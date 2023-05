„Ein interessantes Hütchenspiel“

Der Abgeordnete im EU-Parlament Martin Sonneborn twit­ter­te ges­tern: „Guten Tag drau­ßen an den Geräten, gera­de ist ein Zwischenergebnis der Nachverhandlungen zwi­schen der EU-Kommission und dem US-Pharmagiganten Pfizer durch­ge­si­ckert – aller­dings nicht zu UNS oder IHNEN DA DRAUSSEN, son­dern zu Journalisten der bri­ti­schen Financial Times und der Nachrichtenagentur Reuters.“ Im wei­te­ren Text beschreibt er die Geschichte des „Impfstoff“-Deals von den Anfängen bis zu sei­nem bis­he­ri­gen Höhepunkt am gest­ri­gen Tage, der hier und hier kom­plett nach­zu­le­sen ist und im fol­gen­den aus­zugs­wei­se wie­der­ge­ge­ben wird.

„Ein inter­es­san­tes Hütchenspiel.

Und wäh­rend wir uns noch fra­gen, war­um wir die­sen Knaller nicht auch in der deut­schen Presse fin­den kön­nen, wol­len wir Entstehung & Inhalt der EU-Impfstoff-Verträge noch ein­mal kurz rekapitulieren.

Im Mai 2021 hat­te die Kommission den größ­ten Deal der Pharmageschichte abge­schlos­sen. Nach zwei ers­ten Vereinbarungen (vom November 2020 und Februar 2021) mit Pfizer/Biontech über den Kauf von (ins­ge­samt) 600 Millionen Dosen gab sie eine noch­ma­li­ge Bestellung über zusätz­li­che 900 Millionen Dosen auf – mit einer Option auf 900 Millionen wei­te­re, die (dan­kens­wer­ter­wei­se) nie aus­ge­löst wurde.

Es war der mit Abstand umfang­reichs­te aller EU-Impfstoffverträge – und mit einem (mut­maß­li­chen) Volumen von 35 MILIARDEN EURO auch der größ­te Kaufvertrag, den die Kommission je mit einem sin­gu­lä­ren Marktakteur geschlos­sen hat. Allein das ist Grund genug für eine genaue­re Betrachtung.

Mit die­sem drit­ten Pfizer-Vertrag stieg nicht nur die Abnahmemenge um 25 % son­dern auch der Preis: von 15,50 auf 19,50 Euro pro Dosis. Ein his­to­risch ein­ma­li­ger Megadeal, bei dem mit zuneh­men­der Abnahmemenge auch die Stückpreise stei­gen? Wir tau­fen die­sen pfif­fi­gen Mechanismus hier­mit der Einfachheit hal­ber auf den Namen ‚Leyen-Effekt‘. Und legen ihn bei Gelegenheit mal einem blu­ti­gen BWL-Anfänger zur genaue­ren Begutachtung vor – und zwar zusam­men mit dem Skalen‑, Nikolaus- und Mengenrabatt-Effekt, lol.

Zudem ver­schaff­te die Kommission dem Unternehmen Pfizer, das den Markt bereits zuvor domi­niert hat­te, damit das Quasi-Monopol für den EU-Impfstoffmarkt – ein offe­ner Verstoß gegen das – ansonst mit Argusaugen gehü­te­te – EU-Wettbewerbsrecht. Zu guter Letzt wur­den sowohl Herstellerhaftung als auch (spä­te­re) Vertragsanpassungen und Ausstiegsklauseln wei­test­ge­hend ausgeschlossen. […]

Kein ande­rer Pharmakonzern auf der gan­zen Welt muss­te sei­ner Geschäftspraxis wegen so häu­fig von Behörden und Gerichten gemaß­re­gelt wer­den wie Pfizer, im Durchschnitt vier­mal pro Jahr. In 22 Jahren bringt das Unternehmen es auf 90 doku­men­tier­te Sanktionsmaßnahmen, denen teils gra­vie­ren­de Rechtsverstöße vor­aus­ge­gan­gen sind. (Und das sind nur die, die auf­ge­flo­gen sind.)

VonderLeyen hat die offi­zi­el­len EU-Vertragsgespräche mit der Pharmaindustrie, die nach einem fest­ge­leg­ten Protokoll von man­da­tier­ten Verhandlungsführern und Experten der Kommission durch­zu­füh­ren waren, all­lem Anschein nach erfolg­reich unter­lau­fen und die Verhandlungen für die­sen drit­ten, größ­ten, teu­ers­ten, wett­be­werbs­ver­zer­rends­ten und stüm­per­haf­tes­ten Pfizer-Vertrag in sei­nen ent­schei­den­den Teilen an sich gezo­gen – unter Überschreitung ihrer Amtszuständigkeit als Kommissionspräsidentin und Verletzung der für EU-Beamte ver­bind­li­chen Verfahrensvorschriften.

Das wür­de jeden­falls erklä­ren, war­um die Kommission dem Europäischen Rechnungshof für die­sen einen Vertrag – im Unterschied zu allen ande­ren – kei­ner­lei inter­nes Bürokratiebeiwerk vor­le­gen konn­te, kei­ne Verhandlungsmitschriften, kei­ne Vorverträge, kei­ne hand­ge­krit­zel­ten Galgenmännchen mit Zahlen dran, nichts.

Seit zwei Jahren ver­wei­gern Kommission und vonderLeyen, die ihre Transparenzverbundenheit immer mit ohren­be­täu­bend geschmack­lo­sen Verbalkaskaden simu­liert hat­te, nun schon die Veröffentlichung der abge­schlos­se­nen VERTRÄGE – selbst Parlament und Untersuchungsausschuss bekom­men nichts als durch Schwärzung unkennt­lich gemach­te Ausfertigungen zu Gesicht.

Ebenso kate­go­risch ver­wei­gern sie die Herausgabe der ver­trags­vor­be­rei­ten­den SMS-NACHRICHTEN zwi­schen vonderLeyen und Bourla – und wider­set­zen sich damit nicht nur dem (recht­mä­ßi­gen) Auskunftsbegehren von Journalisten und EU-Abgeordneten, son­dern auch den Anfragen der Europäischen Bürgerbeauftragten Emily O’Reilly und sogar der (ziem­lich) nach­drück­li­chen Aufforderung des Europäischen Rechnungshofes. […]

Und wäh­rend die straf­recht­li­che Untersuchung der ursprüng­li­chen Verträge durch die Europäische Straatsanwaltschaft EPPO, bekannt seit Oktober letz­ten Jahres, noch in vol­lem Gange ist, hat die Kommission es schon wie­der getan.

Sie hat sich in neue Verhandlungen mit Pfizer bege­ben – natür­lich nicht ohne die dezi­dier­te Absicht, jede ihrer bis­he­ri­gen Verfehlungen noch ein­mal in Zeitlupe zu wie­der­ho­len: Wieder wird hin­ter ver­schlos­se­nen Türen in gehei­men Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Umgehung ihrer (eige­nen) Rechenschaftspflicht über die Verwendung von EU-Geldern zum EU-wei­ten Ankauf von Produkten eines ein­zi­gen US-Herstellers ent­schie­den. Deutlicher könn­te ein hin­ter insti­tu­tio­nel­lem Gestrüpp ver­schanz­tes System sei­ne noto­ri­sche Unfähigkeit zur Selbstkorrektur nicht mehr zeigen.

Die (zugäng­li­chen) Informationen sind (daher erneut) spär­lich und nicht frei von Unklarheiten. Wir wagen es den­noch, uns das aktu­el­le Geschehen wie folgt zusammenzureimen.

Es geht um die ‚Anpassung‘ des gigan­ti­schen (drit­ten) vonderLeyen-Pfizer-Vertrages, mit dem die Kommission sich zur Abnahme von 900 Mio. Dosen bis Ende 2023 ver­bind­lich ver­pflich­tet hat­te. Etwa 400 Mio. die­ser Einheiten wur­den bereits gelie­fert, die rest­li­chen 500 Mio. müs­sen in die­sem Jahr von den EU-Mitgliedern noch abge­nom­men werden.

Unnötig zu erwäh­nen, dass die Nachfrage nach Impfstoffen prak­tisch zum Stillstand gekom­men ist, wäh­rend die Impfstofflager aus allen Nähten plat­zen und alle zuvor durch Aufdruck (sogar in Blindenschrift) ange­kün­dig­ten Verfallsdaten – eines nach dem ande­ren – nun über­ra­schen­der­wei­se auch tat­säch­lich ein­ge­tre­ten sind.

Seit einem geschla­ge­nen Jahr ver­su­chen die (ohne­dies von mul­ti­plen Belastungen gekne­bel­ten) Mitgliedsstaaten nun schon, sich aus ihrem Vertragsschicksal doch noch irgend­wie her­aus­zu­win­den. In der Hoffung auf her­stel­ler­sei­ti­ge Kulanz bit­ten die einen in bes­tem Beamtendänisch um einen Preisnachlass, wäh­rend ande­re glau­ben, ein Hinweis auf über­vol­le Lagerstätten (‚Nix Platz!‘, ‚Lager voll!!‘, ‚Wegen Überfüllung geschlos­sen!‘) könn­te ihnen irgend­wie wei­ter­hel­fen (Slowenien).

Die Slowakei und Lettland sind bereit, statt des Impfstoffs einen Riesenhaufen ande­rer Leckereien aus dem (bun­ten) Medikamentensortiment von Pfizer zu schlu­cken, egal, was gegen Schädelweh und Potenzprobleme viel­leicht. Und wäh­rend Spanien über­schüs­si­ge Bestände schon resi­gniert ver­nich­ten lässt, um das Elend wenigs­tens nicht mehr täg­lich zu sehen, hat­te man in Griechenland den über­aus anar­chis­ti­schen Einfall, die Paketsendungen der Pharmaindustrie ein­fach zu Amazon-Retouren zu degra­die­ren und zurück­zu­schi­cken: ‚passt gar nicht, nächs­te mal kor­rek­te grö­ße schi­cken, tschüssi!‘

Das alles war natür­lich ver­geb­lich, der Kaufvertrag lässt den Staaten kein Entkommen. 500 Mio. Dosen müs­sen schleu­nigst abge­nom­men wer­den, Pfizer besteht auf Einhaltung des Vertrages, droht mit Klagen und lässt selbst Meteoriteneinschlag und Kriegsausbruch nicht als außer­ge­wöhn­li­chen Umstand zur Vertragsabänderung gel­ten. Polen hat es ver­sucht, vergeblich. […]

Erst nach mas­si­vem Druck aus Bulgarien, Polen, Ungarn, Litauen, Italien, Österreich, Rumänien u.a. erklär­te sich die Kommission zur Aufnahme von Nachverhandlungen bereit, wenn auch mit einem mark­erschüt­tern­den Zähneknirschen der Stufe 8 (Richter-Skala).

Ausgangspunkt der Nachverhandlungen sind die noch abzu­neh­men­den 500 Millionen Dosen. Beim Listenpreis von 20 Euro/Dosis ergibt das eine (aus dem 2021 abge­schlos­se­nen Laien-Vertrag stam­men­de) Verbindlichkeit in Höhe von 10 MILLIARDEN Euro.

Der Financial Times zufol­ge sieht der nach­ver­han­del­te Vertrag nun vor, die abzu­neh­men­de Impfstoffmenge von 500 Millionen Dosen auf ins­ge­samt 280 Millionen zu redu­zie­ren. Abgenommen wer­den sol­len künf­tig 70 Millionen Dosen pro Jahr bei gleich­zei­ti­ger Streckung des Lieferzeitraums bis 2026. Pfizer sei bereit, die ursprüng­lich bestell­ten, nun aber nicht abge­nom­me­nen Einheiten gegen eine ‚Stornogebühr‘ von 10,- Euro/Dosis zu strei­chen. Dies aber nur, wenn die EU im Gegenzug einen höhe­ren Preis für die bis 2026 zu lie­fern­den Dosen akzep­tie­re. In dunk­len Schulhofecken (und der Pharmabranche) nennt man so etwas eine ‚Flexibilitätsgebühr‘.

Wenn wir uns nicht ver­rech­net haben, dann macht das bei 220 Millionen in Abweichung zum ursprüng­li­chen Vertrag zu strei­chen­den Impfdosen einen Betrag von 2,2 MILLIARDEN Euro.

2,2 MILLIARDEN Euro Stornogebühr für eine nicht zu erbrin­gen­de Leistung – das klingt nach einem Geschäft, das wir auch gern mal machen wür­den – zumal es sich hier um den reins­ten aller Reingewinne han­delt, denn unter­neh­mens­sei­tig dürf­ten noch nicht ein­mal die Stückkosten von rund 70 Cent anfal­len. Es sei denn natür­lich, Pfizer stell­te die stor­nier­ten Impfdosen trotz­dem her, nur um den eige­nen Schöpfungsakt dann umge­hend mit voll­stän­di­ger Vernichtung zu tor­pe­die­ren – nur so aus Jux viel­leicht. (Ein Schicksal, das übri­gens 90 % der von Sanofi und Novavax an die EU gelie­fer­ten Impfstoffe beschie­den war.)

In einer schrift­li­chen Stellungnahme von Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides heißt es, man habe neben die­ser ‚erheb­li­chen Verringerung der Dosen‘ (Stornogebühr: 2,2 MILLIARDEN) auch die ‚Verlängerung unse­res Vertrags bis weit über das Jahr 2023 hin­aus‘ erreicht.

Verlängerung, Sie haben rich­tig gehört. Dem neu­es­ten Entwurf zufol­ge will die Kommission sich ver­pflich­ten, bis 2026 jähr­lich 70 Millionen Dosen abzu­neh­men, um ihren ‚Umstieg auf neue­re Impfstoffe‘ zu orga­ni­sie­ren. Diese sind aller­dings nicht mehr nach der bis­he­ri­gen (20 Euro/Schuss), son­dern einer noch unbe­kann­ten neu­en Preisliste zu ver­gü­ten, die für jeden künf­tig ‚ange­pass­ten‘ Impfstoff einen glei­cher­ma­ßen ‚ange­pass­ten‘ höhe­ren Preis vorsieht.

Wenn wir uns nicht ver­rech­net haben, dann kom­men damit noch­mals min­des­tens 5,6 MILLIARDEN Euro aus ver­bind­li­chen EU-Verträgen auf die Sparbücher und Offshore-Konten von Pfizer zu, falls die­se bis dahin nicht gebors­ten sind. Und ange­sichts des von Pfizer aktu­ell in den USA auf­ge­ru­fe­nen Verkaufspreises von 110 – 130,- Dollar/Dosis wird uns so schwin­de­lig, dass wir das Ergebnis hier nicht mehr zuver­läs­sig aus­rech­nen können.

Fassen wir kurz zusam­men: Die Kommission schlägt vor, auf 220 Millionen ursprüng­lich bestell­te Pfizer-Dosen gegen eine Stornogebühr von 2,2 MILLIARDEN Euro zu ver­zich­ten, und gibt im Gegenzug eine als umwid­men­de Nachverhandlung getarn­te Neubestellung über 280 Millionen Einheiten auf, die mit einer Summe zwi­schen 5,6 MILLIARDEN und einer ande­ren, die wir nicht mehr zuver­läs­sig aus­rech­nen kön­nen, zu Buche schlägt.

Damit ersetzt sie eine Pfizer gegen­über bestehen­de Zahlungverpflichtung in Höhe von (ziem­lich genau) 10 MILLIARDEN Euro durch eine Pfizer gegen­über bestehen­de Zahlungsverpflichtung in Höhe von (min­des­tens) 10 MILLIARDEN Euro. Ein inter­es­san­tes Hütchenspiel.

Unnötig zu erwäh­nen, dass Pfizer – Stichwort Steueroptimierung – sei­ne in der EU erwirt­schaf­te­ten Gewinne, bevor sie end­gül­tig abflie­ßen, natür­lich über die (noch) lega­len EU-Steueroasen Irland, Niederlande und Luxemburg abwi­ckelt – zu einem Steuersatz, der Ihnen da drau­ßen Tränen in die Augen trei­ben dürf­te (12,5%).

Und unnö­tig zu erwäh­nen, dass die Kommission dem Unternehmen damit zum zwei­ten Mal die unan­ge­foch­te­ne MONOPOLSTELLUNG im euro­päi­schen Covid-Impfgeschäft ver­schafft. ‚Wenn BioNTech/Pfizer in den nächs­ten Jahren etwa 70 Millionen Dosen pro Jahr lie­fert, ist das so ziem­lich der gesam­te Markt‘, zitiert die Financial Times ‚eine mit den Verhandlungen ver­trau­te Person‘. Das ist nicht nur ein erneu­ter Verstoß gegen das EU-weit sakro­sank­te Wettbewerbsprinzip, son­dern steht auch in kras­sem Gegensatz zum Gebot der Diversifizierung, das für die EU-Beschaffungspolitik nicht weni­ger gilt als für ihr Gesundheitsportfolio: ‚Die Diversifizierung des Portfolios ist ent­schei­dend‘, sagt die Leiterin der Europäischen Arzneimittelagentur, Emer Cooke.“