»Die temperaturabhängige Abgasrückführung schützt vor unmittelbaren Risiken für den Motor in Form von Beschädigungen oder Unfall.«

Schwe­re Ver­läu­fe für sei­ne Moto­ren woll­te der VW-Kon­zern ver­hin­dern. Motor-reak­ti­vie­ren­des natür­li­ches Abgas (mRNA) wur­de dafür ver­wen­det. Ille­gal, wie jetzt das Ver­wal­tungs­ge­richt Schles­wig urteilte.

»Die Deut­sche Umwelt­hil­fe hat am Mon­tag ein Mus­ter­ver­fah­ren gegen das Kraft­fahrt-Bun­des­amt wegen gedros­sel­ter Abgas­rei­ni­gung in Die­sel­au­tos gewon­nen. Das Ver­wal­tungs­ge­richt Schles­wig ent­schied auf die Kla­ge der Umwelt­or­ga­ni­sa­ti­on, das Kraft­fahrt-Bun­des­amt habe zu Unrecht die Frei­ga­be für einen VW-Golf-Modell mit dem Motor EA 189 erteilt. Die Flens­bur­ger Behör­de hat­te im Jahr 2016 erlaubt, dass die ent­spre­chen­den Die­sel-Fahr­zeu­ge nach einem Soft­ware-Update wie­der auf die Stra­ßen durf­ten. Durch die Soft­ware wur­de die Abgas­rei­ni­gung in bestimm­ten Tem­pe­ra­tur­be­rei­chen teil­wei­se abge­schal­tet –­­ mit der Fol­ge, dass mehr Schad­stof­fe in die Luft gelang­ten. Das Urteil zu den soge­nann­ten Ther­m­ofens­tern ist noch nicht rechtskräftig…

Eine Spre­che­rin des Volks­wa­gen­kon­zerns, der dem Ver­fah­ren der Umwelt­hil­fe bei­gela­den war, teil­te nach der Urteils­ver­kün­dung mit, die Ein­schät­zung von VW sei unver­än­dert: „Die tem­pe­ra­tur­ab­hän­gi­ge Abgas­rück­füh­rung in den hier betrof­fe­nen Fahr­zeu­gen schützt vor unmit­tel­ba­ren Risi­ken für den Motor in Form von Beschä­di­gun­gen oder Unfall. Die­se wie­gen so schwer, dass sie eine kon­kre­te Gefahr beim Betrieb des Fahr­zeugs dar­stel­len kön­nen.“ Es wäre unver­ant­wort­lich gewe­sen, sag­te die Spre­che­rin, Fahr­zeu­ge mit sol­chen Risi­ken auf den Markt zu bringen…«

faz​.net (20.2.23)