Es waren nicht nur Kita-Schließungen

Wenn Karl Lauterbach jetzt erklärt, "nach heu­ti­gem Wissensstand" sei­en Kita-Schließungen nie­mals gerecht­fer­tigt gewe­sen und Kinder kei­ne Virenschleudern, dann soll­te man sich a) den Wissensstand von damals noch ein­mal genau­er anse­hen und b) Revue pas­sie­ren las­sen, was Kindern noch alles ange­tan wurde.

Im April 2020 war zu lesen:

Ein ganz spe­zi­el­les Unterdrückungsregime kam im Juli 2020 in Göttingen zum Tragen:

Auch Erzieherinnen wur­den drang­sa­liert, wie im Oktober 2020 beschrie­ben wird in Unrechtmäßig in Quarantäne.

Im Mai hat­ten Merkel und MPs genehmigt:

»Lockerungen wur­den auch für Schulen und Kitas beschlos­sen: Jeder Schüler und jedes Vorschulkind soll vor dem Sommer mög­lichst noch min­des­tens ein­mal in die Schule oder in die Kita gehen. Die Einzelheiten regeln hier­bei die Länder. «

Siehe dazu Mutti erlaubt 2 frem­den Menschen Umgang.

Drosten einer der Hauptschuldigen

Von Ende April 2020:

Kritische Stimmen von Fachgesellschaften (s. 4 medi­zi­ni­sche Fachgesellschaften: Kitas und Schulen voll­stän­dig öff­nen!) wur­den medi­al niedergemacht:

Wie abgrund­tief unsin­nig Drosten in sei­nen Podcasts argu­men­tier­te, ist u.a. nach­zu­le­sen in Neues vom Trash-Comedy-Kanal: Drosten-Podcast 58am 1.10.20.

Auch auf Hendrik Streeck woll­te man nicht hören:

»… Kinder sind nicht die gro­ßen Virenschleudern. Virologisch ist dazu alles gesagt. Die Entscheidung muss nun poli­tisch getrof­fen wer­den. Lehrer jeden­falls haben kein höhe­res Infektionsrisiko als ande­re Berufsgruppen, die in ver­gleich­ba­rer Weise mit Menschen arbei­ten wie zum Beispiel Krankenschwestern oder Verkäufer. Virologisch sehe ich hier kei­nen Hinderungsgrund…«

Siehe dazu Streeck kann's nicht las­sen am 10.6.20.

Der dama­li­ge Chef des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, erklär­te im Oktober 2020:

»… Die geplan­te wie­der­hol­te Testung von Lehrern, Erziehern etc. ist dis­kus­si­ons­wür­dig: Zum einen sind Kinder – ins­be­son­de­re klei­ne Kinder in Kitas – allen­falls aus­nahms­wei­se in der Lage, Erwachsene anzu­ste­cken. Umgekehrt kön­nen aber Lehrer, wenn auch sel­ten, ihre betreu­ten Kinder anste­cken, wie Studien mitt­ler­wei­le gut bele­gen. Die Schule ist also kein "Hochrisikoarbeitsplatz"…«

Nachzulesen in Chef des Frankfurter Gesundheitsamts: Aerosole spie­len kei­ne Rolle.

Nicht nur auf den medi­zi­ni­schen Unsinn wur­de schon damals hin­ge­wie­sen, son­dern auch auf die Rechtswidrigkeit, wie hier im September 2020: