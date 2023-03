»Es konnte der Eindruck entstehen, dass schwere Nebenwirkungen der Corona-Impfung häufiger auftreten als bisher gedacht«

Der ist freilich falsch, meint zeit.de am 15.3.23. unter einer (Masturbations?-)Animation

Es geht um das desaströse Interview mit Lauterbach zu schweren "Impfschäden", die bei einer von 10.000 Spritzungen aufträten. Das ist nur Statistik, und zudem eine unrichtige, meint man in der "Zeit". Leif Erik Sander assistiert: »"Schwerste Impf­komplikationen, wie sie im Beitrag des ZDF vorkommen, treten glücklicherweise nicht mit einer Häufigkeit von eins zu 10.000 auf", sagt Leif Erik Sander«.

Der "Impfstoffforscher und Leiter der Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité" widerlegt Lauterbach, Paul-Ehrlich-Institut und Krankenkassendaten mit einem schlichten "Kann nicht":

»Solche extremen Folgen könnten in Einzelfällen nach einer Corona-Impfung vorkommen. "Fälle wie in dem Beitrag sind aber nach aktueller Datenlage so selten, dass sie nicht als statistische Häufung erfasst sind." Wenn es eine Häufung solcher schweren Komplikationen gäbe, sagt Sander, wäre dies in den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts und – bei weltweit mehr als 13 Milliarden verimpften Dosen – erst recht in internationalen Daten aufgefallen. Und das sei nicht der Fall.«

Kurz zuvor hatten auch die Autoren gemeint:

»Träfe das zu, wären das bei 192 Millionen verabreichten Impfdosen in Deutschland 19.200 schwerstkranke Menschen. Eine Häufung, die aufgefallen sein müsste.«

Und das kann doch, bitte schön nicht sein. Es sei denn, das PEI hätte dazu Daten. Die werden zwar nur sehr zögerlich gesammelt, aber im Dezember 2022 sprach das Paul-Ehrlich-Institut von 2,7 Verdachtsfällen pro 10.000 "Impfdosen":

Das sind dann schon, werter Herr Sander, mehr als 50.000 "schwerwiegende Einzelfallmeldungen". Übrigens bei einer "Impfung" gegen eine Krankheit, die für die allermeisten Menschen mitnichten so bedrohlich war, daß sie diese Schädigungen in Kauf genommen hätten – wenn Sie und Lauterbach und viele andere sie nicht verschwiegen hätten.

Tausende Tote keine Häufung von schweren Komplikationen?

»In 2.255 Verdachtsfallmeldungen wurde über einen tödlichen Ausgang in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung (0 Tage bis 234 Tage) berichtet.«

So hieß es schon im Sicherheitsbericht des PEI vom 7.2.22, seitdem hält sich das Institut mit Informationen recht bedeckt.

In der "Zeit" wird versucht, die Last auf AstraZeneca abzuwälzen:

»Weltweit tragen Behörden mögliche Nebenwirkungen zusammen, Fachleute werten sie aus. So kam auch heraus, dass der Vektorimpfstoff von AstraZeneca, den auch der Mann im ZDF-Beitrag erhalten hatte, in sehr seltenen Fällen zu Gerinnseln und Blutungen in den Hirngefäßen führen kann. Daraufhin wurde der Einsatz zunächst eingeschränkt und dann ganz eingestellt. Der Impfstoff wird in den meisten EU-Ländern nicht mehr verimpft – in Deutschland schon seit Dezember 2021 nicht mehr.«

AstraZeneca: "Das ist ein hochwirksamer Impfstoff". "H alb akademisch"

Klaus Cichutek, Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, hatte noch Anfang 2021 verkündet ((welt.de, 21.2.21):

Und von Christian Drosten erfuhren wir zeitgleich:

»So ganz groß betrachtet, würden Sie sagen, der AstraZeneca Impfstoff ist eigentlich besser als sein Ruf, zumindest als sein Ruf in Deutschland ist?

Christian Drosten Ja, das kann ich ohne Zögern sagen... Ich glaube, was man sagen muss, dass dieser Astra-Impfstoff ein halb akademischer Impfstoff ist. Der ist ja von der Uni Oxford entwickelt worden und er wird sehr engmaschig von akademischen Arbeitsgruppen, in seiner ganzen Beforschung, in den Studien begleitet.«

Vollständig nachzulesen in: Nachtrag: Der aktuelle Drosten-Podcast.

In WHO warnt davor, COVID-Impfstoffe zu mischen und zu kombinieren war hier im Juli 2021 zu lesen, was fürderhin in der BRD keinerlei Beachtung fand. Und das war im Juni 2021:

Ein ganz besonders widerliches Beispiel für die hemmungslose "Verimpfung" des gefährlichen Stoffes stammt aus dem Mai 2021:

Andere Länder waren deutlich vorsichtiger

"Schon seit Dezember 2021", erzählt uns die "Zeit", sei dann AstraZeneca nicht mehr verwendet worden. Österreich hatte das ein halbes Jahr vorher so entschieden. In Norwegen wurde zur gleichen Zeit der Schritt so begründet:

"Ich habe ihn gestern viel verimpft"

Zu dem Zeitpunkt warb Lauterbach noch mit "sehr raren" schweren Nebenwirkungen:

Noch ein halbes Jahr nach dieser Warnung wurde munter weiter gespritzt:

So wie damals wiegelt die "Zeit" auch heute wieder ab:

» Ein Verdacht macht noch keine Nebenwirkung

Das PEI veröffentlicht Zahlen zu eingegangenen Meldungen regelmäßig in Form von Sicherheitsberichten. Aus dem jüngsten geht hervor, dass bei der Behörde bis Ende Oktober 2022 knapp 335.000 Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen und zusätzlich etwa 50.000 Verdachtsfälle schwerer Nebenwirkungen eingegangen sind. Demnach kamen auf 10.000 Corona-Impfungen etwa 19 Verdachtsmeldungen für Nebenwirkungen und etwa drei Verdachtsmeldungen für schwere Nebenwirkungen.

Die am häufigsten gemeldeten Verdachtsfälle auf schwere Nebenwirkungen für die Impfstoffe von BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson betreffen nach Angaben des PEI eine sogenannte Dyspnoe, also eine erschwerte Atmung oder gar Atemnot. Je nach Impfstoff beträgt die Melderate bei dieser Diagnose knapp sieben bis etwa 13 Verdachtsfälle pro 100.000 Impfdosen. Danach folgen Herzrhythmusstörungen, Myokarditis und Lungenembolie. Dahinter folgen in einer langen Tabelle viele weitere, noch seltenere Krankheitsbilder.

Doch sind dies zunächst nur Verdachtsfälle...«

Das ist formal zutreffend. Allerdings unternimmt das Paul-Ehrlich-Institut buchstäblich nichts, um diesen Fällen nachzugehen. Und die "Zeit" interessiert lediglich, wie harmlos angeblich die mRNA-Stoffe seien:

»Besonders bei männlichen Jugendlichen und jungen Männern war dafür bei den mRNA-Impfstoffen ein etwas erhöhtes Risiko aufgefallen, das beim Impfstoff von Moderna höher ist als bei jenem von BioNTech. Daher empfiehlt die Ständige Impfkommission Personen unter 30 den Impfstoff von BioNTech. Zwar verlaufen die Herzmuskelentzündungen meist ohne weitere Komplikationen, aber in Einzelfällen wurden auch tödliche Verläufe beobachtet...

Warum das Label Post Vac nicht hilfreich ist

Davon abzugrenzen ist ein weiterer Begriff, den Lauterbach im ZDF-Interview nannte. Der Minister sagte, er wolle Betroffenen von Post Vac helfen und dafür sorgen, dass es bald eine Therapie gebe. Eine Einordnung, was darunter zu verstehen sei, gab er nicht. Vielmehr konnte der Eindruck entstehen, Post Vac seien all jene Symptome, die nach einer Corona-Impfung auftreten können – also auch die schweren Fälle im Bericht.

Häufig sind mit Post Vac Symptome gemeint, wie sie in ähnlicher Form auch bei Post-Covid-Patienten vorkommen können, etwa das chronische Fatiguesyndrom ME/CFS. Eine Theorie ist, dass diese Symptome auf eine überschießende Immunreaktion nach der Impfung zurückgehen. Bewiesen ist das jedoch nicht.

Tatsächlich sei Post Vac derzeit eher ein Sammelgefäß für verschiedene Diagnosen, sagt Impfstoffforscher Leif Erik Sander. Denn es gebe dafür bisher keine einheitliche Definition. Er halte diese Namensgebung auch für nicht zielführend. "Die Symptome, die in seltenen Fällen nach einer Impfung auftreten können und die teils unter Post Vac subsumiert werden, sind einfach zu heterogen, um sie unter diesem Begriff zusammenzufassen."...«

Was bei "Long Covid" etwas ganz anderes ist...

Sander war immer schon ein Nebenwirkungsleugner