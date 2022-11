Die Grenzen der KI bei Lothar Wieler

Auf der Suche nach dem lin­ken Bild, das in einem Kommentar erwähnt wur­de, wur­de mir via lens​.goog​le​.com das rech­te angeboten.

Der Artikel in der "WAZ" hat die­se Überschrift:

Wäre ich so drauf wie Lauterbach auf Twitter, könn­te ich hier Schluss machen. Da es sich bei coro­dok aber um einen seriö­sen Blog han­delt, sei der voll­stän­di­ge Titel nachgetragen:

Allerdings scheint auch das Foto beschnit­ten zu sein:

Es ist zu lesen:

»Wie sieht eine lebens­wer­te Stadt von mor­gen aus? Und was hat die Akustik damit zu tun? Um das her­aus­zu­fin­den, hat sich eine Gruppe an der Essener Zeche Zollverein am frü­hen Morgen getroffen…

Der Schweizer [Andres Bosshard ] ist Klangarchitekt und weist auf die Industriearchitektur rund­her­um: „Eine unheim­lich schö­ne, schla­fen­de Stadt. Hier war frü­her ein rie­si­ges Getöse, und jetzt ist Stille.“ Mit einer Gruppe von „städ­ti­schen Hör-Performern“ steht er vor Halle 12 und lässt sich auf ein klang­li­ches Experiment ein. Bosshard ruft laut: „Es gibt hier einen Echo-Stern. Die Wände den­ken mit. Sie hören auf mich.“

So man­cher der Sound-Spaziergänger schmun­zelt. Prof. Dr. Lothar Wieler soll hier gleich über „künf­ti­ge Herausforderungen für Public Health in Deutschland“ aus Sicht sei­nes Robert Koch-Instituts spre­chen. Doch nun hält er sich weiß-rote Baustellenkegel an die Ohren und lauscht. Wieler lächelt. „Unglaublich, oder?“ ruft ihm Andres Bosshard zu…«

Über ande­re Suchmaschinen gab es dies Funde: