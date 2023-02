Erster Impfprozess in Deutschland gegen Biontech beginnt im März

»Die juris­ti­sche Auf­ar­bei­tung mög­li­cher Gesund­heits­schä­den aus den Covid-19-Imp­fun­gen nimmt in Deutsch­land in den kom­men­den Mona­ten Fahrt auf. So beginnt nach Infor­ma­tio­nen von WELT AM SONNTAG am 15. März der ers­te Zivil­pro­zess gegen den Main­zer Impf­stoff­her­stel­ler Biontech wegen angeb­li­cher gesund­heit­li­cher Schä­den aus der Covid-19-Imp­fung in Deutschland.

Den Ter­min bestä­tig­te das Land­ge­richt Frank­furt am Main, wo der Zivil­pro­zess statt­fin­det. Der Fall betrifft eine 57-jäh­ri­ge Frau, die behaup­tet, durch die Imp­fung mit dem Biontech-Impf­stoff Comirna­ty einen Herz­scha­den erlit­ten zu haben. Sie for­dert daher Schadenersatz.

Biontech teil­te dazu mit, dass jeder Ver­dachts­fall einer poten­zi­el­len Impf­ne­ben­wir­kung „medi­zi­nisch und recht­lich“ geprüft wer­de, die Klä­ge­rin jedoch nicht „genü­gend Infor­ma­tio­nen“ über­mit­telt habe, wes­halb die Grund­la­ge für eine Prü­fung nicht gege­ben gewe­sen sei. Kon­kre­te Anga­ben zum lau­fen­den Ver­fah­ren woll­te Biontech nicht machen.

Wei­te­re Zivil­pro­zes­se gegen Biontech wegen behaup­te­ter Impf­schä­den fin­den laut Infor­ma­tio­nen von WELT AM SONNTAG Ende März in Fran­ken­thal, im Mai in Düs­sel­dorf und im August in Mün­chen statt. Die jewei­li­gen Land­ge­rich­te haben die Ter­mi­ne gegen­über WELT AM SONNTAG bestä­tigt. Auch gegen die Bun­des­re­gie­rung ist nach Infor­ma­tio­nen von WELT AM SONNTAG eine ers­te Fest­stel­lungs­kla­ge ein­ge­bracht wor­den, die klä­ren will, ob die ent­spre­chen­de Geset­zes­ver­ord­nung für die Beschaf­fung der Impf­stof­fe rech­tens ist…«

welt​.de (18.2.23)