Die Pandemie endet in Deutschland erst, wenn alle 660 Millionen Impfdosen verimpft sind

Der heu­ti­ge Stand laut RKI: "Seit dem 26.12.2020 wur­den ins­ge­samt 185.718.850 Impfungen ver­ab­reicht." Das sind 28 Prozent der Dosen. Inzwischen hat Lauterbach wei­te­re bestellt. Der Abbau des Bestands läßt zu wün­schen übrig:

Wenn die bestell­ten, bezahl­ten und noch übri­gen 474 Millionen Dosen im aktu­el­len Tempo ver­sto­chen wer­den, sind sie in 6.000 Tagen aufgebraucht:

Grafisch sieht das so aus:

Gerade in Zeiten wirt­schaft­li­cher Anspannung wäre es fahr­läs­sig, wenn sich das Volk nicht wie ein Mann hin­ter die Helden der deut­schen Pharmaindustrie stel­len woll­te. Denn was soll­te aus die­sen schö­nen Plänen werden?

» Biotechnologie-Beirat des Landes gegründet

Ein Beirat aus Expertinnen und Experten für Biotechnologie soll dabei hel­fen, dass Rheinland-Pfalz der welt­weit füh­ren­de Standort der Branche wird. Rund 20 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nah­men am Mittwoch im Biotechnologie-Beirat ihre Arbeit auf. Das Land will in den kom­men­den zehn Jahren 100 Millionen Euro in die Branche inves­tie­ren, etwa in Baumaßnahmen für neue Forschungsstätten in Mainz. So sol­len auch pri­va­te Investoren ange­lockt wer­den. Die Deutschland-Chefin des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, Sabine Nikolaus, über­nimmt den Vorsitz des neu­en Beirats. Zu den Mitgliedern gehö­ren unter ande­ren auch die bei­den BioNTech-Mitgründer Özlem Türeci und Christoph Huber, Schott-Vorstandschef Frank Heinricht und BASF-Vorstand Melanie Maas-Brunner.«

swr​.de (16.3.)



