»Die Erfolgsgeschichte der Covid-19-Impfung noch einmal erheblich verbessern«

Viel­leicht soll­te Prof. Dr. Dag­mar Fischer ihre Illus­tra­tio­nen und Mit­tei­lun­gen bes­ser von Fach­leu­ten gestal­ten las­sen. Sie infor­miert über ihre For­schung an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg so:

»Die Erfolgs­ge­schich­te der Covid-19-Imp­fung mit einer mRNA-Tech­no­lo­gie soll ein Wirk­stoff, der nicht gespritzt, son­dern ein­fach geschluckt wird, noch ein­mal erheb­lich verbessern.

Mit rund drei Mil­lio­nen Euro för­dert das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz die­ses Pro­jekt, das die Unter­neh­men Bia­noGMP, IFB, Iono­va­ti­on und CAM‑D Tech­no­lo­gies, sowie das außer­uni­ver­si­tä­re For­schungs­in­sti­tut iba und die FAU bis Ende 2025 umset­zen wol­len. Die wich­tigs­ten Mit­glie­der in die­sem Ent­wick­lungs­team aber sind Mikro­or­ga­nis­men, die nor­ma­ler­wei­se in Vul­kan­ge­bie­ten leben.«

Nicht etwa das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um ist invol­viert, son­dern das von Habeck. Man kann davon aus­ge­hen, daß die betei­lig­ten Unter­neh­men die Ergeb­nis­se zu unser aller Nut­zen ver­wen­den wer­den. Wie das funk­tio­niert, sie­he wei­ter unten. Sicher­heits­hal­ber hat eine der Fir­men die Koor­di­na­ti­on des Pro­jekts übernommen.

Den Magen, einer der extremsten Stellen im Körper, überleben

»Die­se exo­ti­schen Mit­ar­bei­ter kön­nen näm­lich die größ­te Hür­de für eine Schluck­imp­fung mit mRNA gut über­sprin­gen: Bevor eine sol­che Vak­zi­ne im Darm ihre schüt­zen­de Wir­kung ent­fal­ten kann, muss sie zunächst den Magen pas­sie­ren. Die­ses Organ ist aber einer der extrems­ten Stel­len im Kör­per von Men­schen und Tie­ren [sic]. „Der Magen ist nicht nur sehr sau­er, son­dern wim­melt auch vor Enzy­men, die unse­re Nah­rung in ihre Bestand­tei­le zer­le­gen“, erklärt Prof. Dr. Dag­mar Fischer. Die Inha­be­rin des FAU-Lehr­stuhls für Phar­ma­zeu­ti­sche Tech­no­lo­gie und Bio­phar­ma­zie lei­tet den zen­tra­len Bereich Her­stel­lung im Schluck­impf-Pro­jekt „TEL-Drug­De­li­very“, in dem „TEL“ als Abkür­zung für Tetraet­her­li­pi­de steht.

Tetraet­her­li­pi­de wie­der­um sind Bio­mo­le­kü­le, die ent­schei­dend für das Über­le­ben von Mikro­or­ga­nis­men in unwirt­li­chen Vul­kan­ge­bie­ten sind. Eini­ge die­ser Winz­lin­ge müs­sen nicht nur sehr hohen Tem­pe­ra­tu­ren trot­zen, son­dern auch extre­men Säu­re­bä­dern, die fast alle Bio­mo­le­kü­le zer­stö­ren. Zell­wän­de von nor­ma­len Bak­te­ri­en, die aus Lipi­den, also was­ser­un­lös­li­chen Stof­fen, bestehen, wer­den von die­sen Säu­ren rasch geknackt. Hin­ge­gen, wider­ste­hen spe­zi­el­le Bio­mo­le­kü­le, so genann­te „Archae­en“, ätzen­den Säu­ren mit Hil­fe der TEL-Spe­zi­al-Lipi­de. Den Weg durch den Magen dürf­ten die­se Archae­en-Bio­mo­le­kü­le also über­le­ben.«

Nicht nur sprach­lich ver­un­glückt, son­dern inhalt­lich frag­wür­dig ist die­se in ver­meint­lich ein­fa­cher Spra­che gehal­te­ne Dar­stel­lung der Spritz­tech­no­lo­gie durch den Koor­di­na­tor des Gesamt­pro­jek­tes, Dr. Tobi­as Pöhl­mann vom Unter­neh­men BianoGMP:

»Die mRNA in Lipi­de ver­packt, die nicht nur den Impf­stoff sta­bi­li­sie­ren, son­dern ihn auch in die Zel­len des Kör­pers ein­schleu­sen kön­nen. Dort wird bei einer mRNA-Imp­fung ein bestimm­tes Pro­te­in des Erre­gers nach der Bau­an­lei­tung der mRNA her­ge­stellt. So lernt das Immun­sys­tem Tei­le des Virus ken­nen und beginnt sie zu bekämp­fen. Infi­ziert sich eine geimpf­te Per­son spä­ter mit dem Covid-19-Erre­ger, erin­nert sich das Immun­sys­tem an die Imp­fung, beginnt die Infek­ti­on rasch zu bekämp­fen und sorgt so nor­ma­ler­wei­se für einen glimpf­li­chen Verlauf.«

Hoffentlich hervorragend funktionieren mit raffinierten Computerprogrammen und nachhaltigen Technologien

»FAU-Phar­ma­zeu­tin Dag­mar Fischer [sucht] einen guten Säu­re­schutz für den Weg durch den Magen. Der wie­der­um soll­te hof­fent­lich mit den TEL-Spe­zi­al-Lipi­den her­vor­ra­gend funk­tio­nie­ren, die mit nach­hal­ti­gen Tech­no­lo­gien pro­du­ziert wer­den sol­len – damit haben die FAU-Koope­ra­ti­ons­part­ner eine lan­ge Erfah­rung. In den auf die­se Wei­se erhal­te­nen TEL muss der mRNA-Impf­stoff so ver­packt wer­den, dass er effi­zi­ent, sta­bil und sicher über Mund und Magen bis in den Darm trans­por­tiert wird. Die­se Auf­ga­be geht Dag­mar Fischer mit moder­nen Metho­den und der Hil­fe wei­te­rer Koope­ra­ti­ons­part­ner an, die zum Bei­spiel mit raf­fi­nier­ten Com­pu­ter­pro­gram­men theo­re­tisch aus­tüf­teln, wie man die TEL dafür che­misch ver­än­dern soll­te. Die Algo­rith­men lie­fern so wert­vol­le Hin­wei­se, die im Labor dann in die Pra­xis umge­setzt werden…