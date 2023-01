Drosten über seine »Infektion, die so wie beim Geimpften eben ist, mit ein paar Tagen Symptomen«

Das war in die­sem Sommer. Die Infektion im Winter "hat nur, im Prinzip, 24 Stunden Symptome gemacht". Das ist zu hören im FAZ-Podcast am 13.1.23:

»… FAZ: Wie oft hat­ten Sie eigent­lich schon Corona?

Drosten: Zwei Mal. Einmal im Sommer, ein ganz, nor­ma­ler Verlauf, wür­de ich sagen, jetzt voll mit Symptomen.

FAZ: Letzter Sommer oder frü­he­rer Sommer?

Drosten: BA.5, also jetzt, ver­gan­ge­nen Sommer…

FAZ: Wie vor­sich­tig sind Sie noch, für sich selber?

Drosten: Ich bin im Alltag mit Infektionskontrolle für mich sel­ber nicht sehr vor­sich­tig… Im Prinzip tra­ge ich kei­ne Maske mehr [außer bei alten, mas­kier­ten, ängst­li­chen Gegenüber, AA]… Früher haben die Masken rela­tiv viel bei­getra­gen zur Infektionskontrolle, … jetzt haben wir ein sehr infek­tiö­ses Virus, da kön­nen die Masken weni­ger dran ändern, wäh­rend aber unser Immunsystem sehr viel kon­trol­liert, und jeder von uns ist ja inzwi­schen geimpft oder hat eine Infektionserfahrung und

FAZ: Sie zwei­mal, ich bis­her noch gar nicht

Drosten: Ah ja, okay, inter­es­sant… Ich hat­te eine Infektion, die so wie beim Geimpften eben ist, mit ein paar Tagen Symptomen, aber gut erträg­lich, und dann hat­te ich jetzt im Winter, im Dezember, eine ganz kur­ze Infektion, die hat nur, im Prinzip, 24 Stunden Symptome gemacht, und auch der Test war ganz schnell wie­der nega­tiv. Ich habe mich selbst ein biss­chen dar­über gewundert…

Allem Medienrummel mal zum Trotz, natür­lich ist das mei­ne Erwartung, daß nach die­ser Winterwelle, die wahr­schein­lich noch mal kom­men wird, die Pandemie vor­bei ist. Ich glau­be auch nicht, daß die­se Winterwelle sehr groß wer­den wird…«

Die Mehrheit der Bevölkerung sollte sich unter Impfschutz infizieren. Das ist auch nie anders kommuniziert worden

»FAZ: War alles rich­tig, wie wir es gemacht haben?

Drosten: Also, das Ziel die­ser Kontrollmaßnahmen war, der Bevölkerung eine Wartezeit zu geben, sich zu infi­zie­ren, bis die Impfung da ist, so daß die Mehrheit der Bevölkerung sich unter Impfschutz infi­zie­ren kann. Alle muß­ten sich infi­zie­ren, das war sowie­so klar. Das ist auch nie anders kom­mu­ni­ziert wor­den, aber bit­te unter Impfschutz…

Unsere Maßnahmen waren rela­tiv locker, also wir hat­ten kei­ne Polizei auf der Straße, kei­ne Ausgangssperre und so wei­ter, son­dern wir hat­ten Kontaktmaßnahmen, also ich glau­be nicht, daß man zu irgend einer Zeit in Deutschland von einem Lockdown spre­chen konnte.

FAZ: Ah, ich erin­ne­re mich an so einen Osterlockdown und so weiter…«

Wir hätten locker auf über eine Million Tote kommen können

»Drosten: Das war sehr kurz, und das wur­de ja poli­tisch auch kor­ri­giert. Frau Merkel hat sich dafür sogar ent­schul­digt. Das war, glau­be ich, auch eher ein kom­mu­ni­ka­ti­ves Problem. Wenn man neu­tral auf die Stringenz der Maßnahmen schaut, da gibt es auch wis­sen­schaft­li­che Kriterien dafür, ist Deutschland nicht vor­ne dabei, son­dern bes­ten­falls im Mittelfeld. Das gilt auch für die Schulmaßnahmen spe­zi­ell, was ja immer kri­ti­siert wird. Diese Kritik stimmt ein­fach nicht, die läßt sich nicht wis­sen­schaft­lich bestä­ti­gen. Da sind ande­re Länder wirk­lich viel stren­ger gewe­sen. Und gemes­sen dar­an haben wir rela­tiv wenig Tote gehabt, wir hät­ten locker [auf] über eine Million Tote kom­men kön­nen, wir lagen bei 120.000 am Ende…«

Im übri­gen müs­sen wir uns hüten vor SARS‑3 oder, schlim­mer noch, MERS. Der FAZ-Mann fin­det das hoch span­nend, wie auch den Kühlschrank, die Zentrifuge und den Computer im Labor von Drosten. Die zehn Meter dort­hin legt er (anders als Drosten?) zurück, nicht ohne das Publikum auf das Aufziehen sei­ner Maske hinzuweisen.