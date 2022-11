Die Impf-Euphorie trübte den kritischen Blick: Medien, Politiker und Wissenschafter versprachen in Sachen Corona-Impfung zu viel. Und statt sich zu hinterfragen, beharren manche auf ihren Behauptungen

Viele Worte für einen Titel auf nzz​.ch am 31.10.22. Sie ent­spre­chen dem Gewicht des Inhalts:

"Als die Impfkampagne Anfang 2021 Fahrt auf­nahm, bestand all­ge­mein die Hoffnung, eine hohe Impfrate könn­te der Corona-Pandemie ein bal­di­ges Ende berei­ten. Der Druck auf all jene, die sich nicht imp­fen las­sen woll­ten, nahm in der Folge erheb­lich zu. Dieser ging indes nicht nur von Politikern und Wissenschaftern aus, son­dern auch von den Medien, wie etwa ein Bericht in der deut­schen «Tageszeitung» («TAZ») Ende August 2021 illustriert.

An meh­re­ren Touristen-Hotspots, in Kinos und Restaurants der deut­schen Hauptstadt hat­ten die Autoren die Einlasskontrollen in Augenschein genom­men und dabei fest­ge­stellt, dass die Impfzertifikate, wenn über­haupt, vie­ler­orts nur flüch­tig über­prüft wur­den. Ihr Fazit: «Dass sich auf Bundes- und Landesebene nie­mand wirk­lich dafür inter­es­siert, ob und wie die 3‑G-Regel über­prüft wird, ver­wun­dert. Denn sie ist inzwi­schen prak­tisch das ein­zi­ge Instrument, auf das Bund und Länder im Kampf gegen die stei­gen­den Corona-Zahlen set­zen. Und die stei­gen der­zeit mit hoher Geschwindigkeit.»…

Die Medien misch­ten in der Pandemiepolitik kräf­tig mit – und vie­le sahen in der Impfung oder gar einem Impfzwang die Lösung aller Probleme.

Kritische Berichte über die Corona-Massnahmen des Bundes waren gene­rell spär­lich gesät. Das zei­gen die Analysen der Zürcher Studentin Clara Goebel, die im Rahmen einer Masterarbeit 42 000 Artikel, die zwi­schen Januar 2020 und April 2022 in 48 Schweizer Zeitungen und Online-Plattformen publi­ziert wur­den, aus­ge­wer­tet hat. Auffallend zahn­los kommt nun auch die Berichterstattung zur Frage daher, wie­weit die Öffentlichkeit in Sachen Impf-Wirkung getäuscht wurde.

Der Biontech-Chef weckt hohe Erwartungen, «Bild» jubiliert

Seit eine Pfizer-Vertreterin bei einer Anhörung im EU-Parlament bestä­tigt hat, dass der Impfstoff vor der Zulassung nicht auf Fremdschutz getes­tet wur­de, ist in vor­nehm­lich rech­ten und impf­kri­ti­schen Kreisen von einer «Impf-Lüge» die Rede. Den Impfstoffherstellern Biontech/Pfizer wird vor­ge­wor­fen, sie hät­ten dem Publikum vor­ge­gau­kelt, ihr Vakzin wür­de die Weitergabe des neu­en Coronavirus verhindern.

Dass dies nicht den Tatsachen ent­spricht, kann unschwer erken­nen, wer die öffent­lich zugäng­li­chen Ergebnisse der Zulassungsstudien liest. Daraus geht her­vor , dass der Fremdschutz nicht getes­tet wur­de. Allerdings ent­bin­det das Medien und Politiker nicht von ihrer Verantwortung. Zumal die Zulassungsstudien offen­sicht­lich kaum gele­sen wur­den. Statt die eige­ne Rolle zu hin­ter­fra­gen, was über­trie­be­ne Impf-Versprechen angeht, fokus­sie­ren sich der­zeit man­che Leitmedien lie­ber dar­auf, die Existenz einer «Impf-Lüge» zu bestreiten…

«Die Zahl der Menschen, bei denen der Corona-PCR-Test posi­tiv aus­fällt und die somit poten­zi­ell anste­ckend sind, geht nach der Impfung um 92 Prozent zurück», sag­te er der «Bild»-Zeitung am 27. Februar 2021. Daraus schloss der Journalist der «Bild»-Zeitung fol­ge­rich­tig: «Bedeutet: Geimpfte sind nicht mehr ansteckend!»…

[Es gab] die damals ver­brei­te­te Ansicht, dass eine rasche Durchimpfung der Bevölkerung das Virus aus­rot­ten könnte…

Die Tatsache, dass die Infektionszahlen immer wie­der mas­siv anstei­gen – und das, obwohl laut BAG inzwi­schen rund 97 Prozent der Schweizer Bevölkerung geimpft oder gene­sen sind –, zeigt, dass die Skeptiker recht hat­ten. In der Bevölkerung sorg­te das stän­dig Hin und Her, was die Ziele und die Wirkung der Impfkampagne anbe­langt, für erheb­li­che Verunsicherung…"