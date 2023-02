Demokratie am Limit. So wütet der Populismus in BW's Schulen

Sie heben die Hand zum Deut­schen Gruß und lachen dabei.

Man soll­te erwar­ten, die Befra­gung habe erge­ben, daß Mas­sen von Schü­le­rIn­nen dem­nächst vor Flücht­lings­un­ter­künf­ten zün­del­ten, sich der Grup­pe Wag­ner anschlie­ßen woll­ten und die "Kli­ma­lü­ge" gei­ßel­ten. Was aber lesen wir?

»… Für die Stu­die wur­den von Febru­ar bis Mai ver­gan­ge­nen Jah­res 2.160 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 9. Klas­se in öffent­li­chen Schu­len befragt. Alle zwei bis drei Jah­re führt das Kul­tus­mi­nis­te­ri­um eine sol­che Ana­ly­se durch – dies­mal in Zusam­men­ar­beit mit der Uni­ver­si­tät Stuttgart.

Die 14- und 15-Jäh­ri­gen ste­hen der Poli­tik größ­ten­teils skep­tisch gegen­über. In der Stu­die heißt es: "Ins­ge­samt bleibt fest­zu­hal­ten, dass popu­lis­ti­sche Aus­sa­gen bei den Befrag­ten durch­aus Anklang fin­den und das Ver­trau­en in Poli­tik und poli­ti­sche Par­tei­en als gering und die Zufrie­den­heit mit ihnen als ledig­lich mit­tel­mä­ßig ein­zu­stu­fen sind."

Enttäuschung über Politiker: Kümmern sich nicht, was junge Leute denken

Dem­nach sind vier von fünf Jugend­li­che teil­wei­se oder eher der Mei­nung, dass Poli­ti­ke­rin­nen und Poli­ti­ker sich nicht viel dar­um küm­mern, was jun­ge Leu­te den­ken. Ein Groß­teil spricht sich für mehr direk­te Demo­kra­tie aus. 70 Pro­zent der Jugend­li­chen fin­den, dass die Bevöl­ke­rung bei wich­ti­gen Ent­schei­dun­gen gefragt wer­den soll­te. Noch mehr Jugend­li­che fin­den es wich­tig, in einem Land zu leben, das demo­kra­tisch regiert wird. 52 Pro­zent sagen, es sei abso­lut wich­tig, und 28 Pro­zent fin­den es eher wich­tig…«

swr​.de (19.2.23)



So sieht das Kul­tus­mi­nis­te­ri­um in Baden-Würt­tem­berg also Popu­lis­mus. Die "Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Auf­klä­rung" hin­ge­gen meint:

»Was ist Populismus?

Der Popu­lis­mus ist in aller Mun­de: Es gibt Popu­lis­ten, Rechts­po­pu­lis­ten, Links­po­pu­lis­ten und im poli­ti­schen Kampf­ge­fecht beschul­digt man sich gegen­sei­tig des Popu­lis­mus. Doch es gibt auch Poli­ti­ke­rIn­nen und Par­tei­en, die sich selbst als Popu­lis­ten bezeich­nen. Was also ist Populismus?

Popu­lis­mus kann als eine beson­de­re poli­ti­sche Logik defi­niert wer­den. Im Zen­trum steht die Idee, dass die Macht dem Vol­ke gehört und dass die Poli­tik Aus­druck des Volks­wil­lens sein soll. Popu­lis­mus idea­li­siert das Volk und baut Feind­schaft zur Eli­te auf. Hier fun­giert der Füh­rer als Stim­me des Vol­kes. Popu­lis­mus erzählt die Geschich­te des von der Eli­te betro­ge­nen Vol­kes: Durch den Anfüh­rer merkt das Volk, dass es von der kor­rup­ten Eli­te unter­drückt wird, und geht den Weg sei­ner Befrei­ung, an des­sen Ende, so ver­spricht es der Popu­lis­mus, die Macht dem Vol­ke zurück­ge­ge­ben wird.«

bpb​.de (4.12.17)

Die Voka­bel wur­de nicht benutzt, als ges­tern in allen Medi­en ver­mel­det wur­de, daß angeb­lich 65 % der Deut­schen dem Satz zustimm­ten: „Für Jugend­li­che soll­te am Ende der Schul­zeit ein sozia­les Pflicht­jahr ein­ge­führt wer­den, um den sozia­len Zusam­men­halt zu för­dern und das Aus­ein­an­der­drif­ten der Gesell­schaft zu ver­hin­dern.“ Sie­he dazu: