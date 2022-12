»Ein All-inclusive-Gesundheitssystem, in dem jeder fast alles bezahlt bekommt, ist nicht mehr finanzierbar«

So wird der Unionsfraktionsvize Sepp Müller in einem Artikel unter der Überschrift "Krankenkasse, Pflege, Rente: So teu­er könn­te es für Beitragszahler bis 2030 wer­den" auf tages​spie​gel​.de am 27.12.22 zitiert (Bezahlschranke). Die Krankenhauskonzerne schwim­men hin­ge­gen im Geld.

»… „Rente und Gesundheit sind Zeitbomben, die dro­hen, unse­rer Volkswirtschaft um die Ohren zu flie­gen“, sagt er dem Handelsblatt. „Der Industriestandort wird durch stei­gen­de Beiträge wei­ter gefähr­det – hier zu pro­du­zie­ren wird immer unattraktiver.“

Eine Strukturreform im Klinikbereich, wie sie Lauterbach plant, rei­che nicht aus, um die Kosten in den Griff zu bekom­men. „Ein All-inclu­si­ve-Gesundheitssystem, in dem jeder fast alles bezahlt bekommt, ist nicht mehr finan­zier­bar“, so Müller.

Das könn­te etwa bedeu­ten, dass Patienten künf­tig an bestimm­ten Leistungen einen Anteil zah­len müs­sen, statt alles abrech­nen zu kön­nen, sagt der CDU-Politiker…«

Fast eine Milliarde Gewinn im "Pandemiejahr" 2021

(Zu der Zeit des Gewinnsprungs der Rhön-Kliniken war Karl Lauterbach dort Aufsichtsratsmitglied, sie­he Wer ist eigent­lich die­ser Karl Lauterbach?)

Wie das funk­tio­niert, erklärt die Gewerkschaft ver­di am Beispiel von Helios:

» … Kostensenkung durch Outsourcing und Konzentration auch in sicher­heits­re­le­van­ten Bereichen wie der Sterilisation – zusätz­li­che Belastungen für die Beschäftigen in den Kliniken Die Stationsbesetzungen wer­den durch kon­zern­in­ter­ne Benchmarks gesteu­ert – Stationen wer­den mit der Verwaltung des Personalmangels sich selbst überlassen Paradebeispiel für „Indirekte Steuerung“: nicht genug Personal und kein Ausfallkonzept bei Krankheit… Personaleinsparungen durch vor­über­ge­hen­de Stationsschließungen – Patienten wer­den quer zu medi­zi­ni­schen Fachgebieten im Hause verteilt Gesetzliche Verpflichtung zu Gesundheitsschutz wird weit­ge­hend igno­riert – Gesundheit der Beschäftigten durch Arbeitsbedingungen in Gefahr Trotz erheb­li­cher eige­ner Versäumnisse beim Gesundheitsschutz für die Beschäftigten: Helios greift zu Sanktionen und kün­digt wegen Krankheit Auswirkungen auf die Qualität der Versorgung – hohe Anzahl von Gefährdungsanzeigen der Beschäftigten..-«

stadt​re​por​ter​.de (o. Datum)





Dies ist ein Beispiel dafür, wie jemand in Sachen Corona durch­aus seri­ös argu­men­tie­ren kann (die Daten von Helios dazu waren stets sach­lich und hoben sich von der all­ge­gen­wär­ti­gen Panikmache ab) und trotz­dem nicht zu den "Guten" zäh­len muß.

Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. ver­linkt auf sei­ner Seite auf einen "Faktencheck vom 01.08.2022 zur Forderung der Partei Die Linke in Sachsen, Gewinnausschüttungen in Kranken­häusern zu unter­bin­den". Dort ist zu lesen:

»Gewinne ermög­li­chen gute Bezahlung und Rahmen­bedingungen, die die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen för­dern. Deshalb wür­de die Abschaffung von Gewinnen für Krankenhäuser den Beschäftigten eben­so scha­den wie die den Patient:innen.«

Auch hier ist zu erken­nen: Wer kor­rekt gen­dert, gehört damit kei­nes­wegs zu den "Guten".

"Wissenschaftliche Expertise" für Konzerngewinne

»Boris Augurzky ist Mitglied in der „Regierungskommission für eine moder­ne und bedarfs­ge­rech­te Krankenhausversorgung“ des Bundesministeriums für Gesundheit«

rwi​-essen​.de



Von ihm stammt das Werk "Gewinne im Krankenhaus", das am 11.10.20 auf link​.sprin​ger​.com ver­öf­fent­licht wur­de. Auf dem "Höhepunkt der Pandemie", als über­las­te­tes Klinikpersonal von Balkonen her­ab beklatscht wur­den, war in der Zusammenfassung zu lesen:

»Dieser Beitrag dis­ku­tiert Gewinnerzielung im Krankenhausbereich aus öko­no­mi­scher Perspektive. In einer Volkswirtschaft ist Gewinnerzielung ein wich­ti­ger Motor des Fortschritts und ste­ti­ger Effizienzverbesserungen. Wettbewerb sorgt dafür, dass dar­aus ent­ste­hen­de Unternehmensgewinne begrenzt und mit den Nachfragern geteilt wer­den. Aufgrund der Besonderheiten im Gesundheitswesen sind jedoch auch nega­ti­ve Effekte von Gewinnerzielung grund­sätz­lich denk­bar. Eine staat­lich ver­ord­ne­te Obergrenze für Gewinne im Krankenhausmarkt wäre aber nicht nur admi­nis­tra­tiv schwer umsetz­bar, son­dern wür­de auch uner­wünsch­te Nebeneffekte zei­ti­gen. So wür­de der Anreiz zum effi­zi­en­ten Einsatz von knap­pen Ressourcen zurück­ge­hen. Privates Kapital wür­de sich aus dem Gesundheitswesen zurück­zie­hen und damit die Investitionstätigkeit abneh­men. Ungeklärt blie­be über­dies, wie mit der Gewinnerzielung von ande­ren Gesundheitsunternehmen umge­gan­gen wer­den müss­te, z. B. Praxen, Medizintechnik‑, Pharmaunternehmen, Apotheken. Will man Gewinne begren­zen, soll­ten Qualitätstransparenz geför­dert und gege­be­nen­falls sogar ein Preiswettbewerb in Erwägung gezo­gen wer­den. Unerwünschte Nebenwirkungen soll­ten durch Anpassungen am Vergütungssystem begrenzt wer­den. Wenn bei­spiels­wei­se die bestehen­den Vergütungssysteme das Sektorendenken zemen­tie­ren, soll­ten sek­to­ren­über­grei­fen­de Vergütungsmodelle in Betracht gezo­gen wer­den. Ein Ansatz dazu könn­ten Capitation-Modelle sein.«

Viele der Mitglieder der von Lauterbach beru­fe­nen Kommission ticken ähn­lich. Sie sind hier auf­ge­lis­tet. Dort ist vom Gesundheitsminister zu deren Ideen erfahren:

»Die Vorschläge sind ein guter Ansatz, den wir wei­ter­ver­fol­gen wer­den. In Deutschland wer­den immer noch über­durch­schnitt­lich vie­le Patientinnen und Patienten voll­sta­tio­när behan­delt. Unser Anspruch muss es aber sein, not­wen­di­ge Behandlungen dort zu erbrin­gen, wo sie medi­zi­nisch und öko­no­misch am sinn­volls­ten sind.«