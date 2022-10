Datenanalysten erstellten »Indikatoren für die Verletzung der Covid-19-Verordnung« bei über 100 Millionen WählerInnen

Die Daten wur­den für den Wahlkampf der Demokraten genutzt. Das teilt die Firma PredictWise in einem "WhitePaper" aus dem Jahr 2021 mit.

»…Man muss kein Datenwissenschaftler sein, um zu wis­sen, dass Covid-19 eine wich­ti­ge Rolle bei den Wahlen 2020 spie­len wür­de. Diese ein­ma­li­ge Pandemie über­nahm die Kontrolle über die poli­ti­sche Debatte, unse­re Atemwege und letzt­lich unser Leben. PredictWise erkann­te, dass es poten­zi­el­le Wählergruppen gab, die mit Covid-19-Botschaften ange­spro­chen wer­den konn­ten, und ver­wan­del­te hoch­di­men­sio­na­le Daten von über 100 Millionen Amerikanern in Messwerte für die Einhaltung der Covid-19-Beschränkungen wäh­rend des stren­gen Lockdowns.

PredictWise ziel­te auf Republikaner ab, die bei unse­rem Indikator für die Verletzung der Covid-19-Verordnung hohe Punktzahlen erreich­ten (Leute, die öfter unter­wegs waren als ihre Nachbarn), und auf Republikaner, die bei unse­rem Indikator für die Verletzung der Covid-19-Verordnung nied­ri­ge Punktzahlen erreich­ten (Leute, die meis­tens oder immer zu Hause blie­ben), im Swing State Ohio, und führ­te Umfragen durch. Dieser Indikator wur­de aus den in Echtzeit ermit­tel­ten, ultra-gra­nu­la­ren Standortmustern abge­lei­tet, die für die­se Studie aus fast 2 Milliarden GPS-Pings ana­ly­siert wur­den. PredictWise fand her­aus, dass die Besorgnis der repu­bli­ka­ni­schen Nicht-Beweger (com­pliers) in Bezug auf Covid-19 und Überzeugung (per­suada­bi­li­ty) fast so groß war wie die der Demokraten ins­ge­samt, und dass repu­bli­ka­ni­sche Nicht-Beweger über 65 Jahre stär­ker über Covid-19 besorgt waren als Demokraten.

Das Ergebnis: Die koor­di­nier­te Kampagne der Demokraten in Arizona zur Unterstützung des jet­zi­gen US-Senators Mark Kelly konn­te die­ses Echtzeit-Ortungsmodell ein­set­zen, um etwas mehr als 40.000 Überzeugungsziele zu erschlie­ßen, die nor­ma­ler­wei­se unbe­rück­sich­tigt geblie­ben wären, und so die rich­ti­ge Botschaft an den rich­ti­gen Wähler zur rich­ti­gen Zeit zu übermitteln…

Im Jahr 2020 unter­nahm PredictWise sei­nen ers­ten Vorstoß in die poli­ti­sche Landschaft und lie­fer­te Daten an gro­ße und klei­ne Kampagnen – von der Cupertino-Schulabgabe und den Kampagnen für den Senat des Bundesstaates Ohio bis hin zu den demo­kra­ti­schen Nationalkomitees, den demo­kra­ti­schen Landesparteien, Bundeskandidaten, natio­na­len pro­gres­si­ven Organisationen und Super PACs…«

pre​dict​wi​se​.com



Darüber berich­te­te child​rens​he​alth​de​fen​se​.org am 26.10.22.

Es wäre welt­fremd, sol­che Praktiken nur in Bezug auf Corona und nur auf Seiten der Demokraten zu ver­mu­ten. In einer umfas­send digi­ta­li­sier­ten Welt, in der per­sön­li­che Daten ein Wirtschaftsgut und Parteien wie Unternehmen orga­ni­siert sind und in der Datenschutz ein Wort aus Sonntagsreden ist, dürf­te dies busi­ness as usu­al sein.