Die Massenbehinderungsereignis-Beauftragte des Deutschen Bundestags informiert

Unter der Über­schrift "Bun­des­tags­vi­ze­prä­si­den­tin: 'Die Zahl der Betrof­fe­nen ist rie­sig'" läßt uns Kat­rin Göring-Eckardt Anteil neh­men an ihrem pro­fes­sio­nel­len Blick in die Glas­ku­gel. Am 20.3.23 ist auf t‑online.de von ihr zu erfahren:

»… Die Zahl der Betrof­fe­nen, vor allem von Post Covid und ME/CFS ist rie­sig. Eine kana­di­sche Regie­rungs­exper­tin hat es gera­de "ein Mas­sen­be­hin­de­rungs­er­eig­nis" genannt. Nach Schät­zun­gen der WHO ent­wi­ckeln rund zehn Pro­zent der Coro­na-Infi­zier­ten Long Covid.

Fach­leu­te ver­mu­ten, dass zehn bis 20 Pro­zent davon ME/CFS bekom­men. Nicht zu ver­ges­sen, dass schon vor der Pan­de­mie von 250.000 ME/CFS-Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten aus­ge­gan­gen wer­den muss­te. Zum Ver­gleich: Das sind so vie­le wie Mul­ti­ple-Skle­ro­se-Erkrank­te. Gut mög­lich, dass wir also allein in Deutsch­land von min­des­tens einer Mil­li­on Betrof­fe­ner sprechen…«

Welch einen Unsinn sie ver­brei­tet, wird aus ihrem Satz erkenn­bar, in dem ein ein­zi­ges Mal in dem Inter­view ver­schämt das Wört­chen "Post-Vac" vorkommt:

»Es gibt ja noch nicht ein­mal eine all­ge­mei­ne medi­zi­ni­sche Defi­ni­ti­on von Long Covid, ME/CFS und Post-Vac und den zuge­hö­ri­gen Sym­pto­men. Die ist drin­gend nötig, damit jede Haus­ärz­tin und jeder Haus­arzt das dia­gnos­ti­zie­ren kann.«

Sie bewegt: "Auch für die Wirt­schaft ist ein Aus­fall von so vie­len Men­schen ein Pro­blem". Unver­mit­telt kommt dann doch das ver­harm­lo­send "Impf­ne­ben­wir­kun­gen" umschrie­be­ne The­ma der schwe­ren Schä­den durch die Sprit­zen auf, zu denen Göring-Eck­hard alle Men­schen zwin­gen woll­te. Sie ist zum Bei­spiel offen:

»Wie soll das finan­ziert werden?



Hier sind wir als poli­tisch Ver­ant­wort­li­che gefragt. Aber auch die Phar­ma­in­dus­trie kann einen Bei­trag leis­ten. Bei schwe­ren Impf­ne­ben­wir­kun­gen bin ich zum Bei­spiel offen dafür, auf die Impf­stoff­her­stel­ler zuzu­ge­hen. Juris­tisch wird man sie nicht dar­auf ver­pflich­ten kön­nen, aber ange­sichts der enor­men Gewin­ne soll­ten sie sich auch an den Fol­ge­kos­ten beteiligen.«

Zu bleibt sie hin­ge­gen hier:

»Es gibt viel Kri­tik an Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD). Die­ser behaup­te­te lan­ge, es gäbe beim Imp­fen prak­tisch kei­ne Neben­wir­kun­gen. Erst jetzt folg­te die 180-Grad-Wen­de, und er kün­dig­te Mil­lio­nen­sum­men für die För­de­rung von Pro­jek­ten an, die die Ver­sor­gung von Long-Covid- und Post-Vac-Betrof­fe­nen ver­bes­sern sol­len. Wie glaub­wür­dig ist das?



Sein Enga­ge­ment ist glaub­wür­dig. Dass Karl Lau­ter­bach die wich­ti­gen Fra­gen von Ver­sor­gung, For­schung und auch Ent­schä­di­gung ange­hen will, ist rich­tig und wichtig.



Die Impf­kam­pa­gne war ein gro­ßes poli­ti­sches Pro­jekt. Gibt es jetzt in der Poli­tik auch des­halb einen Abwehr­re­flex, Fol­ge­schä­den von Imp­fun­gen anzuerkennen?



Nein. Ich blei­be dabei: Die Imp­fung war der zen­tra­le Weg aus dem Dau­er­lock­down her­aus, des­halb war es rich­tig, das poli­tisch zu pushen.«

Nun versucht sie, das Leid für ihre Zwecke zu instrumentalisieren

Sie meint nicht sich. Son­dern, stell­ver­tre­tend für alle Schwurb­ler, Leug­ner und Ver­fas­sungs­fein­de, die AfD:

»Erst hat sie lan­ge bestrit­ten, dass es Coro­na über­haupt gibt. Nun ver­sucht sie, das Leid für ihre Zwe­cke zu instru­men­ta­li­sie­ren, indem so getan wird, als ob Imp­fen schlim­mer sei als die Pan­de­mie selbst. Das fin­de ich auch den Betrof­fe­nen gegen­über beschä­mend und es hilft nie­man­dem, der oder die wirk­lich Hil­fe braucht.«