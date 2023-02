Drosten »im Auge eines "Wutbürger"-Orkans«. Täter-Opfer-Umkehr?

Es gibt kei­ne Recht­fer­ti­gung für Mord­dro­hun­gen gegen Dros­ten, und man greift kei­ne Ret­tungs­fahr­zeu­ge an. In bei­den Fäl­len fehlt bei der Beur­tei­lung der Anfein­dun­gen oft­mals die Vor­ge­schich­te. Jun­ge Men­schen, denen durch die "Maß­nah­men" Jah­re ihres Lebens gestoh­len wur­den, und die­je­ni­gen, die in der Coro­na-Zeit drang­sa­liert und aus­ge­grenzt wur­den, han­deln nicht immer ratio­nal. Sie reagie­ren bra­chi­al und unklug, und sicher ist ihre Empö­rung auch aus ande­ren Quel­len gespeist. Sie kön­nen so zu Täte­rIn­nen wer­den, Dros­ten und Sani­tä­ter damit zu Opfern. Anders als die Ret­tungs­kräf­te sind Dros­ten und Buyx, die im Bei­trag "Wenn Wis­sen­schaft­ler bedroht und belei­digt wer­den" vom 8.2.23 als sol­che dar­ge­stellt wer­den, aber auch kühl über­le­gen­de Schul­di­ge. Es heißt dort:

»Wenn Wis­sen­schaft­le­rin­nen wie die Ber­li­ner Pro­fes­so­rin Clau­dia Kem­fert oder die Ethik­rat-Vor­sit­zen­de Ale­na Buyx Bei­trä­ge in den sozia­len Medi­en pos­ten, sind die soge­nann­ten Wut­bür­ger schnell auf dem Plan: Beschimp­fun­gen, die For­schen­den sei­en "Sys­tem­hu­ren", "Dumm­schwät­zer" oder "Faschis­ten", kom­men meist unmit­tel­bar. Es fol­gen Dro­hun­gen, die For­scher wür­den noch erle­ben, was "nicht ver­ges­sen und nicht ver­zei­hen" bedeu­te. Oder "Nürn­berg 2.0" ste­he unmit­tel­bar bevor. Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­lern wird auch immer wie­der unter­stellt, käuf­lich zu sein und ihre Bot­schaf­ten bei­spiels­wei­se zuguns­ten der Phar­ma­in­dus­trie oder bestimm­ter poli­ti­scher Inter­es­sen zu verbreiten.«

Hier fin­den wir den alten Trick. Dümm­li­che Beschimp­fun­gen wer­den genutzt, um die nach­weis­ba­re Abhän­gig­keit vie­ler media­ler Akteu­re von Kon­zer­nen zu leug­nen. Es gibt auf die­sem Blog unzäh­li­ge Bewei­se dafür, daß San­dra Cie­sek, Klaus Cichutek, vie­le Mit­glie­der der Sti­ko und AutorIn­nen von Stu­di­en unmit­tel­ba­re Zah­lun­gen der Indus­trie erhal­ten haben. Chris­ti­an Dros­ten ist mit sei­nen Ver­bin­dun­gen zu Olfert Landt auch kein Unschuldslamm.

»Regel­mä­ßig trifft es die­je­ni­gen, die ver­su­chen, ihre Wis­sen­schaft einer brei­te­ren Öffent­lich­keit nahe zu brin­gen. Der Viro­lo­ge Chris­ti­an Dros­ten von der Ber­li­ner Cha­ri­té stand mit sei­ner gro­ßen öffent­li­chen Prä­senz in der Pan­de­mie-Zeit gera­de­zu im Auge eines "Wutbürger"-Orkans. Die Ber­li­ner Staats­an­walt­schaft lei­te­te in den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren Dut­zen­de Ermitt­lungs­ver­fah­ren im Zusam­men­hang mit Anfein­dun­gen gegen Dros­ten und den schei­den­den RKI-Chef Lothar Wie­ler ein – ein Beleg für die auf­ge­heiz­te Stim­mung gera­de wäh­rend der Corona-Pandemie.«

Auf­ge­heizt war die Stim­mung für­wahr. Ich ver­schlie­ße nicht mei­ne Augen davor, daß auch auf der Sei­te der "Coro­na-Kri­tik" mit­un­ter gezün­delt wur­de von Leu­ten, die das The­ma für eine eige­ne Agen­da nut­zen woll­ten. Auch dazu gibt es Bei­trä­ge und Kom­men­ta­re hier. Zu kei­nem Zeit­punkt kam dies an das media­le Dau­er­feu­er mit Falsch­mel­dun­gen und Denun­zia­ti­on jeder kri­ti­schen Stim­me her­an. Und es war die Sei­te, der sich die Dros­tens und Buyx' des Lan­des zur Ver­fü­gung stell­ten, die Freun­des­krei­se und Fami­li­en und in man­chen Fäl­len Exis­ten­zen zer­stör­ten. Sie besitzt die Macht­mit­tel, über Jah­re hin­weg Kin­der zu mal­trä­tie­ren, um anschlie­ßend davon zu schwa­dro­nie­ren, man habe es ja nicht bes­ser wis­sen kön­nen. Sie hat Men­schen unter unge­heu­rem mora­li­schen und öko­no­mi­schen Druck gezwun­gen, sich mit "Vak­zi­nen" behan­deln zu las­sen, deren Unwirk­sam­keit inzwi­schen offen­kun­dig ist und deren Gefähr­lich­keit für eine nicht uner­heb­li­che Zahl von Men­schen nicht mehr ver­schwie­gen wer­den kann.

Viel­leicht ist etwas dran an einer erwähn­ten Stu­die, nach allen Erfah­run­gen mit der­ar­ti­gen Umfra­gen steht das kei­nes­wegs fest:

»Aus der "Science"-Studie geht her­vor, dass 38 Pro­zent der befrag­ten 9.585 Corona-Forscher:innen Anfein­dun­gen erfah­ren haben. Für "Natu­re" wur­den mehr als 300 For­schen­de befragt: Danach mach­ten mehr als Zwei Drit­tel nega­ti­ve Erfah­run­gen, nach­dem sie in den Medi­en prä­sent waren. 15 Pro­zent beka­men Todes­dro­hun­gen, 22 Pro­zent der Befrag­ten wur­de phy­si­sche oder sexu­el­le Gewalt angedroht.«

Dabei steht außer Fra­ge, daß es in den "sozia­len Medi­en" der­ar­ti­ges gab. In bis heu­te 166.242 Kom­men­ta­ren auf coro­dok kam das nicht vor – höchs­tens ein Dut­zend Leu­te hat­te sich hier­hin ver­lau­fen mit die­sem Ansin­nen und merk­te schnell, daß es dafür kei­nen Platz gab.

Und wie­der wird ein "Exper­te" mit abson­der­li­cher Berufs­be­zeich­nung zur Het­ze auf­ge­fah­ren: Der "Extre­mis­mus­for­scher Gideon Botsch vom Moses-Men­dels­sohn-Zen­trum der Uni­ver­si­tät Pots­dam" bekun­det infam:

»Der Mord an Wal­ter Lüb­cke oder an einem jun­gen Stu­den­ten, der an einer Tank­stel­le in Idar-Ober­stein jobb­te, sei­en die gewalt­tä­ti­gen Aus­wüch­se die­ser Atmo­sphä­re: "Sie müs­sen ja nur eine klei­ne Zahl von Per­so­nen haben, die sich so weit radi­ka­li­sie­ren, dass sie zum Han­deln über­ge­hen", so Botsch.«

Ange­sichts des­sen, was in den letz­ten drei Jah­ren pas­siert ist, hin­ter­läßt einen die­ses Fazit fassungslos:

»Julia Wandt, im Rek­to­rat der Uni­ver­si­tät Frei­burg zustän­dig für Kom­mu­ni­ka­ti­ons­fra­gen, hat das Pro­jekt mit­in­iti­iert. "Das Schlimms­te ist, wenn sich die Wissenschaftler:innen zurück­zie­hen aus der Öffent­lich­keit", sagt sie. Wenn am Ende – statt einer fak­ten­ba­sier­ten Dis­kus­si­on, für die die Wis­sen­schaft die Grund­la­gen lie­fert – nur noch Mei­nun­gen und Fake-News den Dis­kurs bestim­men, dann ste­he es schlecht um die Grund­wer­te der Wis­sen­schafts- und Mei­nungs­frei­heit. Und um die Demokratie.«