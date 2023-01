Die einzigen, die nicht locker sind in Berlin, sitzen im Senat

Anders steht es um deren Schrauben.

»Kein Freitesten mehr not­wen­dig: Senat lockert Corona-Isolationspflicht in Berlin

Die Maskenpflicht im Nahverkehr in Berlin läuft am 2. Februar aus. Alle übri­gen Corona-Schutzmaßnahmen wur­den vor­erst bis zum 12. Februar verlängert.

Der Berliner Senat hat die Auflagen zur Corona-Isolationspfllicht in Berlin gelo­ckert. Demnach wird ab dem 16. Januar kein nega­ti­ver Coronatest mehr erfor­der­lich sein, um die Isolation zu beenden.

Voraussetzung dafür ist, dass der Infektionsnachweis fünf Tage her ist und die ent­spre­chen­de Person 48 Stunden lang kei­ne Symptome hat­te. Bisher kann die Isolation nach fünf Tagen nur dann been­det wer­den, wenn zusätz­lich zur Symptomfreiheit ein nega­ti­ver Schnelltest vorliegt.

Der Senat beschloss auf sei­ner Sitzung am Dienstag auch das Ende der Maskenpflicht im öffent­li­chen Nahverkehr. Diese soll, wie in Brandenburg, mit Beginn des 2. Februars aus­lau­fen. Anstelle einer Pflicht soll es eine Empfehlung geben, eine medi­zi­ni­sche Schutzmaske wei­ter­hin in Bahnen und Bussen zu tra­gen. Alle übri­gen Schutzmaßnahmen, wie etwa die Isolationspflicht im Allgemeinen und die Maskenpflicht in medi­zi­ni­schen Einrichtungen, blei­ben zunächst bestehen…«

tages​spie​gel​.de(10.1.23)