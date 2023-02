Erst de‑, jetzt republiziert

»Gab es bei den Imp­fun­gen ein „Zulas­sungs­de­sas­ter“? Zwei Perspektiven

… Die Redak­ti­on wur­de nach der Ver­öf­fent­li­chung mit star­ken Argu­men­ten kon­fron­tiert, die die Rich­tig­keit des Tex­tes infra­ge stel­len. Auf die­ser Grund­la­ge hat­te sich die Chef­re­dak­ti­on der Ber­li­ner Zei­tung dazu ent­schlos­sen, den Text zu depu­bli­zie­ren und die Vor­wür­fe zu prü­fen. Nun hat die Redak­ti­on die Ent­schei­dung getrof­fen, den Text zu repu­bli­zie­ren und eine Gegen­re­de hin­zu­zu­fü­gen, damit die Leser sich selbst einen Ein­druck machen kön­nen. An ers­ter Stel­le steht der Ursprungs­text des Autoren­kol­lek­tivs, an zwei­ter Stel­le die Gegen­re­de von Ema­nu­el Wyler, Mole­ku­lar­bio­lo­ge am Max-Del­brück-Cen­trum für Mole­ku­la­re Medi­zin in der Helm­holtz-Gemein­schaft.«

ber​li​ner​-zei​tung​.de (16.2.23)



Der ers­te Text ist auch zu fin­den in Ein ver­schwun­de­ner Arti­kel der "Ber­li­ner Zei­tung". Hier der zwei­te Teil:

»Gegenrede: Es gab kein Zulassungsdesaster

Autor: Ema­nu­el Wyler

Im Dezem­ber 2020 wur­den die ers­ten Impf­stof­fe zuge­las­sen, die vor Covid-19 schüt­zen – der Krank­heit, die durch das Coro­na­vi­rus Sars-CoV‑2 ver­ur­sacht wird. Im Gegen­satz zu bis­he­ri­gen Imp­fun­gen war dar­in nicht das Virus­be­stand­teil (Anti­gen), das zu einer Immu­ni­tät gegen Sars-CoV‑2 und damit zum Schutz vor Krank­heit führt, son­dern ein Bau­plan dafür vor­han­den. Der bestand aus RNA-Mole­kü­len, mit denen unse­re Zel­len nach der Imp­fung das Virus­be­stand­teil, ein Eiweiß (Pro­te­in), produzieren.

Im Text der Autoren­grup­pe wird argu­men­tiert, dass die Zulas­sung die­ser Impf­stof­fe durch die Euro­päi­sche Arz­nei­mit­tel­be­hör­de EMA ein „Desas­ter“ sei, da sie eigent­lich Gen­the­ra­peu­ti­ka sei­en, die viel höhe­ren Sicher­heits­an­for­de­run­gen genü­gen müs­sen als Imp­fun­gen. Hier erör­te­re ich daher die Fra­ge, was Gen­the­ra­peu­ti­ka sind, und reflek­tie­re eini­ge wei­te­re Aus­sa­gen der Autoren­grup­pe zu den RNA-Impfungen.

Die Autoren­grup­pe beginnt mit der Aus­sa­ge „Die Euro­päi­sche Arz­nei­mit­tel­agen­tur (EMA) und die EU-Kom­mis­si­on haben zusam­men mit natio­na­len Behör­den Gen­the­ra­peu­ti­ka für eine ‚Imp­fung‘ gegen Infek­ti­ons­krank­hei­ten zuge­las­sen.“ Wie in ihrem Text spä­ter kor­rekt aus­ge­führt wird, ist die aktu­el­le Rechts­la­ge klar: In der rele­van­ten EU-Richt­li­nie 2001/83/EG wird defi­niert, was Gen­the­ra­peu­ti­ka aus­macht. Die­se Kri­te­ri­en erfül­len die Impf­stof­fe, wer­den seit 2009 aber davon aus­ge­nom­men mit dem Satz: „Impf­stof­fe gegen Infek­ti­ons­krank­hei­ten sind kei­ne Gentherapeutika.“

Was sind Gentherapeutika aus Sicht der biologischen Wissenschaft?

Die Behör­de hat daher, wie es ihre Auf­ga­be ist, gemäß der Rechts­la­ge gehan­delt, und nicht „Gen­the­ra­peu­ti­ka zuge­las­sen“ – weil Imp­fun­gen juris­tisch betrach­tet eben ganz klar kei­ne Gen­the­ra­peu­ti­ka sind.

Nun stellt sich natür­lich die Fra­ge, ob das bio­lo­gisch-medi­zi­nisch auch so zu bewer­ten ist. Wie oft in der Bio­lo­gie sind Begriffs­de­fi­ni­tio­nen nicht glas­klar. Was sind also Gen­the­ra­peu­ti­ka aus Sicht der bio­lo­gi­schen Wissenschaft?

In einem Auf­satz im Jour­nal of Law and Bio­sci­en­ces von 2018 mit dem Titel „Is it ‚gene the­ra­py‘?“ wird den Defi­ni­ti­ons­schwie­rig­kei­ten nach­ge­gan­gen, und schließ­lich vor­ge­schla­gen, Gen­the­ra­pie zu defi­nie­ren als „inten­tio­nal, expec­ted per­ma­nent, and spe­ci­fic altera­ti­on of the DNA sequence of the cel­lu­lar geno­me, for a cli­ni­cal pur­po­se“ – also als Ver­än­de­rung des Erb­gu­tes in mensch­li­chen Zel­len, das als DNA vor­liegt. Ein Bei­spiel dafür ist die Gen­the­ra­pie bei der beta-Thalass­ä­mie (Blut­ar­mut) mit der „Gen­sche­re“ CRISPR/Cas9. Die mRNA-Impf­stof­fe wür­den nicht unter die­se Defi­ni­ti­on von Gen­the­ra­pie fallen.

Zulassung der RNA-Impfung ist nicht zu beanstanden

Ähn­lich äußert sich die US-ame­ri­ka­ni­sche Gesell­schaft für Gen- und Zell­the­ra­pie (ASGCT): „Gene the­ra­py is the intro­duc­tion, rem­oval, or chan­ge in the con­tent of a person’s gene­tic code with the goal of trea­ting or curing a dise­a­se.“ Also auch hier: Gen­the­ra­pie ist die Ände­rung der gene­ti­schen Aus­stat­tung einer Per­son, was die mRNA-Impf­stof­fe nicht einschließt.

Die juris­ti­sche Fest­le­gung gemäß der EU-Richt­li­nie, dass RNA-Imp­fun­gen kei­ne Gen­the­ra­pie sind, steht also nicht im Wider­spruch zu den in der Bio­me­di­zin ver­wen­de­ten Defi­ni­tio­nen. Dass die RNA-Imp­fung gemäß den Anfor­de­run­gen an Impf­stof­fe zuge­las­sen wur­den, ist daher unter kei­nem Gesichts­punkt zu beanstanden.

Im Rück­blick war es übri­gens ein Glücks­fall, dass vor 14 Jah­ren so klar defi­niert wur­de, dass Impf­stof­fe gegen Infek­ti­ons­krank­hei­ten kei­ne Gen­the­ra­peu­ti­ka sind (damals waren RNA-Impf­stof­fe noch kein The­ma; in Pla­nung waren etwa Ade­no­vi­rus-basier­te Impf­stof­fe gegen Ebo­la). Die Tot- und Pro­te­in­impf­stof­fe haben in der Pan­de­mie deut­lich län­ger zur Zulas­sung gebraucht als die RNA-Impf­stof­fe, da sie schwie­ri­ger her­zu­stel­len sind.

Ohne RNA-Impfstoffe hätte schlimmste Phase deutlich länger gedauert

Im Coro­na-Win­ter 2020/21 waren bis Ende Janu­ar 2021 unge­fähr 48.000 Men­schen in Deutsch­land gestor­ben. Mit den schnel­len Imp­fun­gen gera­de der vul­nerabels­ten, älte­ren Men­schen ab Janu­ar 2021 star­ben bis zum Ende des Win­ter­halb­jah­res „nur“ noch 33.000 mehr. Die meis­ten davon waren unge­impft. Hät­ten die RNA-Impf­stof­fe dank die­ser Rege­lung nicht so schnell zuge­las­sen wer­den kön­nen, hät­te die­se schlimms­te Pha­se der Pan­de­mie deut­lich län­ger gedauert.

Wei­ter wird von der Autoren­grup­pe bemän­gelt, dass den Her­stel­lern gestat­tet wur­de, die Kon­troll­grup­pe der kli­ni­schen Stu­di­en auf­zu­lö­sen, wes­we­gen „Fak­to­ren der Sicher­heit“ nicht mehr geprüft wer­den könn­ten. Dazu zwei Dinge.

Ers­tens gab und gibt es kla­re ethi­sche Beden­ken gegen die Fort­füh­rung der Kon­troll­grup­pen, denn die Men­schen dar­in wären, mit­ten in einer Pan­de­mie, dem Virus unge­schützt aus­ge­setzt gewe­sen, obwohl eine wirk­sa­me Imp­fung zur Ver­fü­gung steht. Sol­che Men­schen­ver­su­che müs­sen zu Recht sehr gut begrün­det werden.

Wöchentlich erscheinen Studien zum Biontech/Pfizer-Impfstoff

Zwei­tens, die häu­figs­te schwe­re Neben­wir­kung der RNA-Impf­stof­fe ist die Herz­mus­kel­ent­zün­dung, und die wur­de gera­de nicht mit der Kon­troll­grup­pe ent­deckt, da sie immer noch zu sel­ten auf­tritt. Ers­te Berich­te dazu gab es im April 2021, ver­läss­li­che Zah­len, auch zu ande­ren Neben­wir­kun­gen, gab es mit bevöl­ke­rungs­wei­ten Unter­su­chun­gen aus Isra­el im Som­mer 2021. Es bräuch­te daher erst mal ein schlüs­si­ges Argu­ment, um das Bei­be­hal­ten der Kon­troll­grup­pen trotz ethi­scher Beden­ken zu rechtfertigen.

Nicht nach­voll­zieh­bar ist in die­sem Zusam­men­hang auch der Satz der Autoren­grup­pe, in dem von „Spu­ren­be­sei­ti­gung in gro­ßem Aus­maß, Phar­ma­bran­che und Behör­den behin­dern fak­tisch wis­sen­schaft­li­che Auf­klä­rung“ die Rede ist: Denn auch die wis­sen­schaft­li­che Erfor­schung der Neben­wir­kun­gen der mRNA-Impf­stof­fe geht unab­läs­sig wei­ter, wöchent­lich erschei­nen etwa zum Biontech/P­fi­zer-Impf­stoff wis­sen­schaft­li­che Stu­di­en, die die ver­schie­dens­ten Aspek­te von Haut­aus­schlä­gen bis Epi­lep­sie beleuch­ten. Die sind auch gera­de dar­um wich­tig, um die mRNA-Impf­stof­fe für die Zukunft zu verbessern.

Als wei­te­rer Grund, war­um die RNA-Impf­stof­fe nicht hät­ten zuge­las­sen wer­den sol­len, schreibt die Autoren­grup­pe: „Bis heu­te ist nicht wis­sen­schaft­lich belegt, ob die mas­sen­haft ver­ab­reich­ten Präparate nicht doch geno­to­xisch oder krebs­er­re­gend sind.“ Die Kom­ple­xi­tät unse­rer Bio­lo­gie bringt es mit sich, dass nichts völ­lig aus­zu­schlie­ßen ist, auch nicht eine krebs­er­re­gen­de Wir­kung. Das gilt in die­ser Grund­sätz­lich­keit für jedes Medi­ka­ment und jede Anwendung.

Kein annähernd experimenteller Nachweis krebserregender Wirkung

Die Zulas­sung der Imp­fung erfolgt nicht unter Miss­ach­tung mög­li­cher Lang­zeit­fol­gen, son­dern in Abwä­gung von deren Wahr­schein­lich­keit mit dem Risi­ko durch die Krank­heit sel­ber. Dazu gehört auch die Erfah­rung ers­ter kli­ni­scher Stu­di­en mit RNA-Imp­fun­gen vor der Pan­de­mie, wie bei­spiels­wei­se eine der Tübin­ger Fir­ma Cur­e­vac mit einem RNA-Impf­stoff gegen Toll­wut, die 2014 begann. Auch wenn zahl­rei­che Hypo­the­sen und Spe­ku­la­tio­nen umge­hen, wie RNA-Impf­stof­fe krebs­er­re­gend wir­ken könn­ten: Kei­ne davon wur­de auch nur annä­hernd expe­ri­men­tell nach­ge­wie­sen oder wirkt in der Gesamt­heit der mole­ku­lar­bio­lo­gi­schen Gege­ben­hei­ten kon­kret vorstellbar.

Schluss­end­lich: Die For­de­rung, den Satz „Impf­stof­fe gegen Infek­ti­ons­krank­hei­ten sind kei­ne Gen­the­ra­peu­ti­ka“ aus der EU-Richt­li­nie zu strei­chen, ist natür­lich erst mal legi­tim. Aus bio­me­di­zi­ni­scher Sicht ist sie aber nicht nach­zu­voll­zie­hen. Die Impf­stof­fe unter­schei­den sich, wie gezeigt, in ent­schei­den­der Wei­se von gen­the­ra­peu­tisch wir­ken­den Metho­den wie etwa der „Gen­sche­re“, und sie wer­den, wie oben erwähnt, mehr­heit­lich nicht als Gen­the­ra­pie betrachtet.

Gera­de im Rück­blick auf die Situa­ti­on um den Jah­res­wech­sel 2020/21 her­um ist auch gut zu über­le­gen, wel­che nega­ti­ven Fol­gen dar­aus ent­ste­hen wür­den. Die schnel­le Ver­füg­bar­keit der Impf­stof­fe war ein wesent­li­cher Grund, wes­we­gen die Gefähr­lich­keit des neu­en Coro­na­vi­rus Sars-CoV‑2 vor zwei Jah­ren schnell abnahm. RNA-Imp­fun­gen als Gen­the­ra­peu­ti­ka ein­zu­stu­fen, könn­te im Kampf gegen gegen­wär­ti­ge und zukünf­ti­ge Infek­ti­ons­krank­hei­ten daher einen mas­si­ven Rück­schlag bedeuten.

Ema­nu­el Wyler ist Mole­ku­lar­bio­lo­gie am Max-Del­brück-Cen­trum für Mole­ku­la­re Medi­zin in der Helm­holtz-Gemein­schaft.«