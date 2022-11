Danke, Frau Lambrecht!

Über den "Würdigungsappell im Bendlerblock" wur­de hier bereits berich­tet. Die Bundeswehr stellt ein Video mit dem Namen "22E30201_Corona_Appell_dirty [YT MD 2_288p" dazu bereit. In der Zusammenstellung dar­aus ist die Passage ab Min. 0:57 interessant.

» Schneller Nachweis

Am 27. Januar gegen 15.30 Uhr gin­gen beim InstMikroBioBwInstitut für Mikrobiologie der Bundeswehr meh­re­re Proben eines Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus ein. Eingeschickt hat­te die­se Probe die Ambulanz des Tropeninstituts der Ludwig-Maximilian-Universität München. Knapp drei Stunden spä­ter stand fest, dass Deutschland sei­nen ers­ten Coronavirus-Patienten hat.

Nachweisverfahren schnell etabliert

Das InstMikroBioBwInstitut für Mikrobiologie der Bundeswehr hat die Nachweisverfahren ent­spre­chend den von der WHO ver­öf­fent­lich­ten Protokolle [sic] eta­bliert. Damit kann die Erb­substanz des neu­en Coronavirus erkannt wer­den. Die Protokolle wur­den am Institut in München zunächst intern inten­siv getes­tet. Schließlich dür­fen sie aus­schließ­lich nur den gesuch­ten Erreger fin­den und sol­len auch bei kleins­ten Mengen des Erregers emp­find­lich reagieren.

Bereits seit dem 23. Januar 2020 bie­tet das InstMikroBioBwInstitut für Mikrobiologie der Bundeswehr den Nachweis des Coronavirus als dia­gnos­ti­sche Leistung für die Bundeswehr und zur Unterstützung zivi­ler Gesundheits­einrichtungen im Großraum München an.«

An die­sem 23. Januar war gera­de erst die berüch­tig­te Studie "Detection of 2019 novel coro­na­vi­rus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR", feder­füh­rend von Christian Drosten ver­faßt, erschie­nen. Mitautor war Olfert Landt, der sich mit PCR-Tests in der Folge eine gol­de­ne Nase ver­dien­te. Wenig spä­ter erklär­te er zu die­sem wun­der­sa­men Erfolg auf ber​li​ner​-zei​tung​.de:

»Der Test, das Design, die Entwicklung, stammt aus der Charité. Wir haben das nur sofort umge­setzt in ein Kit-Format. Und wenn man die­ses Virus nicht hat, das gab es ja anfangs nur in Wuhan, kön­nen wir ein syn­the­ti­sches Gen her­stel­len, um das Virusgenom zu simu­lie­ren. Das haben wir ganz schnell gemacht…

Jetzt ist das ja sehr schnell auf den Markt gekom­men. Gab es über­haupt Validierungsstudie dazu?

Natürlich. Die Assays sind am 23. Januar in der Zeitschrift Eurosurveillance von Corman et al., publi­ziert worden…«

Es kommt hin­zu, daß bereits 10 Tage zuvor Drosten, Landt und Andere einen ent­spre­chen­den Vorbericht an die WHO ver­öf­fent­licht hat­ten – auch hier war Drosten Kontaktperson.

Es ging dann alles plan­mä­ßig wei­ter. Im April war hier unter Verweis auf das "Weißbuch" der Bundeswehr von 2016 zu lesen:

Später über­nahm der glück­lo­se Generalmajor Carsten Breuer die Führung an der Corona-Front. "Wir wer­den im Herbst zwi­schen 50 und 60 Millionen Menschen imp­fen müs­sen und dafür die nöti­ge Infrastruktur auf­bau­en", wur­de er noch im Juli 2022 zitiert (s. hier). Da war sein "Krisenstab" längst auf­ge­löst. Wie das so ist, wur­de er nach dem Fiasko wei­ter befördert:

Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr

