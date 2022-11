Die Wissenschaft des "Focus" hat festgestellt: Es wird noch dolle kommen

So brö­selt das Virus.

»… Auf die Frage, ob die Herbstwelle schon vor­bei sei, sag­te Grundmann der Zeitung: „Davon kann man aus­ge­hen. Sie (die Herbstwelle) hat­te ihren Höhepunkt in der ers­ten und zwei­ten Oktoberwoche.“ Seitdem sei­en die Fallzahlen gesun­ken. „Wir sind aus dem Gröbsten raus“, füg­te der Mediziner hinzu.

Aber stimmt das? Ist die Pandemie jetzt vor­bei? Und beginnt nun die Phase der Endemie?«

Ganz kampf­los will man beim "Focus" nicht wei­chen. Wenn das Narrativ an der Wirklichkeit zer­schellt, kom­men auf ein­mal abwei­chen­de Meinungen zu Wort:

» Ja, sagen diese Experten

Diese Situation sieht der Stiko-Chef Mertens nicht mehr gege­ben, wie er in dem Interview deut­lich mach­te. „Zu der Definition der Pandemie gehört nicht die Erkrankungsschwere“, sag­te er. „Natürlich könn­te man auch sagen, es han­delt sich mitt­ler­wei­le um eine ende­mi­sche Virusinfektion und die wird uns erhal­ten blei­ben über die Generationen“, füg­te er hin­zu. Aufgabe wer­de es blei­ben, die­je­ni­gen zu schüt­zen, die ein Risiko hät­ten zu erkran­ken, durch Impfen oder auch das Tragen von Masken.

Auch Infektiologe Bernd Salzberger ist die­ser Ansicht. Er erklär­te dem „BR“: „Das Virus ist mit uns und wird bei uns blei­ben. Für mich sind die­se hohen und kur­zen Wellen auch Ausdruck des Übergangs in eine ende­mi­sche Phase.“ …

Nein, sagen diese Experten

Nach Ansicht der Bundesregierung hat sich an der Bewertung der Lage hin­ge­gen nichts geän­dert. Sie beruft sich auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Der Corona-Ausbruch wur­de 2020 von der WHO zur Pandemie aus­ge­ru­fen und aus­schließ­lich die WHO kann dies auch wie­der revi­die­ren“, sag­te eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin. Die Weltgesundheitsorganisation habe erst kürz­lich noch ein­mal bekräf­tigt, dass man sich wei­ter in einer pan­de­mi­schen Lage befinde.

Auch Virologe Oliver Keppler ist eher skep­tisch, was den Übergang in die ende­mi­sche Phase angeht. Dem „BR“ sag­te er, man sol­le mit Fachbegriffen wie „ende­misch“ sorg­sam umge­hen… Seine These lau­tet dem­nach, „dass wir uns eher in einer neu­en Phase der Pandemie befin­den.“ Auch er sprach sich für wei­te­re Maßnahmen, ins­be­son­de­re zum Schutz vul­nerabler Gruppen aus. Dass das Ausrufen einer Endemie ger­ne als „Freibrief für den Wegfall jeg­li­cher Anstrengungen gegen Covid-19“ gese­hen wer­de, sieht er kritisch.

Und Physiker Dirk Brockmann rief im Gespräch mit „ZDF heu­te“ dazu auf, nicht nur unse­re natio­na­le Perspektive ein­zu­neh­men. Die Frage, ob Corona noch pan­de­misch sei, sei eine, die sich nur beant­wor­ten lie­ße, „wenn man das inter­na­tio­nal, glo­bal betrach­tet“. Aus die­ser Sicht sei­en wir „ganz sicher nicht in einem ende­mi­schen Zustand“.

Sind wir noch in der Übergangsphase?

Als immer­hin einen „Übergang der Pandemie in eine Endemie“ bezeich­ne­te Virologin Ulrike Protzer im „BR“ die gegen­wär­ti­ge Phase. Zwar gebe es wei­ter gefähr­de­te Menschen. Die brei­te Mehrheit der Menschen kön­ne jedoch mit dem Virus so leben, wie mit ande­ren ende­mi­schen Viren auch.

„Covid hat sei­nen Schrecken ver­lo­ren“, sag­te jetzt auch Infektiologe Christoph Spinner im Talk mit FOCUS online. Er warn­te jedoch eben­falls davor, dass das Virus für bestimm­te vul­nerable Gruppen noch immer „ein Problem“ blei­be. Diese müss­ten geson­dert geschützt werden.

Dass der Zustand der „Endemie“ jedoch kei­nes­falls bedeu­tet, dass das Coronavirus harm­los ist, betont im Gespräch mit „ZDF heu­te“ auch Modellierer Thorsten Lehr: „Es bedeu­tet nur, dass wir es nicht mehr los­wer­den und es auch wei­ter­hin höchst­wahr­schein­lich zu Ausbrüchen und Erkrankungswellen kom­men wird.“«

Damit ist die Sache klar: Zwei sagen "Ja", sechs "Nein". Vertrauen Sie also der "deut­schen Wissenschaft" und nicht dem Rest der Welt, die längst ande­re Themen diskutiert.

