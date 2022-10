»Es muss eine gewisse Angst bei den Eltern ausgelöst werden«

Sonst schi­cken sie die Kinder nicht zur "Impfung", sagt der Chef des ita­lie­ni­schen Verbands der Kinderärzte laut der Nachrichtenagentur Adnkronos:

»Schule und Covid, Kinderärzte: "Leichter Anstieg der Infektionen, aber es wird noch schlimmer

"Wir ver­zeich­nen einen leich­ten Anstieg der Fälle bei Schulkindern. Es gibt kei­nen Notfall, aber wir befürch­ten, dass das Schlimmste noch bevor­steht, denn die Temperaturen sind noch mild und in den Klassenzimmern kann man die Fenster offen las­sen. Wenn das kal­te Wetter ein­tritt und das Leben in geschlos­se­nen Räumen dras­tisch zurück­kehrt, wer­den die Covid-Infektionen stark zuneh­men, da kei­ne Abstände mehr ein­ge­hal­ten wer­den und kei­ne Masken mehr ver­wen­det werden.

So zieht Antonio D'Avino, Präsident von Fimp, dem ita­lie­ni­schen Verband der Kinderärzte, gegen­über Adnkronos Salute eine Bilanz der Covid-Ansteckungen in der Schule. Hüten Sie sich vor der Grippe", warnt der Fimp-Vorsitzende, "sie wird sich auf die Zunahme der Covid-Ansteckungen aus­wir­ken und die Diagnosen erschweren.

Nach Angaben des Berichts des Istituto Superiore di Sanità (Iss) "Covid-19: Überwachung, Auswirkungen der Infektionen und Wirksamkeit der Impfungen" wur­den seit Beginn der Epidemie 4 628 181 Fälle in der Altersgruppe der 0- bis 19-Jährigen dia­gnos­ti­ziert und gemel­det, von denen 23 563 im Krankenhaus, 525 auf der Intensivstation behan­delt wur­den und 73 star­ben. Was die Anti-Covid-Impfung in der Altersgruppe der 5–12-Jährigen betrifft, so "blei­ben wir bei 38–40 % der Kinder ste­hen, wobei es gro­ße regio­na­le Unterschiede gibt", so D'Avino. "Als Kinderärzte enga­gie­ren wir uns seit eini­gen Monaten stark für die Prävention und für Impfungen", erin­nert der Leiter der Fimp. "Aber es gibt einen Knoten, um die Impfungen der Kinder zu erhö­hen, müs­sen die Fälle zuneh­men, das heißt, es muss eine gewis­se Angst bei den Eltern aus­ge­löst wer­den. Wir wer­den unse­re Arbeit in die­sem Bereich fort­set­zen, da wir von der Gültigkeit der natio­na­len Leitlinien über­zeugt sind".«

adnkro​nos​.com (17.10.)



(Hervorhebungen in blau nicht im Original.)