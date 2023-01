»Die Übertreibung der COVID-19-Todesfälle und von Long-COVID führt nicht nur zu falschen politischen Entscheidungen wie neuen Maskenvorschriften und Auffrischungsempfehlungen für sechs Monate alte Säuglinge, sondern auch zu einem unnötig anhaltenden Klima der Angst«

Unter der Über­schrift "COVID-19 Is No Lon­ger a Public Health Emer­gen­cy" ist im US-Maga­zin "TIME" bzw. auf time​.com am 25.1.23 ein Bei­trag von Dani­el Hal­pe­rin, Epi­de­mio­lo­ge an der Gil­lings School of Glo­bal Public Health der Uni­ver­si­ty of North Caro­li­na, Cha­pel Hill, zu lesen. Dar­in heißt es:

»Einen Monat vor sei­nem kürz­li­chen Rück­tritt warn­te Dr. Antho­ny Fau­ci, dass sich die USA "mit Sicher­heit" wei­ter­hin mit­ten in einer COVID-Pan­de­mie befin­den. Ande­re Exper­ten war­nen wie­der­holt vor dro­hen­den "töd­li­chen" Wel­len, die durch die neu­es­ten gene­ti­schen Vari­an­ten aus­ge­löst wer­den, und vor kur­zem hat Prä­si­dent Biden erneut den COVID-19-Not­stand für die öffent­li­che Gesund­heit ver­län­gert. Die­se düs­te­ren War­nun­gen beru­hen jedoch weit­ge­hend auf der Annah­me, dass in den USA wei­ter­hin täg­lich etwa 400 Men­schen an der Krank­heit ster­ben. Es gibt wich­ti­ge Grün­de, die­se Behaup­tung in Fra­ge zu stel­len, wie Dr. Lea­na Wen in der Washing­ton Post unter­sucht hat.

Und wenn wir uns tat­säch­lich nicht mehr in einer gesund­heit­li­chen Not­la­ge befin­den (was ein renom­mier­ter Viro­lo­ge in Deutsch­land im letz­ten Monat fest­stell­te), dann soll­ten eini­ge der immer lau­ter wer­den­den Rufe nach einer Wie­der­ein­füh­rung der Mas­ken­pflicht in Schu­len oder ande­rer unan­ge­mes­se­ner Ein­schrän­kun­gen fal­len gelas­sen werden.

Seit über einem Jahr zeigt sich, dass vie­le Kran­ken­haus­ein­wei­sun­gen, die offi­zi­ell als COVID-19-bedingt ein­ge­stuft wer­den, statt­des­sen von Pati­en­ten ohne COVID-Sym­pto­me stam­men, die aus ande­ren Grün­den ein­ge­lie­fert wer­den, aber zufäl­lig auch posi­tiv getes­tet wur­den. Da bei der Auf­nah­me in ein Kran­ken­haus nach wie vor rou­ti­ne­mä­ßig Abstri­che gemacht wer­den (obwohl die größ­te Orga­ni­sa­ti­on für Infek­ti­ons­kon­trol­le davon abge­ra­ten hat), erhal­ten vie­le Pati­en­ten mit ande­ren Erkran­kun­gen eben­falls ein posi­ti­ves Test­ergeb­nis, ins­be­son­de­re wäh­rend der anhal­ten­den Omi­kron-Wel­len, wodurch die Zahl der als durch COVID-19 ver­ur­sacht ange­ge­be­nen Kran­ken­haus­auf­ent­hal­te über­höht wird. UCLA-For­scher [Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, Los Ange­les, AA], die die Daten des öffent­li­chen Kran­ken­hau­ses von Los Ange­les Coun­ty unter­such­ten, fan­den her­aus, dass mehr als zwei Drit­tel der offi­zi­el­len COVID-19-Kran­ken­haus­ein­wei­sun­gen seit Janu­ar 2022 tat­säch­lich "mit" und nicht "wegen" der Krank­heit erfolgten.

Eine stren­ge Bewer­tung in Mas­sa­chu­setts ergab, dass ein ver­gleich­ba­rer Anteil der COVID-Kran­ken­haus­auf­ent­hal­te tat­säch­lich zufäl­lig auf das Coro­na­vi­rus zurück­zu­füh­ren war… All dies steht im Ein­klang mit der Tat­sa­che, dass bis März 2022 bereits über 95 % der Men­schen infi­ziert oder geimpft waren oder in der Regel bei­des, und dass die dar­aus resul­tie­ren­de robus­te Immu­ni­tät der Bevöl­ke­rung in Ver­bin­dung mit der weni­ger viru­len­ten Natur von Omi­kron zu weit­aus weni­ger schwe­ren Fol­gen führt…

Gleich­zei­tig wird erst all­mäh­lich erkannt, dass zwei­fel­los vie­le offi­zi­el­le COVID-19-Todes­fäl­le eben­falls auf Per­so­nen zurück­zu­füh­ren sind, die mit dem Coro­na­vi­rus und nicht an ihm gestor­ben sind. Die CDC-Richt­li­ni­en sehen nach wie vor vor, dass jeder Todes­fall, der inner­halb von 30 Tagen nach einem posi­ti­ven Test­ergeb­nis ein­tritt, auto­ma­tisch als durch COVID-19 ver­ur­sacht ein­ge­stuft wird…

Der ehe­ma­li­ge lei­ten­de Gerichts­me­di­zi­ner von Mil­wau­kee Coun­ty führ­te eine sorg­fäl­ti­ge Unter­su­chung von etwa 4.000 COVID-19-Todes­fäl­len durch, die wäh­rend der dor­ti­gen Pan­de­mie gemel­det wur­den. Sei­ne Unter­su­chun­gen erga­ben, dass bei fast der Hälf­te der Todes­fäl­le kein Zusam­men­hang mit COVID bestand oder in eini­gen Fäl­len nur ein "mar­gi­na­ler" Zusam­men­hang bestand, wie z. B. bei Krebs­pa­ti­en­ten im End­sta­di­um, deren Able­ben mög­li­cher­wei­se durch die Anste­ckung mit der Krank­heit um eini­ge Tage oder Wochen beschleu­nigt wor­den war. Eine Ana­ly­se von Daten aus dem Bezirk LA und aus dem gan­zen Land, die wäh­rend der jüngs­ten Wel­len der hoch­an­ste­cken­den (aber wesent­lich weni­ger töd­li­chen) Omi­kron-Vari­an­te gesam­melt wur­den, legt nahe, dass die COVID-19-Todes­fäl­le jetzt wahr­schein­lich um min­des­tens das Vier­fa­che über­schätzt wer­den… Doch selbst wenn nur die Hälf­te der der­zeit gemel­de­ten Todes­fäl­le in den USA nicht wirk­lich auf das Virus zurück­zu­füh­ren ist, wür­de dies bedeu­ten, dass täg­lich etwa 200 Men­schen an COVID-19 ster­ben, was in etwa der Zahl der Todes­fäl­le wäh­rend einer schlech­ten Grip­pe­sai­son entspricht.

Neben der über­höh­ten Zahl der COVID-Kran­ken­haus­auf­ent­hal­te und ‑Todes­fäl­le ist ein wei­te­rer Grund für die Auf­recht­erhal­tung eines öffent­li­chen Gesund­heits­not­stands die angeb­lich mas­si­ve Wel­le von anhal­ten­dem Long-COVID. Fast alle Berich­te über Long-COVID-Erkran­kun­gen beru­hen jedoch auf der Erfas­sung der Zahl der Per­so­nen, die nach der Infek­ti­on anhal­ten­de Sym­pto­me ange­ben, und nicht auf kon­trol­lier­ten Stu­di­en, die die Prä­va­lenz anhal­ten­der Sym­pto­me bei infi­zier­ten und nicht infi­zier­ten Per­so­nen sorg­fäl­tig ver­glei­chen… Fall­kon­troll­stu­di­en haben jedoch bis­her höchs­tens gerin­ge Unter­schie­de in der Sym­ptom­prä­va­lenz zwi­schen zuvor infi­zier­ten und nicht infi­zier­ten Per­so­nen fest­ge­stellt (und neue For­schungs­er­geb­nis­se deu­ten dar­auf hin, dass die meis­ten Sym­pto­me inner­halb eines Jah­res wie­der ver­schwin­den). Wäh­rend Long-COVID unbe­streit­bar ein bedeu­ten­des Pro­blem dar­stellt, eben­so wie die Todes­fäl­le, die tat­säch­lich noch durch das Coro­na­vi­rus ver­ur­sacht wer­den, sind stren­ge Ana­ly­sen erfor­der­lich, um die Prä­va­lenz genau­er zu schätzen.

Die unbe­dach­te [inad­ver­tent] Über­trei­bung der COVID-19-Todes­fäl­le und von Long-COVID führt nicht nur zu fal­schen poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen wie neu­en Mas­ken­vor­schrif­ten und Auf­fri­schungs­emp­feh­lun­gen für sechs Mona­te alte Säug­lin­ge, son­dern auch zu einem unnö­tig anhal­ten­den Kli­ma der Angst, vor allem in den blau­en Regio­nen (wie in mei­ner Hei­mat­stadt San Fran­cis­co, wo das Tra­gen von Mas­ken nach wie vor üblich ist, sogar im Frei­en). Nach drei lan­gen Jah­ren ist es an der Zeit, dass sich die Ver­laut­ba­run­gen und Maß­nah­men im Bereich der öffent­li­chen Gesund­heit auf soli­de wis­sen­schaft­li­che Erkennt­nis­se stüt­zen und nicht auf gut gemein­te, aber oft irre­füh­ren­de Annahmen.«

Der Tweet von Tim Röhn, der auf die­sen Arti­kel auf­merk­sam macht, lau­tet: "Die­se Schwurb­ler."