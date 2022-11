Coronavirus: Pharmahersteller fürchten das Ende der Pandemie

Auf sued​deut​sche​.de dür­fen sich im Wirtschaftsteil drei JournalistInnen äußern, die nicht auf der bis­her von Frau Berndt ver­tre­te­nen Linie sind. Am 1.11.22 ist dort zu lesen:

»Seit Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister ist, hat er wohl kei­nen Satz so häu­fig gesagt wie die­sen: "Die Pandemie ist nicht vor­bei." Karl Lauterbach mag den Satz, er hat ihn in unzäh­li­ge Mikrofone gesagt, er hat ihn get­wit­tert, er hat ihn sei­ne Pressesprecher wie­der­ho­len las­sen. Nun aber könn­te Karl Lauterbach bald einen neu­en Lieblingssatz benö­ti­gen. Denn es ist Herbst, und anders als erwar­tet sin­ken die Corona-Zahlen. Seit mehr als zwei Wochen schon. Thomas Mertens, der Chef der stän­di­gen Impfkommission (Stiko) ließ ver­gan­ge­ne Woche gar wis­sen, sei­ner Ansicht nach sei die Pandemie jetzt sehr wohl vorbei.

Ein mög­li­ches Ende des Corona-Albtraums klingt wie eine gute Nachricht für alle. Doch es gibt auch Unternehmen, denen das nach­las­sen­de Infektionsgeschehen gar nicht zupass­kommt – die Pharmahersteller…

Nur jeder Zehnte ist vierfach geimpft

Es ist nicht so, als hät­te man im Bundesgesundheitsministerium nicht alles getan, um die Impfaktivität hoch­zu­hal­ten. Erst kürz­lich prä­sen­tier­te Karl Lauterbach eine neue Kampagne, die Menschen von einer vier­ten Impfung über­zeu­gen soll­te. Es gab Plakate und Videos, man hat­te extra eine neue Werbeagentur engagiert…

Markus Manns ist Mediziner und Portfoliomanager bei der Fondsgesellschaft Union Investment. Er sagt, dass Biotech-Aktien ins­ge­samt zuletzt gelit­ten haben, lie­ge auch an der Rezession und an den höhe­ren Zinsen. Fast alle Titel die­ser Branche hät­ten ein Fünftel bis ein Drittel ihres Wertes ein­ge­büßt. Aber für den Absturz von Biontech und Moderna spie­le eben auch die Impfmüdigkeit in der Bevölkerung eine ent­schei­den­de Rolle…

Die Omikron-Variante verläuft oft mild, das mindert die Impflaune der Bevölkerung

Wie viel Geld mit Impfstoffen noch zu machen ist, hängt an der Entwicklung des Virus, klar. Allerdings haben die Hersteller zuletzt viel Aufwand in die Entwicklung von Vakzinen gesteckt, die an die Omikron-Variante ange­passt sind. Und Omikron ver­läuft in vie­len Fällen mild – des­halb sind gro­ße Teile der Bevölkerung nicht in Impflaune. Käme eine neue Virusvariante, die das ändert, ist offen, ob die teu­er ent­wi­ckel­ten Omikron-Impfstoffe dann die rich­ti­gen wären.

Das Marktvolumen hängt aber auch davon ab, wer ein­kauft. Bislang besorg­ten in den USA die Regierung und in der EU die EU-Kommission die Impfstoffe für ihre Bevölkerungen.

In den USA ändert sich das gera­de – auch weil der Regierung Biden die finan­zi­el­len Mittel für Impfstoff-Käufe feh­len. Dort tritt der Markt nun in eine neue Phase, Impfungen sol­len über die Krankenkassen abge­rech­net wer­den. In der ver­gan­ge­nen Woche äußer­te Pfizer bereits Preisvorstellungen für den kom­mer­zi­el­len Markt: 110 bis 130 Dollar je Dosis. Bei geschätz­ten Produktionskosten von 1,20 Dollar je Dosis sind das beacht­li­che Margenvorstellungen. Der tat­säch­li­che Preis dürf­te dann auf­grund von Rabatten nied­ri­ger sein, aber immer noch deut­lich über dem Preis von knapp 20 Dollar je Dosis, zu dem die US-Regierung die ers­ten Verträge mit Pfizer abschloss…

In Europa läuft die Sache anders. Hier hat die EU-Kommission mit Biontech und Pfizer drei Lieferverträge abge­schlos­sen, von denen zwei aber schon kom­plett bedient sind. Der drit­te von Mai 2021 sieht die Bereitstellung von 900 Millionen Dosen bis 2023 vor – sowie eine Option, die­se Menge zu ver­dop­peln. Die Preiserhöhung in den USA hat kei­ne Folgen für den euro­päi­schen Vertrag, die Preise sind fix…

Insgesamt hat Brüssel seit 2020 bis zu 4,2 Milliarden Dosen Vakzin bei acht Pharmakonzernen bestellt – ganz schön viel für 450 Millionen EU-Bürger. Ausgeliefert an die Mitgliedstaaten wur­den bis­lang 1,3 Milliarden, davon stamm­ten gut 835 Millionen von Biontech und Pfizer. Die Kommission schließt mun­ter wei­te­re Verträge ab; erst im August mit dem spa­ni­schen Anbieter Hipra Human Health. Die EU-Regierungen haben für die gemein­sa­me Beschaffung aus Brüssel kein Enddatum fest­ge­setzt…«