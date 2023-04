Die Millionenrettung

Vom 15. bis zum 18. April fin­det in Kopen­ha­gen der „Euro­pean Con­gress of Cli­ni­cal Micro­bio­lo­gy and Infec­tions Dise­a­ses“ statt. Über die­sen Kon­gress ist so gut wie nichts zu erfah­ren, da die Web­site absicht­lich unle­ser­lich gemacht wur­de. Ledig­lich eine „War­nung“ über angeb­lich „immer mehr betrü­ge­ri­sche Web­sites, die sich als ECCMID aus­ge­ben“ ist les­bar sowie die Ret­tung von 40%.

Auf die­ser Kon­fe­renz wer­den sowohl die vor­ab publik gemach­te Mas­ken­stu­die als auch ein gera­de bekannt gege­be­ner Bei­trag offi­zi­ell vor­ge­stellt, der zu einer Rei­he von Schlag­zei­len führ­te wie „WHO: Eine Mil­li­on durch Imp­fung geret­tet“.

„Coro­na-Impf­stof­fe haben einer wis­sen­schaft­li­chen Ein­schät­zung zufol­ge in Euro­pa und Län­dern der ehe­ma­li­gen Sowjet­uni­on seit Ende 2020 mehr als eine Mil­li­on Leben geret­tet. Das geht aus einem Bericht der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on WHO her­vor, der am Mon­tag ver­öf­fent­licht wurde. […]

Die Wirk­sam­keit der Impf­stof­fe wur­de je nach vor­herr­schen­der Coro­na-Vari­an­te für die jewei­li­gen Wel­len der Pan­de­mie unter­schied­lich gewich­tet. Indi­rek­te Aus­wir­kun­gen der Imp­fun­gen sei­en nicht berück­sich­tigt wor­den. Die meis­ten Men­schen (96 Pro­zent), die durch die Impf­stof­fe geret­tet wur­den, waren laut dem Bericht älter als 60 Jahre. […]

Beson­ders vie­le Todes­fäl­le konn­ten wäh­rend der Omi­kron-Wel­le ver­hin­dert wer­den. Die Zahl der durch Imp­fun­gen geret­te­ten Leben in die­ser Pha­se wur­de auf knapp 570.000 geschätzt. Der zustän­di­ge Bereichs­lei­ter der WHO für Euro­pa, Richard Pebo­dy, rief unge­impf­te Men­schen dazu auf, sich schüt­zen zu lassen.

‚Wir sehen durch unse­re For­schung, welch gro­ße Zahl an Leben durch die Covid-19-Vak­zi­ne in ganz Euro­pa in der Pan­de­mie geret­tet wurden.‘“

Der „Bericht der Welt­ge­sund­heits­or­gaisa­ti­on“ mit der „wis­sen­schaft­li­chen Ein­schät­zung“ besteht aus einem Abs­tract für einen Vor­trag, der heu­te kurz nach Mit­ter­nacht frei­ge­ge­ben wurde.

Die Autoren – alle bei der WHO – sind Wie­der­ho­lungs­tä­ter, sie haben schon Ende 2021 in Euro­sur­veil­lan­ce eine „Rapid com­mu­ni­ca­ti­on“ her­aus­ge­bracht, in der die gemel­de­ten Todes­fäl­le in der Regi­on mit der Impf­ra­te und mär­chen­haf­ter 60% bzw. 95% Wirk­sam­keit bei der 1. bzw. 2. Injek­ti­on sowie einem Zeit­fak­tor für die Ent­wick­lung der Anti­kör­per ver­rech­net, und schwupp: allein in Eng­land wur­den rech­ne­risch über 150.000 Oldies geret­tet! Dage­gen ist Deutsch­land im Gegen­satz zur Ukrai­ne im gan­zen Arti­kel nicht vertreten.

Nun also sol­len „in Euro­pa und Län­dern der ehe­ma­li­gen Sowjet­uni­on“ (mit oder ohne Deutsch­land?) ins­ge­samt über 950.000 im Alter von 60+ geret­tet wor­den sein – sicher­lich wie­der eine gro­ße Anzahl Eng­län­der – und dem­nach aus allen ande­ren Alters­grup­pen gera­de mal gut 50.000 in der gan­zen Regi­on. Mit die­ser Auf­for­de­rung an die „Vul­ner­ablen“, sich immer wei­ter boos­tern zu las­sen haben das Fern­se­hen, diver­se Lokal- und Über­re­gio­nal­blät­ter ein­mal mehr Wer­bung für eine hoch­ris­kan­te Gen­the­ra­pie auf der Basis einer Luft­num­mer gemacht.

