"Impfkoordinator Stich erwar­tet neu­en Schub für Booster

Mainz (dpa/lrs) – Die der­zeit schlep­pen­de Impfkampagne wird nach Ansicht von Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) mit dem Start des an die neu­es­ten Virusvarianten ange­pass­ten Impfstoffs wie­der an Fahrt gewin­nen. «Das erwar­te ich und hof­fe ich auch, weil es zwin­gend gebo­ten ist», sag­te Stich der Deutschen Presse-Agentur…"

kran​ken​kas​sen​.de (18.9.)



Der Duden gibt Anwendungsbeispiele für das Wort "Schub":

Über Stichlinge weiß Wikipedia:

Ich lege Wert auf die Feststellung, daß ich dem Landesimpfkoordinator nicht das dort beschrie­be­ne Schicksal wünsche:

»… Stichlinge [wur­den] nur ver­ein­zelt und regio­nal beschränkt zur Gewinnung von Fischmehl oder ‑öl benutzt, etwa in den 1890ern durch die Seefischereigesellschaft Germania in Pillau, dem heu­ti­gen Baltijsk. Während des Zweiten Weltkriegs wur­den Stichlinge in den Niederlanden zur Herstellung von Tierfutter ver­ar­bei­tet. Die Produktion von Dünger war eben­falls noch ein gele­gent­li­cher Einsatzzweck und es exis­tie­ren auch Berichte über die Herstellung einer Brandsalbe aus dem gewon­ne­nen Fischöl…«

Da wird sich eine mensch­li­che­re Strafe fin­den lassen.

Die Nachfrage ist da sehr, sehr gering

Übrigens kommt der neue Stoff immer spä­ter, wie der ers­ten Quelle zu ent­neh­men ist:

»Der an die Virusvarianten BA.4 und BA.5 ange­pass­te Impfstoff von Biontech/Pfizer wer­de nach Informationen des Bundes ab dem 5. Oktober aus­ge­lie­fert, sag­te Stich. Er ging davon aus, dass weni­ge Tage spä­ter das Vakzin auch im Land ver­ab­reicht wer­den kön­ne. Das neue Präparat war vor knapp einer Woche von der Europäischen Kommission zuge­las­sen wor­den.

Stich emp­fahl aber allen, die den zwei­ten Booster bekom­men sol­len, nicht zu war­ten. Ein an die Variante BA.1 ange­pass­ter Impfstoff ist seit mehr als einer Woche in Rheinland-Pfalz ver­füg­bar. Aber: «Die Nachfrage ist da sehr, sehr gering und wir haben noch Luft nach oben», sag­te der Koordinator. In den gut 20 Impfzentren habe es bis­her «noch nicht ein­mal 2000 Impfungen oder Anmeldungen für den neu­en ange­pass­ten BA.1‑Impfstoff» gege­ben…«