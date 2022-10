EMA: Heftige Menstruation mögliche Nebenwirkung von Corona-Impfung

»Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will hef­ti­ge Menstruations-Blutungen als mög­li­che Nebenwirkung in die Beschreibung der Corona-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna auf­neh­men. Das teil­te die Behörde am Freitag in Amsterdam mit. Die in der Analyse beob­ach­te­ten Beschwerden sei­en zumeist vor­über­ge­hend und nicht schwer­wie­gend. Es gebe auch kei­ner­lei Hinweise, dass sie nega­ti­ve Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hät­ten. Studien hat­ten erge­ben, dass bei man­chen Frauen die Menstruation nach einer Impfung län­ger dau­er­te oder inten­si­ver war. Die Experten der EMA hat­ten die Daten geprüft und kamen zu dem Schluss, "dass zumin­dest eine begrün­de­te Möglichkeit besteht, dass das Auftreten star­ker Menstruationsblutungen in ursäch­li­chem Zusammenhang mit die­sen Impfstoffen steht". Daraufhin emp­fah­len sie eine Erweiterung der Informationen für die Präparate.«

swr​.de ( 28.10.22)



Alles ganz, ganz harm­los. Bislang aber auch Geschwurbel:

»Bringen die Corona-Impfungen den Zyklus durcheinander?

von dpa 23. September 2021 um 09:23 Uhr

… Das PEI bewer­tet das so: "Unter Berücksichtigung der Anzahl geimpf­ter Frauen in den rele­van­ten Altersgruppen und der Häufigkeit von Zyklusstörungen erscheint die Zahl der Meldungen nicht unge­wöhn­lich hoch zu sein." Allerdings sei davon aus­zu­ge­hen, dass vie­le – ins­be­son­de­re vor­über­ge­hen­de – Zyklusstörungen nicht berich­tet würden.

Auch der für die Bewertung von Risiken zustän­di­ge Ausschuss bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) sieht nach bis­he­ri­gem Kenntnisstand "kei­nen kau­sa­len Zusammenhang zwi­schen Covid-19-Impfstoffen und Zyklusstörungen", heißt es in einem Bericht des Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). Unregelmäßigkeiten bei der Menstruation sei­en sehr ver­brei­tet. "Die Gründe kön­nen von Stress über Müdigkeit bis zu medi­zi­ni­schen Ursachen rei­chen, etwa Fibrose oder Endometriose."…«

bun​te​.de (23.9.21)



Diese dpa-Meldung wur­de damals durch den gan­zen Medienwald getra­gen. Und es hör­te damit nicht auf:

Acht Monate brauchte die EMA für die Prüfungen

Acht Monate hat­te sich die EMA Zeit gelas­sen, um Verdachtsfällen nach­zu­ge­hen. Am 14.2. 22war auf deut​sche​-apo​the​ker​-zei​tung​.de zu lesen:

»Starke Menstruation und Amenorrhoe nach COVID-19-Impfung?

Ein ursäch­li­cher Zusammenhang zwi­schen Zyklusstörungen und COVID-19-Impfungen ist der­zeit nicht erwie­sen, den­noch kann einer neu­en Studie zufol­ge die Corona-Impfung den Zyklus ver­län­gern. Nun will sich der PRAC erneut mit dem Thema befas­sen, genau­er gesagt: mit star­ken Menstruationsblutungen und Amenorrhoe nach mRNA-Impfung…