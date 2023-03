»Die rechtsseitig in eine Senkrechte mündende Kopfform ist ungewöhnlich und unkonventionell«

"Karls­ru­he gibt knapp 100.000 Euro für neu­es Erschei­nungs­bild aus", weiß am 7.3.23 welt​.de, und design​ta​ge​buch​.de zeigt und rezen­siert am Tag zuvor das neue Logo und den Schriftzug:

»… Statt in einer Seri­fen­schrift (Droid) ist die Wort­mar­ke nun in einer Seri­fen-losen Schrift gesetzt, und zwar in der von Aki­ra Koba­ya­shi gezeich­ne­ten Akko. Vor dem Hin­ter­grund der Unab­hän­gig­keit des Ver­fas­sungs­ge­richts ist klar, dass im zukünf­ti­gen CD nicht die Haus­schrift etwa der Bun­des­re­gie­rung, die Bun­des Sans, zum Ein­satz kom­men kann. Auch im Typo­gra­phi­schen braucht es also Eigenständigkeit…«

Im Typo­gra­phi­schen spie­gelt sich die poli­ti­sche Unab­hän­gig­keit. So sieht der Schrift­zug in der Haus­schrift der Bun­des­re­gie­rung aus:

Wei­ter ler­nen wir:

»Mar­ken­kom­mu­ni­ka­ti­on, eben auch die visu­el­le, beein­flusst, wie eine Mar­ke wahr­ge­nom­men wird. Und dass ein Ver­fas­sungs­or­gan ein Inter­es­se dar­an hat, als ver­trau­ens­voll wahr­ge­nom­men und ange­se­hen zu wer­den, ver­steht sich von selbst. Im Rah­men der Kom­mu­ni­ka­ti­on dient ein homo­ge­nes, als zeit­ge­mäß und pas­send emp­fun­de­nes Erschei­nungs­bild als ver­trau­ens­stif­ten­de Maß­nah­me. Zu hun­dert Pro­zent len­ken lässt sich das Image einer Mar­ke frei­lich nicht…

Wäh­rend der Adler der Bun­des­re­gie­rung mit auf­ge­ris­se­nem Schna­bel und weit her­aus­ra­gen­der Zun­ge stär­ker heral­di­sche Aus­drucks­for­men wider­spie­gelt, ori­en­tiert sich die Adler-Bild­mar­ke des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts sicht­lich mehr an zeit­ge­mä­ßer Logo­ge­stal­tung. Auf schmü­cken­de, deko­rie­ren­de Ele­men­te wur­de verzichtet.

Die Lini­en­füh­rung des Adlers ist klar und auf das Not­wen­digs­te redu­ziert. Die rechts­sei­tig in eine Senk­rech­te mün­den­de Kopf­form ist unge­wöhn­lich und unkon­ven­tio­nell. Kopf und Kör­per ste­hen, im Gegen­satz zu allen ande­ren Dar­stel­lun­gen von Bun­des­wap­pen, in direk­ter Linie. Die so ent­stan­de­ne durch­ge­hen­de ver­ti­ka­le Ach­se ver­leiht dem Adler eine gewis­se Stren­ge…«

So weit zum For­ma­len, nun das Finan­zi­el­le, über das die "Welt" berichtet:

»Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt erfin­det sich neu – und hat dafür tief in die Tasche gegrif­fen. Die Kos­ten für die Kon­zep­ti­on und Ent­wick­lung des neu­en Erschei­nungs­bilds des höchs­ten deut­schen Gerichts belau­fen sich auf 84.622 Euro. Dies teil­te ein Gerichts­spre­cher auf Anfra­ge von WELT mit. Die­se Sum­me umfas­se „die gesam­te Außen­dar­stel­lung des Gerichts“.

Das Gericht hat­te am ver­gan­ge­nen Frei­tag eine Pres­se­mit­tei­lung mit dem Titel „Bür­ger­nah, modern und unab­hän­gig, das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt mit neu­em Erschei­nungs­bild“ her­aus­ge­ge­ben. Dar­in heißt es, das Gericht ver­wen­de ab Anfang März für sei­ne Ent­schei­dun­gen und sei­nen nach außen gerich­te­ten Schrift­ver­kehr ein neu­es ein­heit­li­ches Erschei­nungs­bild („cor­po­ra­te design“). Wie WELT nun erfuhr, ist die Umset­zung davon bereits fort­ge­schrit­ten. „Hier­für sind bis­lang Kos­ten in Höhe von 9.894,39 Euro ent­stan­den“, teil­te das Gericht mit…«

design​ta​ge​buch​.de weiß:

»Ent­wi­ckelt wird das neue Cor­po­ra­te Design in Zusam­men­ar­beit mit der Agen­tur Mosa­ik (Dort­mund), die das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt seit Juli 2021 als Kun­den betreut.«

Mit kleinem "i"

Stolz prä­sen­tiert MOSAIK den von ihm gestal­te­ten Jah­res­be­richt des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts für das Jahr 2020:

Stolz prä­sen­tiert MOSAIK den von ihm gestal­te­ten Jah­res­be­richt des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts für das Jahr 2020:

»iN BESTER VEREDELUNG.

Die inter­ne Arbeits­grup­pe „Jah­res­be­richt“ ließ uns bei der Ideen­fin­dung frei­en Lauf. Den Titel haben wir durch aus­ge­stanz­te Buch­sta­ben ver­edelt, durch die ein Bild der roten Rich­ter­ro­ben zu erken­nen ist. Als Papier haben wir das unge­stri­che­ne Pre­mi­um-Off­set-Natur­pa­pier SOPORSET ver­wen­det, das durch einen hohen Weiß­grad und eine edle Hap­tik besticht.«

