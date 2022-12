»Der hat ja in meiner Straße gewohnt!«

Nein, nie­mand woll­te "Corona-KritikerInnen" ermor­den. Mehr als alles ande­re hat das Gerede vom "Holocaust durch Impfung" ihnen geschadet.

Beklemmend blei­ben Parallelen zur Ausgrenzung von "Ungeimpften".

»… Im Bayerischen Viertel in Berlin-Schöneberg… sind an Laternenmasten 80 Schilder ange­bracht, die 80 infa­me Texte zeigen…

„Beim Anblick der Schilder sind fast alle Leute beklom­men und erschüt­tert“, sagt Essner. Das „Berufsverbot für Musiker“ galt ab 1935, „Juden müs­sen ihre Rundfunkgeräte ablie­fern“ ab 1939, und: „Juden dür­fen kei­ne Zeitungen und Zeitschriften mehr kau­fen“ vom Februar 1942 an. Juden durf­ten kei­ne Seife mehr kau­fen, sie soll­ten kei­ne Kinos, Konzerte, Schwimmbäder besu­chen, sie muss­ten Fahrräder, Schreibmaschinen und Schallplatten abliefern…«

Es wer­den ein­zel­ne Schicksale beschrie­ben, u.a.:

»Doris Kaplan, 1931 in Brandenburg als Tochter einer Krankenschwester und eines Mediziners gebo­ren, wur­de von den jüdi­schen Eltern 1938 zu Freunden in die Luitpoldstraße in Berlin geschickt. Ihr Kind wür­de in der Großstadt siche­rer sein, hoff­ten sie. Im sel­ben Jahr erging das Verbot, an das heu­te ein Schild an einem Spielplatz erin­nert: „Arischen und nich­tari­schen Kindern wird das Spielen mit­ein­an­der untersagt.“…«

Beim Erschrecken über ähn­lich klin­gen­de Empfehlungen von "EthikerInnen" und "ExpertInnen" in den letz­ten Jahren macht die fol­gen­de Passage doch einen ful­mi­nan­ten Unterschied deutlich:

»Ab dem eis­kal­ten Januar 1942 galt für Juden ein „Ablieferungszwang für Pelze und Wollsachen“. Doris hat­te erfah­ren, dass ihre Mutter und sie depor­tiert wer­den soll­ten. „Ich kann mich nicht ent­schlie­ßen, den Schal abzu­ge­ben“, schrieb die Elfjährige, „in Polen ist es noch käl­ter, und ich frie­re jetzt schon oft“. Und wei­ter: „Ich zie­he mir kei­ne Stiefel an, weil ich mir sage: Ich will mich abhär­ten für Polen.“ Doris Kaplan und ihre Mutter sind im Warschauer Ghetto verschollen.«

