Die "Zeit" will die Aufarbeitung nicht den "Staatsfeinden" überlassen

Und fällt damit ziem­lich auf die Nase.

»… Es [ist] nach­voll­zieh­bar, dass die ankla­gen­den Gegenerzählungen zur gro­ßen rea­len Gefahr, der es mit viel staat­li­chem Handeln und kol­lek­ti­ven Einschränkungen zu begeg­nen galt, gro­ßen Raum einnehmen.

Diejenigen, die die Maßnahmen expli­zit ver­tei­digt oder begrün­det haben, sind oft­mals fer­tig, kön­nen nicht mehr. Zwei Jahre media­les Trommelfeuer, Kampagnen-Journalismus, Morddrohungen und Hetze in sozia­len Netzwerken haben vie­le der Stimmen ver­stum­men las­sen, die zu Beginn der Pandemie und über wei­te Teile der ver­gan­ge­nen zwei Jahre prä­sent, laut, dis­kurs­prä­gend waren.«

Drosten auf einsamem Posten und pensionierte Besserwisser

»Zurück blei­ben eini­ge weni­ge, deren Mahnung über die andau­ern­de Gefährlichkeit des Virus zuneh­mend chan­cen­los erscheint ange­sichts einer bis hier­hin weit­ge­hend schad­los geblie­be­nen Bevölkerungsmehrheit. Das pas­siert auch, weil die­se Mahnung manch­mal in all­zu schril­len Tweets, in feh­len­den Nuancen, der man­geln­den Anerkenntnis berech­tig­ter Kritik und dem Beharren auf Seuchenschutz als Maximalgut schnell etwas Notorisches bekommt. Und den Verdacht nährt, dass es die Verfechterinnen der rei­nen Lehre des Infektionsschutzes doch recht wenig schert, ob ande­re psy­chisch kaputt, wirt­schaft­lich rui­niert oder tat­säch­lich Leidtragende von Impfungen sind…

Dadurch aber ist ein Deutungsvakuum ent­stan­den, das gegen­wär­tig eine gro­ße Gefahr birgt: Der Moment der Aufarbeitung der Pandemie könn­te tat­säch­lich ein Moment der unsach­ge­mä­ßen Umdeutung wer­den. Und an deren Ende könn­te die­se Interpretation ste­hen: Das Ereignis war immer schon über­schätzt, die Politik erst panisch und dann zu Lasten der Bevölkerung um Gesichtswahrung bemüht. Wahlweise hat sie die Warnung vor dem Virus min­des­tens ab einem gewis­sen Punkt auch dafür ein­ge­setzt, die Menschen an Gängelung und Bevormundung, an einen auto­ri­tä­re­ren Staat zu gewöh­nen. Kurz gesagt: Wir sind betro­gen wor­den, viel­leicht sogar bös­wil­lig. Von einem System, das es des­halb grund­sätz­lich in Zweifel zu zie­hen gilt…

Zuletzt ist da noch eine Schar oft pen­sio­nier­ter und immer alles bes­ser wis­sen­der Wissenschaftler, die end­lich auch ein wenig von der Aufmerksamkeit abbe­kom­men wol­len, die die Christian Drostens die­ses Landes lan­ge genie­ßen oder wahl­wei­se (in Form von Drohungen und Hassreden) erlei­den durften…«

An die­ser Stelle des Artikels illus­triert die "Zeit" ihren Meinungspluralismus so (wei­te­re "Infokästen" s.u.):

Die Kritik ist rich­tig gemein:

»Sie kri­ti­sie­ren frü­he­re Regeln nicht nur, die aus heu­ti­ger Sicht unsin­nig erschei­nen, sie behaup­ten auch, man habe sie wider bes­se­res Wissen oder aus Ignoranz des­sel­ben durchgedrückt…«

Dabei schiebt man das eige­ne Vorgehen der ande­ren Seite in die Schuhe:

»Immer gibt es ein Land, das es in der Rückschau mut­maß­lich bes­ser gemacht hat. Und immer gibt es dann noch wei­te­re Länder, auf die argu­men­ta­tiv aus­ge­wi­chen wird, wenn am ers­ten Beispiel Kritik auf­kommt, dass es doch ganz ande­re Voraussetzungen in Sachen Bevölkerungsdichte, digi­ta­le Ausstattung oder bezüg­lich der Impfquote zu einem bestimm­ten Zeitpunkt der Pandemie gehabt habe…«

Ein deutsches Bergamo drohte

»Die Umdeuter [illus­trie­ren] heu­te ihren Grundzweifel an einer dro­hen­den Überlastung: Ein deut­sches Bergamo droh­te.

Das lag frei­lich auch dar­an, dass die Politik dem Virus zwei­ein­halb Jahre lang hin­ter­her­lief und ver­dräng­te, statt zu ler­nen. Mal um Mal schlit­ter­te sie ohne Plan in eine neue Welle, kam an den Punkt, an dem etwas getan wer­den muss­te, und beschloss dann has­tig – immer wie­der wenig nach­voll­zieh­ba­re – neue Regeln: So war es etwa, als im Herbst 2020 Stück für Stück neue Maßnahmen ein­ge­führt wur­den, wobei sich die Verschärfungen bis­wei­len danach zu rich­ten schie­nen, wel­che Interessengruppe gera­de am lau­tes­ten schrie, und nicht nach epi­de­mio­lo­gi­schen Erwägungen. Und so ist es wohl immer noch, wie die aktu­el­len Maskenregelungen zei­gen…

Folgt man man­chen Umdeutern, dann steck­ten dahin­ter böse Absichten, der Wunsch, zu domi­nie­ren, zu gän­geln, der Hang zum Autoritären. Aber stimmt das?…

Viel wahr­schein­li­cher ist doch, dass die Entscheidungen Ausdruck (immer wie­der auch selbst ver­schul­de­ter) Hilflosigkeit waren. Und dass – zumin­dest in der Näherung, denn wer kann schon für die gesam­te poli­ti­sche Klasse spre­chen – die Intention im Gegenteil meist eine gute war: Leben und Gesundheit der Bürger schüt­zen, und zwar in einer Art, die lan­ge Zeit euro­päi­scher Konsens und einem Großteil der Bevölkerung ten­den­zi­ell sogar zu lasch war…

Dass es die Impfungen und zuletzt auch die Evolution des Virus waren, die es erst han­del­bar gemacht haben, wird von den Umdeutern gern unter­schla­gen oder in völ­li­ger Maßstabslosigkeit mit Impfnebenwirkungen ver­rech­net. Und so führt man schon wie­der Gespräche wie ganz zu Beginn der Pandemie: dass es ja auch Grippewellen immer gege­ben habe und es doch viel­leicht schon von Beginn an bes­ser gewe­sen wäre, mit dem Virus zu leben. Und auf jede Person, die "schlimm Corona" hat­te, kommt in sol­chen Gesprächen eine, die an einer Astra-Impfung fast gestor­ben wäre…

Schon im Vergessen begrif­fen sind dabei die vie­len, vie­len Toten und die noch zahl­rei­che­ren Menschen mit Folgeschäden, mit Long Covid, Herz- oder Lungenproblemen, die auf das Virus zurück­ge­hen. Dass die­se Schäden bald voll­ends hin­ter den mut­maß­lich will­kür­li­chen Schädigungen von Kindern, Alten, psy­chisch Kranken, Künstlerinnen und allen ande­ren Leidtragenden der Maßnahmen ver­schwun­den sein könn­ten, ist der viel­leicht größ­te Propagandaerfolg der wie­der­erstar­ken­den Corona-Skeptiker…«

Was sollte man denn anders machen?

»Schon klar: Eine reprä­sen­ta­ti­ve Kohortenstudie wäre wich­tig gewe­sen, weil sie uns Informationen dar­über gelie­fert hät­te, wel­che Gruppen sich an wel­chen Orten beson­ders häu­fig anste­cken. Mit die­sen Informationen hät­te die Politik zumin­dest etwas ziel­füh­ren­der reagie­ren können.

Was aber genau hät­te das bedeu­tet? Dass kei­ne weit­rei­chen­den und flä­chen­de­cken­den Maßnahmen nötig gewor­den wären? Wohl kaum…

Weit ehr­li­cher, als zu pos­tu­lie­ren, dass es den easy fix gab, wäre anzu­er­ken­nen, dass Menschen in ver­schie­de­nen Ländern eben ver­schie­de­ne Formen des Verzichts üben muss­ten, dass ver­schie­de­ne Regierungen ver­schie­de­ne Formen der Freiheitseinschränkungen vor­ge­nom­men haben, dass jedes Land Neuland betrat. Dabei geht es hier nicht dar­um, Kritik von vorn­her­ein zu unterbinden…

Tatsächlich besteht zwar wei­test­ge­hen­de Einigkeit dar­über, dass Kontaktbeschränkungen im Paket mit ande­ren Schutzmaßnahmen immer wie­der das Infektionsgeschehen abge­bremst und Infektionswellen gebro­chen haben. Für vie­le Einzelmaßnahmen aber fehlt es an Evidenz höchs­ter Güte. Hier gibt es mal bes­se­re, mal weni­ger gute Hinweise auf ihre Wirksamkeit. Das hat ers­tens damit zu tun, dass ran­do­mi­sier­te kon­trol­lier­te Studien in Notfallsituationen oft ethisch kaum ver­tret­bar sind, weil man dafür einer Kontrollgruppe eine mög­li­cher­wei­se lebens­ret­ten­de Maßnahme ver­sa­gen müss­te. Zweitens wur­den vie­le der Maßnahmen eben gleich­zei­tig ein­ge­führt, was es schwer macht zu sagen, wel­che davon wie gut gewirkt hat. Auch gibt es oft­mals Probleme beim Übertragen der Ergebnisse von einem Setting auf ein ande­res. Und drit­tens gab es – was man kri­tisch sehen muss – gera­de zu Beginn der Pandemie zu weni­ge Anstrengungen, die Wirksamkeit und die Kollateralschäden der Pandemiegegenmaßnahmen zu eva­lu­ie­ren. Allerdings ist das ein glo­ba­les Problem, was dar­auf hin­deu­tet, dass das Generieren von Evidenz weni­ger tri­vi­al ist, als die Solutionisten sug­ge­rie­ren…«

Skepsis ist gesund, aber…

»Es geht in der Phase der begin­nen­den Historisierung der Pandemie also dar­um, die gesun­de Skepsis vom radi­ka­li­sier­ten Skeptizismus zu unter­schei­den, die berech­tig­te Kritik und den Wunsch nach Aufarbeitung von Fehlern vom Versuch, aus ihnen Kapital zu schlagen…

Der radi­ka­li­sier­te Skeptizismus… pos­tu­liert, ger­ne auch in Andeutungen und mit Strohmann-Argumenten, ein umfas­sen­des schuld­haf­tes Staats- und Gesellschaftsversagen, wo der Staat nur stel­len­wei­se und nicht zuletzt aus Unwissenheit Fehler gemacht hat und die Gesellschaft nur stel­len­wei­se und nicht zuletzt aus Unsicherheit den Schutz vor Ansteckung höher gewich­tet hat als indi­vi­du­el­le Freiheit und Gemeinschaft…

Es gab stets eine Kritik, die sozia­le Gerechtigkeit anmahn­te, ohne das Virus zu baga­tel­li­sie­ren. Diese Kritik war frei­lich deut­lich weni­ger Tweet-taug­lich als der radi­ka­li­sier­te Skeptizismus…

#allesdichtmachen nicht immer planvoll staatszersetzend

Die Schauspieleraktion #alles­dicht­ma­chen im Frühjahr 2021… mach­te just die­se bestehen­de struk­tu­rel­le und poli­tisch eher lin­ke Maßnahmenkritik unsicht­bar für das gro­ße skep­ti­zis­ti­sche Geraune: Wir kri­ti­schen Schauspieler spre­chen jetzt end­lich aus, was sich sonst nie­mand aus­zu­spre­chen getraut … Dabei war da nie­mals niemand.

Von daher ergibt sich von den Schauspielerinnen aus­ge­hend auch die Definition des­sen, wor­auf es nun wach­sam zu bli­cken gilt: Es ist eine Kritik, die nicht immer plan­voll staats­zer­set­zend vor­geht, son­dern oft auch ein­fach halb­infor­miert oder unsäg­lich eitel ist.

Nicht allen, die die­ses Lagerfeuer radi­ka­li­sier­ter Skeptizisten schü­ren hel­fen, geht es frei­lich um die Systemfrage. Und doch gewinnt in der Kakofonie der vie­len halb­wah­ren, dif­fa­mie­ren­den und sich dem ana­ly­ti­schen Diskurs ent­zie­hen­den Kritik die Erzählung vom radi­kal unehr­li­chen oder radi­kal däm­li­chen deut­schen Staat im Ausgang der Pandemie zu viel Boden – mit einer Konsequenz: Das Zutrauen schwin­det, dass ein sol­cher Staat gerech­te Kriege füh­ren oder den Klimawandel wir­kungs­voll bekämp­fen kann…

Sich die­ser Erzählung ent­ge­gen­zu­stel­len, ist wahn­sin­nig schwer – und sie hat gewiss das Potenzial, zur ers­ten mehr­heits­fä­hi­gen Verschwörungserzählung Deutschlands zu wer­den. Umso wich­ti­ger ist es nun, das Feld der Historisierung der Pandemie nicht zu räumen…«

