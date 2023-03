Ein Computerprozessor aus Gehirnzellen

Wäre die­se dpa-Mel­dung auf mei­nem Mist gewach­sen, hät­te ich mit Sicher­heit die Fak­ten­che­cker auf dem Hals, die mir Ver­schwö­rungs­theo­rie bewei­sen woll­ten. Am 3.3.23 wird ver­brei­tet, zitiert nach zeit​.de:

»Es klingt nach einem Sci­ence-Fic­tion-Film: ein «Bio­com­pu­ter», der von mensch­li­chen Gehirn­zel­len ange­trie­ben wird. Tat­säch­lich hat ein For­scher­team im Fach­blatt «Fron­tiers in Sci­ence» einen Fahr­plan vor­ge­stellt, mit dem die­ses Sze­na­rio in eini­gen Jahr­zehn­ten Rea­li­tät wer­den könnte.

Die Autoren skiz­zie­ren dar­in die Ent­wick­lung einer «orga­no­iden Intel­li­genz» (OI), die nicht nur leis­tungs­stär­ke­re und spar­sa­me­re Com­pu­ter mög­lich machen, son­dern auch die Ent­wick­lung von Medi­ka­men­ten vor­an­brin­gen könn­te. Grund­la­ge sind Hirn­or­ga­no­ide – im Labor aus mensch­li­chen Zel­len gezüch­te­te Gewe­be­struk­tu­ren, die für bestimm­te Hirn­re­gio­nen typisch sind.

Bei der KI geht es darum, Computer gehirnähnlicher zu machen

Bei allen beein­dru­cken­den Fort­schrit­ten, die Com­pu­ter­tech­no­lo­gien und hier vor allem die künst­li­che Intel­li­genz (KI) in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten erreicht haben, gilt das mensch­li­che Gehirn mit Blick auf sei­ne Lern- und Erin­ne­rungs­fä­hig­kei­ten immer noch als unüber­trof­fen. Eine neue Art bio­lo­gi­sche Com­pu­ter­sys­te­me könn­te die Gren­zen aller­dings ver­schie­ben. Denn ging es bis­her vor allem bei der KI dar­um, Com­pu­ter gehirn­ähn­li­cher zu machen, sol­len nun die Hirn­or­ga­no­ide com­pu­ter­ähn­li­cher werden.

Team­lei­ter Tho­mas Har­tung von der Johns Hop­kins Uni­ver­si­tät sieht drei zen­tra­le Ein­satz­be­rei­che für orga­no­ide Intel­li­genz: Sie könn­te dabei hel­fen, die Funk­ti­on des Gehirns bes­ser zu ver­ste­hen. Zudem könn­te sie die Ent­wick­lung von Medi­ka­men­ten etwa gegen neu­ro­de­ge­nera­ti­ve Erkran­kun­gen wie Demenz revo­lu­tio­nie­ren. Und schließ­lich könn­te sie die Com­pu­ter­tech­no­lo­gie umwälzen.

Laut Har­tung kön­nen Com­pu­ter Daten und Zah­len zwar grund­sätz­lich schnel­ler ver­ar­bei­ten als der Mensch. Die­ser sei aber immer noch bes­ser, wenn es um kom­ple­xe logi­sche Pro­ble­me gehe. Zudem kön­ne sich ein ein­zel­nes Neu­ron im Gehirn mit bis zu 10.000 ande­ren Ner­ven­zel­len ver­bin­den, was eine ganz ande­re Art der Infor­ma­ti­ons­ver­ar­bei­tung und ‑spei­che­rung sei, so der Wissenschaftler.

Forscher nutzen Zellen aus menschlichen Hautproben

Wie die bio­lo­gi­sche Hard­ware aus­se­hen könn­te, ver­an­schau­licht das Team mit Illus­tra­tio­nen: Eine davon zeigt einen Zell­klum­pen – das Orga­no­id – der in einer Scha­le mit Flüs­sig­keit schwimmt und mit win­zi­gen Röhr­chen nach außen ver­bun­den ist.

Für sol­che Orga­no­ide nut­zen die For­scher Zel­len aus mensch­li­chen Haut­pro­ben, die zunächst in einen stamm­zel­len­ähn­li­chen Zustand trans­for­miert und dann dazu gebracht wer­den, sich zu Hirn­zel­len zu ent­wi­ckeln. Jedes der so ent­stan­de­nen drei­di­men­sio­na­len Hirn­or­ga­no­ide ent­hält etwa 50.000 Zel­len, was für die ange­streb­ten Bio­com­pu­ter noch zu wenig sei: «Um anspruchs­vol­le Berech­nun­gen zu unter­stüt­zen, wol­len wir die­se Zahl auf zehn Mil­lio­nen erhö­hen», schreibt das Team.

Das in der Illus­tra­ti­on abge­bil­de­te Sys­tem aus Röhr­chen und Flüs­sig­keit dient den Orga­no­iden: Sie erhal­ten dar­über Sau­er­stoff, Nähr­stof­fe und Wachs­tums­fak­to­ren, wäh­rend Abfall­stof­fe besei­tigt wer­den. Zudem beschrei­ben die For­scher Tech­no­lo­gien, die es erlau­ben, den Zel­len Infor­ma­tio­nen zu sen­den und aus­zu­le­sen, was sie «den­ken». Die Autoren pla­nen, Werk­zeu­ge aus ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen wie Bio­en­gi­nee­ring und maschi­nel­les Ler­nen zu adap­tie­ren sowie neue Sti­mu­la­ti­ons- und Auf­zeich­nungs­ge­rä­te zu entwickeln.

«Wir haben eine Gehirn-Computer-Schnittstelle entwickelt»

Har­tung erläu­tert dazu: «Wir haben eine Gehirn-Com­pu­ter-Schnitt­stel­le ent­wi­ckelt, eine Art EEG-Kap­pe für Orga­no­ide, die wir in einem im August ver­öf­fent­lich­ten Arti­kel vor­ge­stellt haben. Es han­delt sich um eine fle­xi­ble Hül­le, die dicht mit win­zi­gen Elek­tro­den bedeckt ist, die sowohl Signa­le vom Orga­no­iden auf­neh­men als auch an ihn wei­ter­lei­ten können.»

Dass OI grund­sätz­lich mach­bar ist, hät­ten frü­he­re Arbei­ten bereits belegt, so Har­tung, der kon­kret eine Stu­die sei­nes Mit­au­tors Brett Kagan (Cor­ti­cal Labs in Mel­bourne) nennt. Des­sen Team hat­te 2022 gezeigt, dass es mög­lich ist, Gehirn­zell­kul­tu­ren das Video­spiel «Pong» bei­zu­brin­gen, bei dem ein Punkt auf dem Bild­schirm ähn­lich wie beim Ten­nis hin und her geschla­gen wird.

Es könn­te laut Har­tung zwar noch Jahr­zehn­te dau­ern, bis die orga­no­ide Intel­li­genz ein Sys­tem antrei­ben kann, das so intel­li­gent ist wie eine Maus. Doch schon jetzt ste­hen kom­ple­xe ethi­sche Fra­gen im Raum. Könn­ten Hirn­or­ga­no­ide etwa Leid füh­len oder gar ein Bewusst­sein ent­wi­ckeln? Und wel­che Rech­te hät­ten die Spen­der der Haut­zel­len? Um die­sen Unsi­cher­hei­ten zu begeg­nen, schla­gen die Autoren vor, den For­schungs­pro­zess kon­ti­nu­ier­lich von einem Team aus Ethi­kern, For­schern und Mit­glie­dern der Öffent­lich­keit beglei­ten zu las­sen, das gemein­sam ent­spre­chen­de Fra­gen iden­ti­fi­ziert, dis­ku­tiert und beantwortet.

Sorge vor der Überschreitung ethisch formulierter Handlungsgrenzen

Tat­säch­lich beschäf­tig­te sich eine Stel­lung­nah­me der Natio­na­len Aka­de­mie der Wis­sen­schaf­ten Leo­pol­di­na schon 2022 mit den Hirn­or­ga­no­iden, die mit den gegen­wär­ti­gen Mög­lich­kei­ten der­zeit maxi­mal die Grö­ße einer Erb­se errei­chen könn­ten. Die Leo­pol­di­na-Autoren stell­ten fest: «Die Her­stel­lung und Befor­schung die­ser neu­ar­ti­gen Enti­tä­ten kann leicht Unbe­ha­gen und Sor­ge vor der Über­schrei­tung ethisch for­mu­lier­ter Hand­lungs­gren­zen wach­ru­fen, geht es doch um sol­che Zell­ver­bän­de, die das bio­lo­gi­sche Sub­strat des mensch­li­chen Geis­tes bil­den und auf höchst künst­li­che Wei­se instru­men­ta­li­siert wer­den.» Auf abseh­ba­re Zeit sei jedoch nicht zu erwar­ten, dass die­se Schmerz­emp­fin­den oder ande­re, auch nur rudi­men­tä­re Bewusst­seins­zu­stän­de ent­wi­ckeln könnten.

«Zugleich ist die Hirn­or­ga­noid­for­schung aber ein For­schungs­feld mit einer hohen Dyna­mik, in dem in den ver­gan­ge­nen Jah­ren sub­stan­zi­el­le Fort­schrit­te gelun­gen und wei­te­re für die Zukunft zu erwar­ten sind», heißt es wei­ter. Dann könn­ten mög­li­cher­wei­se Regu­lie­run­gen durch eine spe­zi­el­le Ethik­kom­mis­si­on nötig wer­den.«