Der saubere Campus der Universität Erfurt gehört Mary Margaret, Gina und Elisabeth

Das erklä­ren sie für den Vorstand des "Studierendenrats der Universität Erfurt" unter dem Titel »Kein Platz der Wissenschaftsfeindlichkeit und Diskriminierung jeg­li­cher Art – Unser Statement zu den Aktionen der "Studenten ste­hen auf”«:

»Der Zusammenschluss „Studenten ste­hen auf“ fiel ver­gan­ge­ne Woche zum wie­der­hol­ten Mal mit Aktionen auf unse­rem Campus auf. Dies neh­men wir zum Anlass, uns klar von „Studenten ste­hen auf“ zu distanzieren.

Durch Beschreiben und Besprühen von Bänken und Wegen, durch Auslegen von Flyern in nahe­zu allen Gebäuden und durch Sticker in Seminarräumen und Sanitäranlagen, wur­de der Campus beschmutzt.

Nach Angaben von Mobit han­delt es sich bei den „Studenten ste­hen auf“ um eine bun­des­weit orga­ni­sier­te Gruppierung aus dem Spektrum der rechts­of­fe­nen Corona-Leugner*innen-Szene. Es wird ein offe­ner Meinungsdiskurs gefor­dert, der dar­auf abzielt, wis­sen­schafts­feind­li­che Positionen zu ver­brei­ten. Konkret dre­hen sich die Forderungen dar­um, mit­un­ter kru­de Positionen von soge­nann­ten Expert*innen aus der Corona-Leugner*innen-Szene auf­zu­wer­ten. Antisemitische Narrative wer­den ver­brei­tet, um ver­meint­lich Schuldige der Pandemie zu benen­nen. Außerdem wer­den durch unsägliche Vergleiche von Corona-Schutzmaßnahmen mit der Zeit des Nationalsozialismus und der Eigenwahrnehmung sich in einer Widerstandsrolle zu befin­den, geschichts­re­vi­sio­nis­ti­sche Positionen bezogen.

Bei der von den „Studenten ste­hen auf“ orga­ni­sier­ten Demo am 16.04.2022 in Erfurt zeig­te sich deren Vernetzung in der extrem rech­ten Szene. So nah­men zahl­rei­che Personengruppen aus dem rechts­of­fe­nen Corona-Leugner*innen-Spektrum an die­ser Demo teil, unter ande­rem "Freies Thüringen" oder die Gruppe "Freie Jugend" aus Ostthüringen. Gut ver­netzt ist die Gruppierung auch mit Hauptorganisatoren der rech­ten Demonstrationen am 03.10.2022 beim soge­nann­ten „Fest der Freiheit“ in Gera und am 12.11.2022 bei der Demo „Deutschland zuerst“ in Erfurt.

Wir als Studierendenrat der Universität Erfurt sind uns unse­rer gesell­schaft­li­chen Verantwortung bewusst und gren­zen uns somit klar von der Gruppierung ab und ver­ur­tei­len ihre Aussagen aufs Schärfste. Wir ste­hen für einen Campus, auf dem Diskriminierung jeg­li­cher Art, die Relativierung des Nationalsozialismus und Wissenschaftsfeindlichkeit kei­nen Platz haben. Unser Campus bleibt unser Campus!«

Die füh­ren­den Kommilitoninnen ("Der Vorstand ist die zen­tra­le Schaltstelle des Studierendenrates. Als Führungsorgan koor­di­niert er die Arbeit der ihm unter­ge­ord­ne­ten Referate.") sto­ßen sich bei ihrer "Pflege von Kontakten zur Universitätsleitung und Hochschulgremien" (uni​-erfurt​.de) nicht an Lehrenden der Hochschule wie Cornelia Betsch:

Impfpflicht beendet Pandemie und fördert sozialen Zusammenhalt

Sie hat­te Anfang November u.a. mit einem Luca Henkel (s. Verhaltensökonom will jetzt kei­nen Ärger) einen Aufsatz mit dem Titel "The asso­cia­ti­on bet­ween vac­ci­na­ti­on sta­tus iden­ti­fi­ca­ti­on and socie­tal pola­riz­a­ti­on" ver­öf­fent­licht, in dem die AutorInnen ausführen:

»… Die Gründe für eine Impfpflicht in der öffent­li­chen Diskussion [könn­ten] über­dacht wer­den. Während Sanktionen die Impfrate erhö­hen kön­nen, kön­nen ver­bind­li­che Vorschriften auch die Polarisierung ein­däm­men. Wenn sich Personen imp­fen las­sen, um Sanktionen zu ver­mei­den, gehö­ren sie nicht mehr zu den Ungeimpften, und ihre Identifikation mit die­ser Gruppe dürf­te in der Folge abneh­men. In ähn­li­cher Weise – und etwas kon­train­tui­tiv – spe­ku­lie­ren wir, dass eine Impfpflicht dazu bei­tra­gen könn­te, die Identifikation der­je­ni­gen zu ver­rin­gern, die schon lan­ge geimpft sind. Die Impfung wird dann nicht mehr Ausdruck indi­vi­du­el­ler Präferenzen sein. Und wenn erst ein­mal fast alle Menschen auf­grund ver­bind­li­cher Vorschriften geimpft wor­den sind, wird man sich nicht mehr von ande­ren in Bezug auf den Impfstatus unter­schei­den kön­nen, und die Impfung wird folg­lich zu einem weni­ger wich­ti­gen Teil des eige­nen Selbstkonzepts. Auf die­se Weise könn­ten wirk­sa­me (erzwun­ge­ne) Impfvorschriften nicht nur zur Beendigung der Pandemie bei­tra­gen, son­dern auch die Konflikte zwi­schen geimpf­ten und unge­impf­ten Gruppen ent­schär­fen und damit den sozia­len Zusammenhalt för­dern.«

Im Beitrag "Wissenschaftliches Symposium". Der Vakzinismus blickt vor und zurück heißt es über eine der HauptreferentInnen:

Von Cornelia Betsch ist überliefert:

»Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, hat her­aus­ge­fun­den, dass es sich dabei vor allem um Schwangere, Jüngere, Frauen und Menschen mit nied­ri­gem Bildungsgrad han­delt. Von den Ungeimpften wür­den sich 20 Prozent noch eine Spritze abho­len, sie haben es bis­her nur noch nicht geschafft. Für sie sei­en die nied­rig­schwel­li­gen Angebote genau der rich­ti­ge Weg.«

Näheres dazu in Dilek K. vom Bahnhof Zoo ist ernüch­tert. Frau Betsch war zudem Doktormutter des Verfassers eines lesens­wer­ten Werkes, über das infor­miert wird in

Auf der Seite des Studierendenrats wird fol­ge­rich­tig für die­se Veranstaltung geworben:

Der Referent, Hans Demmel, war bis 2020 Vorstandsvorsitzender des Privatrundfunk­verbandes VAUNET und hat sei­ne Expertise u.a. bei n‑tv, SAT.1, RTL und VOX ein­ge­bracht. Über ihn berich­te­te swr​.de am 12.10.21: "Informierte sich nur dort, wo sich auch "Querdenker" und Corona-Leugner tum­meln". Dem WDR erzähl­te er am 22.9.21: "Man muss auf die Szene, die sich dort im Dunkeln bewegt, gro­ße Scheinwerfer rich­ten." Auch "die Tat in Idar-Oberstein" darf nicht feh­len. Es geht um ein Buch, in dem er über sei­ne Erkenntnisse berich­tet, wie auch hier:

» Alternative Medien: Hans Demmel über sein neues Buch „Anderswelt“

… Am 28. August 2020 ging es dann los. Ich dach­te eigent­lich, ich schrei­be mich an die­sem Wochenende mal warm, als die zwei­te gro­ße Corona-Demonstration in Berlin statt­fand. An die­sem Wochenende gab es dann den Sturm auf den Reichstag, der in den Alternativmedien so nie benannt wur­de und auch nicht rich­tig vor­kam. Wir haben dann beschlos­sen, ab eben die­sem 28. schon wei­ter zu machen. Es wur­den dann nicht ganz sechs Monate, aber es gab nach der US-Wahl Anfang Januar den Sturm auf das Kapitol. Das ist ein nicht vor­her­seh­ba­rer Bogen gewe­sen, der beschreibt, was in die­ser Zeit pas­siert ist.«

Grundsätzlich kann man nichts gegen Freiheit haben

»Grundsätzlich kann man nichts gegen Freiheit haben, aber man muss beden­ken, dass die Freiheit des einen bei den Interessen des ande­ren endet…

Wenn man das zu Ende denkt, dann wird Freiheit gefor­dert, und an allen Ecken und Enden geschrie­ben, dass sie nicht da ist. Deutschland wird als auto­ri­tä­rer Staat beschrie­ben, Polizeieinsätze bei Demonstrationen wer­den in einer Form beschrie­ben, die selbst dann, wenn sie rup­pig sind, nicht den Fakten ent­spre­chen. Es wird das Bild eines Überwachungsstaats gezeich­net, in dem wir leben…

Diese Medien prä­gen auch Angst vor einem immer über­grif­fi­ge­ren, unfä­hi­gen Staat und vor unfä­hi­gen Medien. Das trifft, das höre ich aus mei­nem Bekanntenkreis sehr häu­fig, auf die Stimmung vie­ler Menschen und führt zu einer Kritik am Staat, am Gemeinwesen, auch an Medien…

Wir haben aber die taz auf der einen Seite und auf der ande­ren Seite die Welt, die FAZ, die Bildzeitung, die NZZ und die eine oder ande­re Regionalzeitung, die sehr kon­ser­va­tiv ist. Die Bandbreite des deut­schen, sau­ber an Fakten ori­en­tier­ten Journalismus ist ziem­lich groß…

Ohne arro­gant sein zu wol­len, ich kann mich gegen die Infiltration die­ser alter­na­ti­ven Medien, die ja oft genug ein­fach nur hane­bü­che­nen Unsinn ver­brei­ten, schon ganz gut weh­ren. Doch was ist mit jemand, der die­sen Erfahrungsschatz nicht hat. Der sitzt schnell in der Falle und denkt quer...«

Die ers­te der "News" auf der Seite des Studierendenrats ist:

Dort heißt es:

»Im Zuge der indi­vi­du­el­len Energieeinsparung sind die Beschäftigten, aber auch alle Studierenden und Gäste der Universität auf­ge­for­dert, auf Folgendes zu achten:

Räume auf max. 19 Grad Celsius heizen Heizkörper beim Verlassen des Raumes auf „1“ stel­len (nicht auf „*“)… kal­tes statt war­mem Wasser nutzen Geschirr nicht von Hand und nicht unter flie­ßen­dem Wasser abwa­schen, son­dern bei Vorhandensein die Spülmaschine nutzen…



In den Wochen um die Weihnachtszeit soll über­dies vom 19. Dezember 2022 bis 14. Januar 2023 der Präsenzbetrieb auf dem Campus so weit wie mög­lich redu­ziert wer­den, um so den Energieverbrauch deut­lich zu sen­ken. In die­ser Zeit wer­den alle Beschäftigten gebe­ten, bei Vorliegen der erfor­der­li­chen Voraussetzungen (geeig­ne­tes Tätigkeitsprofil sowie ent­spre­chen­de tech­ni­sche Voraussetzungen sowie Sicherstellung einer daten­schutz­ge­rech­ten Arbeitsweise und eines ergo­no­mi­schen häus­li­chen Arbeitsplatzes) wei­test­ge­hend im Homeoffice bezie­hungs­wei­se mobil zu arbei­ten. Außerdem wer­den wir den Lehrbetrieb von Präsenz- auf Online-Lehre umstel­len und die Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek ver­kür­zen. Bei erfor­der­li­cher Präsenz auf dem Campus sol­len aus­ge­wähl­te Büros und Gebäudeteile unter Beachtung des Infektionsschutzes mög­lichst gemein­sam genutzt wer­den, um ein stän­di­ges Aufheizen/Abkühlen nicht dau­er­haft genutz­ter Räume zu vermeiden…

Vor die­sem Hintergrund hat das Präsidium auf Anregung des Krisenstabs und in Rücksprache mit der Bibliotheksleitung im September ent­schie­den, die Universitätsbibliothek (UB) von Oktober an bis Ende des Jahres an den Wochenenden zu schlie­ßen und in die­ser Zeit werk­tags nur bis 20 Uhr zu öffnen…

Ja, der Winter wird mit Einschränkungen ver­bun­den sein, für die gesam­te Gesellschaft und für jede ein­zel­ne Person. Aber wir wer­den auch wei­ter­hin alles unter­neh­men, um die Einschränkungen für alle Beteiligten auf dem Campus so gering wie mög­lich zu hal­ten. Dennoch wer­den wir nur gemein­sam und im Zusammenhalt auch die­se schwie­ri­ge Zeit meis­tern können.«

Auch das gehört für die FührerInnen des StuRa zu den Maßnahmen, die mit Lothar Wieler nie zu hin­ter­fra­gen sind. Wir sind offen­bar inzwi­schen da: Unter den Scholaren der Muff von tau­send Jahren.

