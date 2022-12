»Es bedarf einer gewaltigen gemeinsamen Anstrengung, eine Zero-Covid-Strategie zu etablieren«

Faktenleugnung und Verwässerung wis­sen­schaft­li­cher Vorschläge dürfen poli­ti­sche Entscheidungen nicht wei­ter nega­tiv beein­flus­sen. Es bedarf einer gewal­ti­gen gemein­sa­men Anstrengung, eine Zero-Covid-Strategie zu eta­blie­ren…«

Das for­der­te nicht nur ein Dr. Hanefeld im Januar 2021, son­dern zahl­rei­che MedizinerInnen, die in dem "Offenen Brief" erwähnt wer­den. Bitte ger­ne nach­le­sen! Hanefeld ist der, über den im April hier berich­tet wurde:

Es mag bes­se­re Quellen geben. Hier der Einfachheit hal­ber, was Wikipedia zum Begriff "aso­zi­al" weiß:

»In der Zeit des Nationalsozialismus wur­den „Asoziale“ Opfer ver­schärf­ter Verfolgung.[1] Die Aktion „Arbeitsscheu Reich“ mar­kiert den Höhepunkt der „Asozialenverfolgung“ im Nationalsozialismus. Seit 1938 dräng­ten die Wohlfahrtsämter die Polizeibehörden gera­de­zu zur Verhaftung von „Asozialen“. An die Stelle der Schikanen und der Vertreibung von Bedürftigen tra­ten ihre Erfassung und Vernichtung. Die Sozialutopie von der end­gül­ti­gen Beseitigung abwei­chen­den Verhaltens wur­de in die Tat umge­setzt. Die Aktion „Arbeitsscheu Reich“ war dabei das bedeu­tends­te Einzelereignis der NS-Politik gegen „Asoziale“. Nach dem Erlass vom 26. Januar 1938 folg­ten eine Gestapo-Aktion am 21. April 1938 und eine Kriminalpolizei-Aktion am 13. Juni 1938. Zirka 20.000 „Asoziale“ wur­den in Konzentrationslager ein­ge­lie­fert. Als „aso­zi­al“ gal­ten Straftäter, Trinker, Prostituierte und Heimzöglinge. Sie tru­gen den schwar­zen Winkel auf ihrer Kleidung als Kennzeichnung und stan­den in der KZ-Hierarchie ganz unten.«

Komme mir nie­mand damit, der Mann mei­ne es nicht so. Ich soll­te erwäh­nen, daß er pro­mo­vier­ter Arzt ist…

Sie wollten einen Maulkorb verpassen

In etwa die glei­che Personengruppe, die den Offenen Brief 2021 unter­zeich­ne­te, hat­te sich schon im Oktober 2020 zu Wort gemel­det. Es ging mit vol­ler Breitseite gegen ein Papier zahl­rei­cher Verbände und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, über das hier berich­tet wurde.

Dort war zu lesen:

»… Wir kri­ti­sie­ren die jüngsten Stellungnahmen der Spitzen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) durch Herrn Gassen, der Bundesärztekammer (BÄK) durch Herrn Reinhardt, sowie das gemein­sa­me Positionspapier mit den Virologen Streeck und Schmidt-Chanasit.

Im Gegenzug unterstützen wir ausdrücklich die aktu­el­le Entscheidung der Bundesregierung für einen Wellenbrecher-Lockdown..-

Wir hal­ten des­halb auch im Moment, schnel­les und ent­schlos­se­nes Handeln für gebo­ten, anstel­le von realitätsfernen Appellen. Die Akzeptanz für Corona- Maßnahmen lässt sich nicht durch Inkonsequenz oder halb­her­zi­ges Handeln ver­bes­sern, son­dern nur indem „Ärzteschaft“ und „Wissenschaft“ sich bemühen, öffentlich weit­ge­hend mit einer Stimme zu spre­chen. Das ist auch bei unter­schied­li­chen Auffassungen im Detail möglich, wenn ver­schie­de­ne Akteure künftig dar­auf ver­zich­ten, sich aus Einzelinteressen her­aus zu pro­fi­lie­ren…« Übrigens war die Aktion erfolg­reich. Wie im oben ver­link­ten Beitrag erklärt wird, ver­schwand das KBV-Papier sehr schnell. Auf der ande­ren Seite wur­den auch die Maulkorb-Aufrufe recht bald aus dem Netz zurückgezogen.

