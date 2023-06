Ein 32 Milliarden-Dollar-Geschenk ohne finanzielles Risiko

Im British Medical Journal (BMJ) erschien im Februar der Artikel „Öffentliche Investitionen der USA in die Entwicklung von mRNA-Covid-19-Impfstoffen: retro­spek­ti­ve Kohortenstudie“ von Hussain Lalani von der Harvard Medical School und wei­te­ren sechs Autoren. In einem WELT-Interview (Bezahlschranke) erklärt Lalani:

„Die USA haben mehr als 30 Jahre lang in die Entwicklung der mRNA-Technologie inves­tiert. Zwischen 1985 und 2019 waren das rund 337 Millionen Dollar. Diese Schätzung ist bewusst vor­sich­tig. Vermutlich sind in die­ser Zeit indi­rekt zusätz­li­che 5,9 Milliarden Dollar an Forschungsgeldern geflossen. […]

Wir haben es hier mit his­to­ri­schen Investments zu tun, einem 32 Milliarden-Dollar-Geschenk. Moderna bekam 18 Milliarden, die das Unternehmen vor allem in kli­ni­sche Versuche und Produktion inves­tiert hat, 13,1 Milliarden beka­men Pfizer/Biontech. Auch ande­re Impfstoffe wur­den schon mit viel Geld geför­dert, aber hier lie­gen die Dimensionen völ­lig anders. […]

Wie viel die US-Regierung letzt­lich direkt in mRNA-COVID-19-Impfstoffe inves­tiert hat, ist nicht ganz klar. Aber schon vor der Pandemie war das National Institut of Health (NIH) mit 117 Millionen Dollar betei­ligt, 148 Millionen US-Dollar kamen von BARDA, einer Behörde an der Schnittstelle zwi­schen US-Regierung und Biotech-Industrie, 72 Millionen US-Dollar vom Verteidigungsministerium, das vor allem an Curevac und Moderna zahlte. […]

Pfizer kam erst durch den Deal mit Biontech ins Boot, im März 2020. Durch die ‚Operation Warp Speed‘ von Donald Trump gab es min­des­tens 2,366 Milliarden Fördermittel von der US-Regierung. Zusätzlich waren es 29,2 Milliarden Dollar an garan­tier­ten Zahlungen durch NIH, Barda und das Verteidigungsministerium. Moderna und Pfizer konn­ten auf Zusagen für Millionen von Impfdosen bau­en. Man könn­te das beschö­nigt unge­fähr so aus­drü­cken: Es gab kein finan­zi­el­les Risiko.“

Um den BMJ-Artikel lesen zu kön­nen, muß zunächst das Hindernis der Einleitung über­wun­den wer­den, wo es heißt: „Einer der größ­ten Erfolge im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit, die aus der der Covid-19-Pandemie her­vor­ge­gan­gen ist, war die Entwicklung von siche­ren und wirk­sa­men mRNA-Impfstoffen gegen SARS-CoV‑2. […] Allein im ers­ten Jahr haben alle Covid-19-Impfstoffe zusam­men schät­zungs­wei­se 20 Millionen Todesfälle welt­weit ver­hin­dert, dar­un­ter 1,1 Millionen Todesfälle in den USA.“ Danach wird es reeller.

Datengrundlage für die Untersuchung war die „öffent­lich finan­zier­te Wissenschaft von Januar 1985 bis März 2022“ und für die Zeit von 1985 bis ein­schließ­lich 2019 („Pre-covid 19 pan­de­mic“) lag das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) mit Anthony Fauci an der Spitze fast gleich­auf mit dem Pentagon und die bei­den brach­ten zusam­men nicht ein­mal soviel auf wie die BARDA. Von den ins­ge­samt 31,9 Milliaren Dollar ent­fie­len 23,8 Milliarden Dollar auf die­se „Biomedical Advanced Research and Development Authority“, die laut Selbstbeschreibung

„einen inte­grier­ten, sys­te­ma­ti­schen Ansatz für die Entwicklung der not­wen­di­gen Impfstoffe, Medikamente, Therapien und Diagnosewerkzeuge für medi­zi­ni­sche Notfälle im öffent­li­chen Gesundheitswesen wie che­mi­sche, bio­lo­gi­sche, radio­lo­gi­sche und nuklea­re (CBRN) Unfälle , Vorfälle und Angriffe; pan­de­mi­sche Influenza (PI) und neu auf­tre­ten­de Infektionskrankheiten (EID) [bie­tet].

Gemeinsam mit ihren Industriepartnern för­dert BARDA die fort­schritt­li­che Entwicklung medi­zi­ni­scher Gegenmaßnahmen [medi­cal coun­ter­me­a­su­res] zum Schutz der Amerikaner und zur Reaktion auf Gesundheitsbedrohungen des 21. Jahrhunderts.“

Eine die­ser „medi­cal coun­ter­me­a­su­res“ (MCM) ist die modRNA-„Impfung“. In der fol­gen­den Graphik sind oben die Anzahl der Förderverträge und unten die Förderhöhen in Dollar zu sehen. Die von mir hin­zu­ge­füg­ten roten Punkte zei­gen sie­ben wich­ti­ge Jahre in der Geschichte der modRNA-„Impfungen“.

1985 begann die anwen­dungs­ori­en­tier­te mRNA-Forschung.

2001 began­nen kurz nach 9/11 die Anschläge mit Milzbrandsporen, die fünf Tote zur Folge hat­ten („Amerithrax“). Das führ­te nicht nur zur wun­der­sa­men Rettung der Firma BioPort, die vor­her für ihren Impfstoff gegen Milzbrand (Anthrax) kei­ne Genehmigung erhal­ten hat­te und danach mit desas­trö­sen Folgen das US-Militär ver­sorg­te, son­dern mar­kier­te auch den Beginn des Biosicherheits-Staates mit einer Reihe von Planspielen, extrem Pharmaindustrie-freund­li­chen Regelungen und erhöh­ter Förderung durch öffent­li­che Gelder.

2005 trat der „Public Readiness and Emergency Preparedness Act“ (PREP Act) in Kraft und ermäch­tig­te „den Gesundheitsminister, eine Erklärung abzu­ge­ben, die Einzelpersonen und Organisationen eine gewis­se Immunität von der Haftung bie­tet , die an der Entwicklung und Verwendung bestimm­ter FDA-regu­lier­ter MCMs betei­ligt sind. Er befreit nicht von der Haftung bei vor­sätz­li­chem Fehlverhalten.“

Im Jahr zuvor war bereits das „Projekt BioShield-Gesetz“ in Kraft getre­ten, das „der Industrie Anreize für die Entwicklung von MCM“ bot und „die Errichtung eines Fonds [ermög­lich­te], aus dem vor der Zulassung MCMs für den SNS [Strategic National Stockpile, Strategische Nationale Reserve] beschafft wer­den kön­nen, wenn sie im Rahmen einer EUA [Emergency Use Authorization, Notfallzulassung] wäh­rend eines öffent­li­chen Gesundheitsnotfalls zur Verfügung gestellt wer­den kön­nen.“ Und 2006 ermög­lich­te der „Pandemic and All-Hazards Preparedness Act“ die Gründung der „Administration for Strategic Preparedness and Response“, der die BARDA ange­glie­dert wur­de und „neue Befugnisse […] für fort­ge­schrit­te­ne Entwicklung und Beschaffung von MCM“ vor­sah. Diese über drei Jahre ver­teil­ten Gesetzesänderungen bedeu­te­ten kurz und schlecht noch mehr Schutz und noch mehr Geld für Biosicherheitsstaat und Pharmaindustrie.

2010 wur­de ModeRNA (jetzt Moderna) gegrün­det, das ers­te US-ame­ri­ka­ni­sche Unternehmen, das die mRNA/modRNA-Technologie anwen­den woll­te (nach CureVac und BioNTech in Deutschland), im dar­auf­fol­gen­den Jahr wur­de Stéphane Bancel CEO.

2013 war ein Jahr, in dem viel in Bewegung war wie beispielsweise:

die Finanzierung von ModRNA durch die „Defense Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) mit 25 Millionen Dollar Wagniskapital;

die Einstellung der modRNA-Forscherin Katlin Karikó bei BioNTech (nach­dem sich bei ihrer Vorstellung bei CureVac her­aus­ge­stellt hat­te, dass dort nicht an modi­fi­zier­ter RNA gear­bei­tet wird);

die „aus­schließ­li­che Vereinbarung für die Entwicklung bahn­bre­chen­der Boten-RNA-Therapeutika“ mit AstraZeneca, die Moderna 240 Millionen Dollar einbrachte;

die „1st International mRNA Health Conference“ in Tübingen mit Gastgeber CureVac (einem Spin-Off der dor­ti­gen Universität) und Gästen von BioNTech und Moderna;

die Erinnerung des BioNTech-Ehepaares (in ihrem Buch „Projekt Lightspeed. Der Weg zum BioNTech-Impfstoff – und zu einer Medizin von morgen“:

„Damals, im Jahr 2013, als Uğur, Özlem und ihr Team in Mainz dar­an arbei­te­ten, BioNTechs Kandidaten für eine Krebsimpfung zu ver­bes­sern, wur­de Colonel Matt Hepburn, ehe­ma­li­ger Arzt bei der US Army, von der Darpa Agency in Arlington, Virginia, ein­ge­stellt und erhielt eine kla­re Anweisung. Sein Auftrag, so erfuhr er von sei­nen Vorgesetzten, lau­te­te, «Pandemien aus der Welt zu schaf­fen». In den dar­auf­fol­gen­den Jahren star­te­te Hepburn, beein­flusst durch die Ausbrüche von Ebola und Zika, ein Forschungsförderprogramm zur schnel­len Eindämmung sol­cher Ausbrüche. Wissenschaftler soll­ten inner­halb von sech­zig Tagen, nach­dem man einem Überlebenden Blut abge­nom­men hat­te, eine Antikörper-basier­te Prophylaxe ent­wi­ckeln und aus­rei­chend Dosen her­stel­len, um die wei­te­re Ausbreitung einer Krankheit zu ver­hin­dern. Er hol­te dafür damals auch mRNA-Forscher zu Hilfe – sowohl Moderna als auch CureVac waren von der Darpa Agency unter­stützt worden.“

2016 wur­de im Federal Register bekannt­ge­ge­ben, dass ab dem 1. August des Jahres der PREP Act für „Countermeasures“ gegen Zika gilt, da der Gesundheitsminister fest­ge­stellt hat, „dass ein glaub­wür­di­ges Risiko besteht, dass die Ausbreitung des Zika-Virus und die dar­aus resul­tie­ren­den Krankheiten oder Zustände in Zukunft einen Notfall für die öffent­li­che Gesundheit dar­stel­len könn­ten.“ Zu den genann­ten „Countermeasures“ gehör­ten auch „mRNA-Impfstoffe“.

Im Jahr dar­auf twit­ter­te die „Defense Advanced Research Projects Agency“ (DARPA):

„BioNTech RNA Pharmaceuticals“ waren bei Zika mit Tierversuchen dabei und 2017 wur­de der Artikel „Zika virus pro­tec­tion by a sin­gle low dose nucle­osi­de modi­fied mRNA vac­ci­na­ti­on“ über Versuche mit Mäusen und Rhesusaffen publi­ziert. Die Gültigkeitsdauer des PREP Act für Zika wur­de ver­län­gert und gilt vor­aus­sicht­lich bis zum 31. Dezember 2027.

2020 kam die Krönung: „Die BARDA-Investitionen in einen mRNA-basier­ten Impfstoff gegen das zuvor auf­ge­tre­te­ne Zika-Virus tru­gen zur Entwicklung der mRNA-Technologieplattform bei, die rasch zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV‑2 ein­ge­setzt wur­de. Die Flexibilität und schnel­le Skalierbarkeit die­ser Technologieinvestitionen erwies sich im Kampf gegen COVID-19 als unschätz­bar.“ Der Rest ist bekann­te Geschichte.