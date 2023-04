Der unendliche „Infektionsschutz“

In der aktu­el­len WELT geht es um die Ver­ste­ti­gung des Instru­men­ta­ri­ums im „Gesetz zur Ver­hü­tung und Bekämp­fung von Infek­ti­ons­krank­hei­ten beim Men­schen“, das in den letz­ten drei Jah­ren vor­geb­lich zu unse­rem Schutz instal­liert wur­de. Kar­frei­tag soll mit der Mas­ken­pflicht in Gesund­heits­ein­rich­tun­gen die letz­te „Maß­nah­me“ enden, das ISfG aber bleibt in sei­nem Unwe­sens­kern bestehen.

„Denn tat­säch­lich läuft vor allem Para­graf 28b des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes aus. Hier fin­den sich alle Maß­nah­men, die in den ver­gan­ge­nen Wochen und Mona­ten eine Rol­le spiel­ten: Neben der Mas­ken­pflicht in Arzt­pra­xen war das die Mas­ken­pflicht im Fern­ver­kehr. Ande­re Para­gra­fen aber, die bei erneu­ten Pan­de­mien tief­grei­fen­de Beschrän­kun­gen ermög­li­chen, blei­ben bestehen. Im Moment sind sie nur inaktiv.

Da ist Para­graf 28a, der spe­zi­ell für Coro­na geschaf­fen wur­de und bei einem Auf­flam­men der Pan­de­mie reak­ti­viert wer­den könn­te. Dann wäre erneut der Weg offen für Aus­gangs­sper­ren, Ver­samm­lungs­ver­bo­te und Rei­se­be­schrän­kun­gen. Und da ist Para­graf 28, der schon lan­ge exis­tiert und bei allen künf­ti­gen Pan­de­mien, die nichts mit Coro­na zu tun haben, eine Rol­le spie­len wür­de. Er ist sehr all­ge­mein gefasst und könn­te die Grund­la­ge für mas­si­ve Beschrän­kun­gen bilden. […]

Klar ist: Das bis­he­ri­ge Rege­lungs­ge­rüst vor­erst wei­ter­lau­fen zu las­sen, hat einen Vor­teil für die Poli­tik. Es ermög­licht ihr, auch in künf­ti­gen Kri­sen­si­tua­tio­nen schnell zu reagie­ren. Aber es gibt auch Kri­ti­ker, die den sehr wei­ten Spiel­raum für künf­ti­ge Maß­nah­men kri­tisch sehen – vor allem aus der Rechtswissenschaft.

Die Jena­er Staats­recht­le­rin Anna Leis­ner-Egen­sper­ger kri­ti­siert gegen­über WELT AM SONNTAG: ‚Auch nach dem 7. April kön­nen, im Fall der Fest­stel­lung einer epi­de­mi­schen Lage durch den Bun­des­tag, Schutz­maß­nah­men ergrif­fen wer­den, die erheb­li­che Grund­rechts­ein­grif­fe bedeu­ten – von Aus­gangs- und Kon­takt­be­schrän­kun­gen bis zur Schlie­ßung von Schu­len oder Kitas.‘

Die­ses Instru­men­ta­ri­um gel­te zwar im Moment für Covid-19 – kön­ne aber für künf­ti­ge Pan­de­mien als Modell her­an­ge­zo­gen wer­den. Es sei­en ‚kei­ne aus­drück­li­chen recht­li­chen Hür­den‘ für Maß­nah­men vor­ge­se­hen, von denen man nun wis­se, ‚welch schwer­wie­gen­de Neben­wir­kun­gen sie hatten‘.

Pro­ble­ma­tisch kann das aus meh­re­ren Grün­den sein: Bund und Län­der hät­ten bei einer neu­en Pan­de­mie wie­der das gan­ze Instru­men­ta­ri­um zur Ver­fü­gung. Zu erwar­ten wären zahl­lo­se Rechts­strei­tig­kei­ten wie wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie. Vor allem aber wüss­ten die Bür­ger erneut nicht, auf wel­che Beschrän­kun­gen sie sich ein­stel­len kön­nen, es gäbe kei­ner­lei Planungssicherheit.“

Und auch das haben kri­ti­sche Geis­ter schon von Anfang an gewußt: wur­de erst­mal so ein Instru­men­ta­ri­um geschaf­fen, braucht es eine enor­me Kraft, das wie­der loszuwerden.