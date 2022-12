»Die Weigerung, eine vorgeschriebene Maske zu tragen« fordert »ein Recht auf Rücksichtslosigkeit«

Man den­ke nicht, die Zeit der Verunglimpfungen jeg­li­cher Kritik an der Coronapolitik sei vor­bei. Zwar gibt es hier und da zag­haf­te Ansätze zu kri­ti­scher Reflektion wie auf info​ra​dio​.de am 11.12.22 (Selbstkritik – Chance und Gefahr [! AA]):

Aber eben auch noch Beiträge wie am 11.12.22 auf rnd​.de, aus dem das genann­te Zitat und Schlimmeres stammt:

Der Autor beruft sich auf Artikel 2 des Grundgesetzes "Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung sei­ner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte ande­rer ver­letzt und nicht gegen die ver­fas­sungs­mä­ßi­ge Ordnung oder das Sittengesetz ver­stößt", und meint, der "Nachsatz hin­ter dem Komma" wer­de auf Seiten der Kritik nicht beachtet:

»Die Sache hin­ter dem Komma stört da nur. So kann man mit dem Argument der Freiheit alles ableh­nen, was einem nicht behagt: Impfen, Maskenzwang, Tempolimits, Rauchverbote, Energiesparen…

Jede noch so klei­ne Einschränkung der per­sön­li­chen Freiheit wird inzwi­schen oft­mals mit einer Aufregung dis­ku­tiert, als ste­he der Weltuntergang bevor. In den­sel­ben Facebook-Gruppen, in denen die Maskenfrage zur Freiheitsfrage auf­ge­bla­sen wird, wird zugleich gegen „Scheinflüchtlinge“ aus der Ukraine gehetzt, die ledig­lich hier sei­en, um Sozialhilfe abzu­grei­fen. Wer so denkt, der denkt Freiheit nur bis zum Komma – die Freiheit der ande­ren zählt für ihn nicht.«

Der Trick ist arm­se­lig. Ein Ressentiment wird benutzt, um ein ande­res zu kon­stru­ie­ren: Wer gegen "Impf"- und Maskenpflicht ist, ist damit zugleich rechts und aus­län­der­feind­lich. Außerdem ist er Raser, rabau­ki­ger Raucher und natür­lich rabia­ter Klimawandelleugner:

»Wenn Eltern gegen die seit 2020 gel­ten­de Masernimpfpflicht in Schulen kla­gen, dann for­dern sie nicht Freiheit, son­dern ein Recht auf Rücksichtslosigkeit. Das Gleiche gilt für die Corona-Impfung oder die Weigerung, eine vor­ge­schrie­be­ne Maske zu tra­gen. Wer ein Tempolimit ablehnt, bean­sprucht ein Recht, ande­re zu gefähr­den. Und wer in einem Auto raucht, obwohl Kinder an Bord sind, macht nicht von einer omi­nö­sen Freiheit Gebrauch, son­dern begeht einen Akt der Körperverletzung. Wenn man Freiheit nur bis zum Komma denkt, hat das meist uner­freu­li­che Nebenwirkungen für ande­re.«

Man muß mit Toten rechnen

»In einer Facebook-Gruppe, in der eine all­ge­mei­ne Corona-Impfpflicht dis­ku­tiert wur­de, war kürz­lich der Satz zu lesen: „Wenn die FDP von Freiheit spricht, muss man mit Toten rech­nen.“ Das klingt böse. Aber rein sach­lich kann man der stei­len Behauptung schwer­lich wider­spre­chen. Dass eine (an der FDP geschei­ter­te) Impfpflicht vie­le Menschenleben geret­tet hät­te, ist nicht von der Hand zu weisen.«

Wirr wird das eigent­lich als löb­lich emp­fun­de­ne Tempolimit dis­ku­tiert, wenn ein aus der Corona-Debatte bekann­tes Scheinargument ange­führt wird: "Die Autobahnen sind in dem nicht so dicht besie­del­ten Schweden meist auch lee­rer als bei uns."

Ganz zum Schluß blitzt ein rich­ti­ger Gedanke auf:

»Das alles unter dem Schlagwort „Freiheit“ zu ver­kau­fen, ist schon recht eigen­wil­lig. Zumindest stellt sich die Frage: Wessen Freiheit?«

Eine Antwort erspart sich der Autor hier. An ande­rer Stelle, 2020 in einem Artikel »Altes Denken in Davos: „Es kos­tet nicht die Welt, die Welt zu ret­ten“« ist er kon­se­quen­ter. Er schilt Donald Trump, dem…

»… kaum auf­ge­fal­len ist, dass sich Umweltschutz nicht in Birkenstock-Sandalen, Jutetaschen und Müslifrühstück erschöpft.

Umweltschutz als lukrativer Wirtschaftszweig

Diese mitt­ler­wei­le reich­lich über­hol­te Weltsicht aus den Anfängen der Ökobewegung hält sich erstaun­li­cher­wei­se recht hart­nä­ckig – unge­ach­tet der Tatsache, dass Umweltschutz schon seit Jahrzehnten ein extrem wich­ti­ger Wirtschaftszweig ist. Das ist in den USA nicht anders als in Europa.

Allein in Deutschland betrug das Marktvolumen für Umwelttechnik im Jahr 2016 rund 347 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der deut­sche Bundeshaushalt betrug im sel­ben Jahr knapp 317 Milliarden Euro. Für die Effizienz von Energie und Rohstoffen, Ökostrom, nach­hal­ti­ge Mobilität, Kreislaufwirtschaft oder Wassermanagement wird in Deutschland also mehr Geld aus­ge­ge­ben als für Verteidigung, Soziales oder Straßenbau.

Nach einer Prognose der Unternehmensberatungsgesellschaft Roland Berger wird sich das Volumen für Umwelttechnik in Deutschland bis 2025 auf 738 Milliarden Euro mehr als ver­dop­peln. Das ist eine durch­schnitt­li­che Steigerungsrate von jähr­lich 8,8 Prozent – ein Wert, von dem ande­re Branchen nur träu­men kön­nen…«