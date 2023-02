»Das schwedische Modell ist erfolgreich«. Gemeint ist die allgemeine Wehrpflicht

Nie und nim­mer durf­te der schwe­di­sche Weg in der Coro­na-Fra­ge als erfolg­reich ange­se­hen wer­den. Tat man es, war man Schwurb­ler oder Neo­na­zi. "Las­sen sich schwe­di­sche Ver­hält­nis­se auf Deutsch­land über­tra­gen?" Das frag­te nicht nur quarks​.de noch am 9.3.22 und brach­te wie alle ande­ren Medi­en die nega­ti­ve Ant­wort, etwa mit dem Argu­ment "Schwe­den mit gut zehn Mil­lio­nen Ein­woh­nern ist nur sehr dünn besie­delt". "Ist der schwe­di­sche Son­der­weg geschei­tert?", hat­te schon am 26.5.21 zdf​.de gefragt und hef­tig genickt. "Schwe­di­scher Coro­na-Weg: 'Mora­lisch frag­wür­di­ger Lais­sez-fai­re-Ansatz'", hieß es am 27.3.22 auf kurier​.at. Auch und aus­ge­rech­net der "Tages­spie­gel", der jetzt Schwe­den als Vor­bild in sei­ner Kriegs­pro­pa­gan­da dar­stellt, mein­te am 15.4.22: "Ver­nich­ten­des Urteil über Schwe­dens Coro­na-Poli­tik: 'Ein mora­lisch, ethisch und wis­sen­schaft­lich frag­wür­di­ger Lais­sez-fai­re-Ansatz'". Am 1.2.23 ist dort zu lesen:

»„Rein mili­tä­risch wäre es sinn­voll“: Ist das skan­di­na­vi­sche Modell ein Weg für die deut­sche Wehrpflicht?

… „Es war ein Feh­ler, die Wehr­pflicht aus­zu­set­zen“, klag­te zuletzt der neue Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter, Boris Pis­to­ri­us (SPD). Doch was folgt poli­tisch aus die­ser Erkenntnis?…

[Es] gäbe kos­ten­güns­ti­ge­re Alter­na­ti­ven, etwa das skan­di­na­vi­sche Modell. Dabei wer­den alle jun­gen Frau­en und Män­ner zwar gemus­tert, aber nur ein klei­ner Teil für den Grund­wehr­dienst aus­ge­wählt. Die Armeen suchen sich also gewis­ser­ma­ßen das Per­so­nal aus, Kriegs­dienst­ver­wei­ge­run­gen sind dabei aber möglich.

Das Modell gilt als erfolg­reich. So wur­de in Schwe­den 2017 unter dem Ein­druck der rus­si­schen Anne­xi­on der Krim die Wehr­pflicht wie­der­ein­ge­führt. Der Per­so­nal­man­gel des schwe­di­schen Hee­res wur­de so beho­ben. Nor­we­gen hat ein ähn­li­ches Modell schon 2015 ein­ge­führt. Auch Finn­land kann auf eine gro­ße Reser­vis­ten­zahl zurückgreifen.

Bun­des­wehr-Exper­te Wie­gold hält die­se Art der Wehr­pflicht für denk­bar. „In Deutsch­land wäre die­ses Modell ver­fas­sungs­recht­lich schwie­rig durch­setz­bar. Rein mili­tä­risch wäre es aber sinn­voll“, sagt er dem Tages­spie­gel. Auch der Mili­tär­ex­per­te Car­lo Masa­la ist zwar gegen eine Wehr­pflicht, „aber wenn der Zug poli­tisch in die­se Rich­tung lau­fen soll­te, dann soll­ten wir uns am schwe­di­schen und/oder nor­we­gi­schen Modell ori­en­tie­ren“, schrieb er bei Twit­ter…«

tages​spie​gel​.de (1.2.23, Bezahlschranke)

Dem Krieg gegen das "Kil­ler­vi­rus" folgt der gegen die weit­aus gefähr­li­cher dar­ge­stell­te rus­si­sche Mutan­te (Ome­ga щ.ч.ю). Da trifft es sich gut, daß der Schwe­de dies­be­züg­lich kei­ne Zicken macht, son­dern als Vor­bild gel­ten darf.