der Bio­che­mi­ker Rolf Hil­gen­feld, der unter ande­rem das Coro­na­vi­rus unter­sucht hat, ist von der Deut­schen Gesell­schaft für Kris­tal­lo­gra­phie mit der Carl-Her­mann-Medail­le geehrt wor­den. Er habe die Aus­zeich­nung für sein wis­sen­schaft­li­ches Lebens­werk erhal­ten, beson­ders für sei­ne Ver­diens­te auf dem Gebiet der Kris­tal­lo­gra­phie vira­ler Pro­te­ine, teil­te die Gesell­schaft am Diens­tag mit…«

Mit wem haben wir es hier zu tun? Auf jeden Fall mit jeman­dem, der etwas vom Geschäft ver­steht. Im buch­stäb­li­chen Sin­ne, aber auch hin­sicht­lich des Wis­sens, daß Wirk­stof­fe jah­re­lan­ge For­schung und Stu­di­en erfordern:

Dabei kann es pas­sie­ren, daß es dum­mer­wei­se "kei­ne Pati­en­ten" mehr gibt. Wie beim "Murs-Aus­bruch" von 2012, wie das Bun­des­for­schungs­mi­nis­te­ri­um sein Video vom 9.3.20 untertitelt.

Er weiß, ohne staat­li­che Sub­ven­tio­nen wird das nichts mit gewinn­brin­gen­den Ent­wick­lun­gen. Im Juni 2020 war hier zu lesen, daß geschäfts­tüch­ti­ge For­scher wie er sich um die Gel­der bemüh­ten, die schlu­ßend­lich aber in der Main­zer Gold­gru­be (und bei Cur­e­vac) landeten:

Dabei klang alles so erfolg­ver­spre­chend wie bei Chris­ti­an Dros­ten. Bei­de waren seit Jah­ren auf den glei­chen For­schungs­fel­dern unter­wegs. 2020 hat­ten sie sogar gemein­sam die Arti­kel "α‑Ketoamide Inhi­bi­tors of SARS-CoV‑2 Main Pro­tease" und "Crys­tal struc­tu­re of SARS-CoV‑2 main pro­tease pro­vi­des a basis for design of impro­ved α‑ketoamide inhi­bi­tors" ver­öf­fent­licht.

»… Coro­na­vi­ren sind für Rolf Hil­gen­feld gute alte Bekann­te: Der Direk­tor des Insti­tuts für Bio­che­mie an der Uni­ver­si­tät zu Lübeck hat schon vor dem SARS-Aus­bruch von 2003 damit begon­nen, an ihnen zu for­schen, erzählt er. Die­se jah­re­lan­ge Arbeit zahlt sich jetzt beson­ders aus: Nur weni­ge Mona­te nach dem ers­ten Auf­tau­chen des Virus hat sein Team einen Wirk­stoff gegen Covid-19 ent­wi­ckeln kön­nen. Der soll im Virus ein bestimm­tes Enzym lahmlegen.

"Das Enzym ist ent­schei­dend bei der Ver­meh­rung des Virus in der infi­zier­ten Zel­le und wenn man das dann hemmt, dann kann das nicht mehr erfolgen."

Prof. Rolf Hil­gen­feld, Uni­ver­si­tät zu Lübeck

Und kann das Virus sich nicht ver­meh­ren, wird die Erkran­kung gestoppt. Um den rich­ti­gen Blo­ckie­rer zu fin­den, hat sich das Team mit­hil­fe der Erb­infor­ma­tio­nen des Virus ein 3D-Modell des Enzyms gen­tech­nisch her­ge­stellt und zwar mit Hil­fe eines hoch­in­ten­si­ven Rönt­gen­lichts von soge­nann­ten MX-Instru­men­ten. Die­se kön­nen win­zigs­te Pro­te­in­kris­tal­le mit hoch­bril­lan­tem Rönt­gen­licht durch­leuch­ten. Die so gewon­ne­nen Bil­der ent­hal­ten Infor­ma­tio­nen über die drei­di­men­sio­na­le Archi­tek­tur der Pro­te­in­mo­le­kü­le, aus denen Com­pu­ter­pro­gram­me wie­der­um die kom­ple­xe Gestalt des Pro­te­in­mo­le­küls und sei­ne Elek­tro­nen­dich­te berech­nen. Des­halb benö­tig­ten die For­schen­den das Virus gar nicht im Labor, erläu­tert der Biochemie-Professor…

Doch bis der Wirk­stoff der Lübe­cker zu einem Medi­ka­ment wird, ist es noch ein wei­ter Weg: Zunächst muss er näm­lich im Tier­mo­dell getes­tet wer­den, bevor er über­haupt irgend­wann in die kli­ni­schen Tests am Men­schen kann. Eine ers­te Unter­su­chung an gesun­den Labor­mäu­sen habe gezeigt, dass der Wirk­stoff am bes­ten gespritzt oder durch die Nase inha­liert wer­den sollte…«

Anders als Dros­ten saß Hil­gen­feld lei­der auf dem fal­schen Pferd, sub­ven­ti­ons­tech­nisch gese­hen. Wäh­rend Dros­ten sich schnell zum Chef­pro­pa­gan­dis­ten der "Lightspeed-Impf­stof­fe" mach­te, konn­te Hil­gen­feld mit sei­ner zeit­auf­wen­di­gen Medi­ka­men­ten­for­schung kaum För­der­mit­tel ein­wer­ben. In einem Inter­view vom 19.4.21 auf hna​.de klag­te er:

»Herr Pro­fes­sor Hil­gen­feld, sind Sie gut vor­an­ge­kom­men? Kön­nen Sie schon bald ein Medi­ka­ment gegen Covid-19 auf den Markt bringen?

Unser Wirk­stoff dient als Grund­la­ge für etli­che Wei­ter­ent­wick­lun­gen in der phar­ma­zeu­ti­schen Indus­trie und in einem gro­ßen EU-Pro­jekt namens CARE, bei dem ich auch mit­ar­bei­te. Juris­ti­sche Hür­den ver­hin­dern aller­dings, dass mei­ne Uni­ver­si­tät (Uni­ver­si­tät zu Lübeck) eine exklu­si­ve Lizenz über mei­nen Wirk­stoff an eine ein­zel­ne Phar­ma­fir­ma ver­gibt. Ohne einen sol­chen Part­ner kön­nen wir die wei­te­re Ent­wick­lung nicht betrei­ben, dafür feh­len uns als klei­ne Uni­ver­si­tät Geld und Erfahrung.

Sie klag­ten vor einem Jahr über feh­len­de For­schungs­mit­tel. Das dürf­te doch heu­te kein Pro­blem mehr sein. Vie­le Regie­run­gen sind heu­te bereit, Mil­li­ar­den für die For­schung bereitzustellen.

In Deutsch­land flie­ßen die meis­ten Gel­der in die Impf­stoff­for­schung und ‑ent­wick­lung. Für die Ent­wick­lung von Medi­ka­men­ten gegen Covid-19 wird nur ein Bruch­teil davon bereit­ge­stellt. Kürz­lich gab es eine Aus­schrei­bung des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für Bil­dung und For­schung (BMBF), in der zur Ein­rei­chung von Pro­jekt­vor­schlä­gen für Medi­ka­men­ten­ent­wick­lung gegen Covid-19 auf­ge­ru­fen wur­de. Dafür wur­den ins­ge­samt 50 Mil­lio­nen Euro bereit­ge­stellt. Das ist ver­schwin­dend gering gegen­über den Mil­li­ar­den, mit denen die Impf­stoff­ent­wick­lung geför­dert wird…

Unser Wirk­stoff atta­ckiert ein sol­ches, rela­tiv kon­stan­tes Ele­ment, das vira­le Enzym „Haupt­pro­tease“. Des­we­gen wirkt unse­re Ver­bin­dung bis­her gegen alle Vari­an­ten des Virus gleich gut. Es wäre also fahr­läs­sig, ange­sichts die­ses Sze­na­ri­os nur auf Impf­stof­fe zu set­zen und anti­vi­ra­le Medi­ka­men­te zu ver­nach­läs­si­gen…«

Über den aus­ge­brems­ten Pro­fes­sor weiß das Blatt:

»Prof. Rolf Hil­gen­feld, 1954 in Göt­tin­gen gebo­ren, ist in Arol­sen auf­ge­wach­sen. Nach dem Abitur 1972 an der Chris­ti­an-Rauch-Schu­le stu­dier­te er Che­mie. Neun Jah­re beschäf­tig­te er sich beim Phar­ma­kon­zern Hoechst mit „ratio­na­lem Drug-Design“, dem Ent­wer­fen neu­er medi­zi­ni­scher Wirk­stof­fe am Computer…«

Bei Coro­na hat­te er hoechst schlech­te Kar­ten gegen das Drug-Design der mRNA-Stof­fe.