»Die Maske ist praktisch.« Sagt "SPIEGEL Psychologie" i.A. der BMGF

Ist das nicht wie­der ein­mal eine her­aus­ra­gen­de Leis­tung der Bild­re­dak­ti­on von spie​gel​.de am 31.1.23?

Die Autorin hat ent­setzt in "den ers­ten Janu­ar­ta­gen" bei einer Zug­fahrt erle­ben müssen:

»Ich sah mich um. Blick­te in bare Gesich­ter. Im lose beleg­ten Abteil war ich die Ein­zi­ge mit einer Mas­ke. Ihr Tra­gen war schon Wochen vor Ablauf der Pflicht zur ulti­ma­ti­ven lah­men Ente verkommen…

Mir ist die Sache im Zug neu­lich so deut­lich auf­ge­fal­len, weil ich nor­ma­ler­wei­se in Thai­land lebe. Dort gilt die Pflicht zur Mas­ke auch längst fast nir­gends mehr. Im Unter­schied zu Deutsch­land tra­gen sie die Men­schen den­noch wei­ter­hin. Frei­wil­lig. Ich fin­de das ziem­lich klug. Die Mas­ke ist praktisch…

Ich ver­ste­he den Fall der Mas­ken­pflicht als freund­li­che Ein­la­dung zum frei­wil­li­gen Tra­gen. Wer das tut, hat ver­stan­den, was Eigen­ver­ant­wor­tung bedeu­tet. Was es heißt, sich selbst und ande­re zu schüt­zen… Es ste­cken sich wei­ter vie­le Men­schen an, es lei­den wei­ter vie­le an gesund­heit­li­chen oder finan­zi­el­len Fol­gen des Virus. Hal­be Abtei­lun­gen müs­sen sich krank­mel­den, Arbeit bleibt lie­gen. Es trau­ern wei­ter vie­le um jene, die im Zuge einer Infek­ti­on gestor­ben sind…

Wie es aus­sieht, haben wir aber wenig dazu­ge­lernt. In der Mas­ke sehen vie­le eher ein Sym­bol der Ein­schrän­kung als ein Zei­chen von Rück­sicht­nah­me und dem Ermög­li­chen von Frei­heit. Selt­sam ist das. In ande­ren Berei­chen wen­den wir das­sel­be Kon­zept (Was drü­ber­zie­hen, um auf Num­mer sicher zu gehen) doch auch frei­wil­lig an, weil es funk­tio­niert…«

Ach so. Wenn Ver­schwö­rungs­theo­rie doch immer so ein­fach wäre.