Die Köpfe hinter Airfinity

In kei­ner Meldung über das vor­aus­ge­sag­te Massensterben in China darf der "in London ansäs­si­ge Datenverarbeiter Airfinity" feh­len. Das Unternehmen hat­te am 22.12.22 "mehr als 5.000 Covid-Tote" pro Tag vor­aus­ge­sagt, am 30.12. erhöh­te man auf 9.000, am 4.1.23 waren es bereits 14.700, der bis­he­ri­ge Höchststand am 8.1. beträgt 16.600. Es han­delt sich um rei­ne Spekulationen auf der Basis bekannt­lich inter­es­sen­ge­steu­er­ter Modellierungen.

Es ist nicht leicht, die Hintergründe der Firma auf­zu­de­cken. Daß ihre Intention nicht Forscherdrang, son­dern Geld, viel Geld ist, wird deut­lich bei einem Blick auf ihr Führungspersonal.

Unter "Airfinity Leadership" fin­den sich auf air​fi​ni​ty​.com u.a.:

»Abid Ismail

CHIEF FINANCIAL AND OPERATING OFFICER

Abid ist ein erfah­re­ner Finanzexperte, der dafür bekannt ist, radi­ka­les Wachstum vor­an­zu­trei­ben und die finan­zi­el­le Infrastruktur eines Multi-Millionen-Unternehmens auf­zu­bau­en. Er ver­fügt über beträcht­li­che Erfahrung in der Strukturierung von Unternehmen auf ihrem Weg nach oben… [Er war] stell­ver­tre­ten­der Direktor für M&A bei Ernst & Young (EY)…«

»Bhaskar Bhushan, PhD

HEAD OF CARDIO ANALYTICS

Bhaskar Bhushan ist der lei­ten­de Analyst im Bereich Kardio-Metabolismus. Er ist Rhodes-Stipendiat und ehe­ma­li­ger Novo Nordisk STAR-Forschungsstipendiat an der Abteilung für orga­ni­sche Chemie und am Wellcome Centre for Human Genetics der Universität Oxford. Bhaskar ver­fügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Medikamenten…«

»Claus Henrik Johansen

ADVISOR

Claus Henrik Johansen ist ein sehr erfah­re­ner Life-Science-Investor. Er war seit 2002 bei Danske Bank Asset Management als Senior Portfolio Manager tätig und ver­fügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung mit Investitionen in der Life-Science-Branche. Claus Henrik Johansen nimmt an vie­len glo­ba­len Investorenkonferenzen und medi­zi­ni­schen Konferenzen in den USA und Europa teil und ver­fügt über fun­dier­te Erfahrungen in der Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens und der Pharmaindustrie.«

»Leolie Telford-Cooke, PhD

SENIOR ANALYST

Leolie Telford-Cooke lei­tet das Team für fort­ge­schrit­te­ne Therapeutika, ein­schließ­lich Zell‑, Gen- und RNA-Therapeutika, und arbei­tet im Team für COVID-19-Therapeutika. Sie pro­mo­vier­te an der Universität Edinburgh im Bereich Neuropharmakologie und ent­wi­ckel­te in Zusammenarbeit mit AstraZeneca, Astellas und dem Structural Genomics Consortium Modelle zur Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten…«

»Louise Blair, PhD

HEAD OF VACCINES AND VARIANTS

Louise Blair lei­tet unse­re Teams für Competitive Intelligence und Epidemiologie von Impfstoffen. Sie ver­fügt über mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Präsentation kom­ple­xer wis­sen­schaft­li­cher Daten für Fachleute und die brei­te Öffentlichkeit… Sie arbei­tet inten­siv mit Führungskräften ver­schie­de­ner Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Pharmaunternehmen zusam­men, um sie über die Risiken von Ausbrüchen und Impfstoffpipelines zu infor­mie­ren.«

»Tor Bengtsson

CHIEF REVENUE OFFICER

Tor Bengtsson ist eine erfah­re­ne Führungspersönlichkeit mit einer nach­ge­wie­se­nen Geschichte von bedeu­ten­dem Umsatzwachstum in der Wirtschaftsinformationsbranche sowie stra­te­gi­scher Kundenentwicklung und Mitarbeiterführung…«

Die beiden Airfinity Advisors sind:

»Henrik Sillesen

SCIENTIFIC ADVISOR

Henrik Sillesen ist medi­zi­ni­scher Direktor für kli­ni­sche Wissenschaft bei der Novo Nordisk Foundation… Henrik hat eng mit den däni­schen und euro­päi­schen Gesundheitsbehörden zusam­men­ge­ar­bei­tet und vie­le gro­ße Pharma- und Medizintechnikunternehmen bera­ten und mit ihnen kooperiert.«

»Martin Andrews

ADVISOR

Martin Andrews ver­fügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Pharma- und Impfstoffbranche, wobei er vie­le Jahre in inte­gra­ti­ven Führungspositionen an der Schnittstelle zwi­schen F&E und kom­mer­zi­el­len Disziplinen tätig war. Er hat zahl­rei­che erfolg­rei­che Produkteinführungen gelei­tet und ver­fügt über weit­rei­chen­de Erfahrungen in der Arzneimittelentwicklung und der Lieferkette für Pharmazeutika und Impfstoffe. Martin ist nicht-geschäfts­füh­ren­der Direktor bei Freeline Therapeutics, Porton Biopharma und Evox Therapeutics.«

Bei die­ser per­so­nel­len Aufstellung wun­dert es nicht, daß das Unternehmen ein leb­haf­tes Interesse an der Aufrechterhaltung der Pandemie-Erzählung hat. Es wird kaum Zufall sein, daß sei­ne Prognosen zu China meist in einem Kontext zitiert wer­den, der eine angeb­lich nied­ri­ge Impfquote beschreibt und natür­lich die Unterlegenheit der asia­ti­schen "Impfstoffe" gegen­über der west­li­chen mRNA-Technologie.

