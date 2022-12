»Das Paul-Ehrlich-Institut folgte der Argumentation von Biontech«

Würde "ein Teil die­ser Antworten die Bevölkerung ver­un­si­chern" (s. hier), wenn bekannt wür­de, was in den mil­li­ar­den­fach ver­spritz­ten "Impfstoffen" der Firma ent­hal­ten ist? Auf ber​li​ner​-zei​tung​.de ist am 14.12.22 zu lesen:

»Biontech: Informationen über Comirnaty-Impfstoff sind Geschäftsgeheimnis

Das Pharmaunternehmen Biontech besteht auf der Geheimhaltung von Details über sei­nen Corona-Impfstoff Comirnaty. Das geht aus einer Stellungnahme von Biontech her­vor, die das Unternehmen im Zuge einer Drittbeteiligung gemäß Informationsfreiheitsgesetz (IFG) abge­ge­ben hat. Die Stellungnahme, die das Unternehmen dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) über­mit­telt hat, liegt der Berliner Zeitung vor. Das PEI hat­te eine Anfrage laut IFG von fünf Chemieprofessoren zu behan­deln, die um Aufklärung über die che­mi­sche Substanz des Impfstoffs und die Qualitätssicherung ein­zel­ner Chargen gebe­ten hatten.

In der Biontech-Stellungnahme an das PEI heißt es zunächst ein­lei­tend, „dass Biontech in hohem Maße dar­an inter­es­siert ist, dass der Anspruch auf Zugang zu amt­li­chen Informationen im gesetz­lich zuläs­si­gen Umfang ermög­licht wird und wir uns wei­ter­hin kei­nes­wegs gegen­über einer offe­nen Diskussion über unse­ren Impfstoff ver­schlie­ßen“. Gleichzeitig bit­tet Biontech „aber um Verständnis, dass es in einem for­schen­den und wis­sens­ba­sier­ten Unternehmen wie Biontech, das in einem sehr kom­pe­ti­ti­ven Umfeld tätig ist, von erheb­li­cher Bedeutung ist, ver­trau­li­che Informationen zu schüt­zen und unzu­läs­si­ge Veröffentlichungen zu ver­mei­den“. Ein Anspruch auf Information besteht nach Auffassung von Biontech „nur im Hinblick auf ,amt­li­che Informationen‘“. Eine Auskunft sei für eine Behörde, in die­sem Fall das PEI, auf „amt­li­chen Zwecken die­nen­de gespei­cher­te Aufzeichnungen beschränkt“…

Das Paul-Ehrlich-Institut folg­te der Argumentation von Biontech und lehn­te den Antrag der Wissenschaftler ab. Das Dokument liegt der Berliner Zeitung vor. In der Begründung heißt es, das PEI sei als Behörde nicht zustän­dig. Die „Verfügungsbefugnis/-berech­ti­gung“ über Geschäftsgeheimnisse feh­le „dem Paul-Ehrlich-Institut hin­sicht­lich ihm ggfs. durch die EMA im Rahmen von zen­tra­li­sier­ten Zulassungsverfahren zur Verfügung gestell­ten Informationen“. Das PEI erläu­tert, dass es der Auffassung sei, bei den ange­frag­ten Details hand­le es sich um Geschäftsgeheimnisse, deren Preisgabe dem Hersteller scha­den könn­te. Es hand­le sich um Informationen, an deren „Nichtverbreitung der Geheimnisträger ein berech­tig­tes wirt­schaft­li­ches Interesse“ habe. Wörtlich heißt es: „Die begehr­ten Informationen über pro­dukt­spe­zi­fi­sche Toleranzbereiche von Comirnaty, Freigabespezifikationen des Fertigproduktes sowie sons­ti­ge Chargendokumentationen stel­len sol­che Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dar. Das Paul-Ehrlich-Institut schließt sich dies­be­züg­lich der umfas­sen­den Stellungnahme von BionTech zum Vorliegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen an.“«

Daß das Paul-Ehrlich-Institut wenig mehr ist als eine PR-Agentur zur Förderung des Pharma-Umsatzes, wur­de hier bereits im April 2020 geschil­dert, als es noch um den Zulassungsprozeß ging:

Die beson­de­re Verantwortung von Herrn Cichutek wird u.a. behan­delt in: