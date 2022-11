Drostalgie

»Aktuelle News und Infos zu Prof. Dr. Christian Drosten fin­den Sie hier.« Das ist auf rp​-online​.de zu lesen. Unter dem genann­ten Link heißt es (man­ches stimmt sogar):

»Christian Drosten ist seit der Corona-Krise 2020 oft in den Nachrichten zu sehen. Doch wer ist der Virologe eigent­lich? Das soll­ten Sie über den bekann­tes­ten Corona-Experten wissen.

Wer ist Christian Drosten?

Geboren wur­de Christian Drosten im Jahr 1972 in Lingen im Emsland, Niedersachsen. Er stu­dier­te Chemietechnik und Biologie in Dortmund und in Münster, spä­ter Humanmedizin in Frankfurt am Main. 2003 schloss er sei­nen Doktor der Medizin sum­ma cum lau­de ab.

Viren waren schon zu der Zeit sei­ner Dissertation sein Spezialgebiet. Ab Juni 2000 arbei­te­te Drosten als Arzt im Praktikum in Hamburg in der Abteilung für Virologie. Er lei­te­te eine Laborgruppe zur Diagnostik tro­pi­scher Viruserkrankungen im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin.

Zwischen 2007 und 2017 arbei­te­te er im Universitätsklinikum Bonn als Professor und Leiter des Instituts für Virologie. 2017 wur­de er an die Charité in Berlin beru­fen. Er folg­te die­ser Chance und arbei­tet dort seit 2017 als Direktor des Instituts für Virologie.

Hat Christian Drosten Kinder?

Nach zehn Jahren in Bonn war Christian Drosten 2017 bereit für eine Veränderung. Die Arbeit im Charité in Berlin, dem ältes­ten Berliner Krankenhaus und einer der größ­ten Universitätskliniken Europas, war eine gro­ße Chance. Im glei­chen Jahr wur­de sein ers­ter Sohn geboren…

In Berlin fühlt er sich mit sei­ner jun­gen Familie sehr wohl, ver­riet der Virologe in einem Interview. Auch sei­ne Partnerin freu­te sich, nach eini­gen Jahren der Abwesenheit, nach Berlin zurück­zu­keh­ren. In Berlin grün­de­te er nicht nur sei­ne Familie, hier star­te­te er Ende Februar 2020 auch den Corona-Podcast in Zusammenarbeit mit dem NDR. In sei­nen Corona-Updates infor­miert er die Bevölkerung über das Coronavirus und aktu­el­le Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie.

Warum ist Christian Drosten ein Experte in der Corona-Krise?

Christian Drosten zählt zu einem der füh­ren­den Coronaviren-Experten. Das schließt nicht nur das Virus SARS-CoV‑2 ein, wel­ches 2020 die welt­wei­te Pandemie ver­ur­sach­te. Schon Jahrzehnte zuvor posi­tio­nier­te er sich als Corona-Experte. Er ent­wi­ckel­te Standardtests zum Nachweis von SARS-CoV und MERS-CoV.

Er gilt als Mitentdecker des SARS-Coronavirus (SARS-CoV), wel­ches sich 2003 vor allem in China, Hong Kong, Taiwan, Singapur und Kanada ver­brei­te­te und knapp 800 Menschen das Leben kos­te­te. Gemeinsam mit Stephan Günther gelang es Christian Drosten, der damals am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin arbei­te­te, einen dia­gnos­ti­schen Test zu entwickeln.

Diese stan­dar­di­sier­ten Tests wur­den welt­weit ein­ge­setzt, um schnel­le Diagnosen mit SARS-CoV zu stel­len. Durch die Diagnosemöglichkeit konn­ten Infizierte erkannt, iso­liert und behan­delt wer­den. Eine star­ke welt­wei­te Verbreitung wur­de ver­hin­dert. Für die Arbeit an dem SARS-CoV-Standardtest erhiel­ten er und sein Kollege Stephan Günther meh­re­re Auszeichnungen, wie bei­spiels­wei­se das Bundesverdienstkreuz am Bande.

2012 lei­te­te er eine Forschungsgruppe, die unter ande­rem MERS (MERS-CoV) unter­such­te. Auch hier ent­wi­ckel­te er gemein­sam mit sei­nem Team einen stan­dar­di­sier­ten Test, der welt­weit zum Nachweis des Erregers ver­wen­det wurde.

Einen Test für SARS-CoV‑2, das sich Ende 2019 zum ers­ten Mal in der chi­ne­si­schen Stadt Wuhan ver­brei­te­te, ent­wi­ckel­te eine Forschungsgruppe unter sei­ner Leitung schon Mitte Januar 2020 den ers­ten Diagnostiktest.

Er beriet außer­dem Politiker und Behörden und trat im Fernsehen als Corona-Experte auf. Durch die Corona-Krise wur­de der Virologe über den Kreis von Wissenschaftlern hin­aus deutsch­land­weit bekannt. Mittlerweile berät der Virologe Gesundheitsbehörden weltweit.

Für sei­ne öffent­li­che Arbeit, die unter ande­rem einen Podcast zum Thema Corona ein­schließt, erhielt er einen „Sonderpreis für her­aus­ra­gen­de Kommunikation der Wissenschaft in der Covid19-Pandemie“. Der Sonderpreis ist mit einem Preisgeld von 50.000 Euro dotiert…

Er infor­mier­te in sei­nen Corona-Updates sach­lich und ver­ständ­lich, frei von Panikmache. Er äußer­te sich auch zu Kritik, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien. Gelobt wur­de der Virologe mit dem erns­ten Gesichtsausdruck für die ver­ständ­li­che Weitergabe von wis­sen­schaft­li­chen Fakten rund um Corona. Der Corona-Podcast wur­de für den Grimme Online Award 2020 nominiert.«

