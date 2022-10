Etwa ein Fünftel der Corona-Fälle im Krankenhaus sind dort wegen Corona

In Österreich ist es erstaun­li­cher­wei­se mög­lich, die­ses Verhältnis zu ermit­teln. Dem RKI will und will das nicht gelingen.

Auf Intensiv sind es gar nur 12 Prozent.

Die Erkenntnis hin­dert den "Standard" aller­dings nicht dar­an, zu berichten:

»… In den Spitälern nimmt die Zahl der Corona-Fälle deut­lich zu: Am Mittwoch benö­tig­ten 1.905 Covid-Infizierte ein Normalbett, 80 Personen wer­den auf den Intensivstationen behan­delt, ins­ge­samt also 1.985 Personen. In nur 14 Tagen erhöh­te sich der Belag im Normalbereich um 958 Personen. Die aktu­el­len Hospitalisierungszahlen lie­gen damit bereits höher als zum Höhepunkt der Omikron-Welle im Sommer 2022.«

Mitgeliefert wird die­se Grafik, die vor allem ange­sichts der Hauptinformation wenig erschre­ckend wirkt:

"Covid-Belag in geringerem Ausmaß in Konkurrenz zur Regelversorgung"

»Laut dem aktu­el­len Covid-19-Register (mit Datenstand vom 29. September) wur­den nur rund 22 Prozent der aktu­ell hos­pi­ta­li­sier­ten Corona-Patientinnen und ‑Patienten auch mit einer Covid-19-Symptomatik auf­ge­nom­men. Darauf weist auch das Covid-Prognosekonsortium des Gesundheitsministeriums hin. Das bedeu­tet, dass beim über­wie­gen­den Großteil der posi­ti­ven Covid-Fälle in den Spitälern Corona "nur" eine Nebendiagnose dar­stellt – oder über­haupt Covid als Zufallsbefund bei einem posi­ti­ven Test im Spital auftritt.

Belegt wer­den die Corona-Spitalsbetten natür­lich auch mit Covid-Nebendiagosen oder Zufallsbefunden. Allerdings tritt der Covid-Belag "in gerin­ge­rem Ausmaß in Konkurrenz zur Regelversorgung als in ver­gan­ge­nen Epidemiephasen, in denen noch der Großteil der Covid-19-Patientinnen und ‑Patienten eine mit Covid asso­zi­ier­te Hauptdiagnose auf­wies", wie es in der aktu­el­len Covid-19-Prognose heißt. Oder ver­ein­facht gesagt: Der Großteil der als Covid aus­ge­wie­se­nen Normalfälle wür­de auch ohne einen posi­ti­ven Test ein Normalbett benö­ti­gen. Aber: Bestimmte Vorerkrankungen oder Zusatzerkrankungen stei­gern im Falle einer Covid-19-Infektion die Hospitalisierungswahrscheinlichkeit", wie es laut dem Covid-19-Register heißt.

Zwölf Prozent der Covid-Intensivfälle "wegen" Corona im Spital

Noch bemer­kens­wer­ter ist die Situation auf den Corona-Intensivstationen: Hier liegt der Anteil jener, die mit Covid-19-Symptomatik auf­ge­nom­men wur­den, nur bei zwölf Prozent. Von den 90 Corona-Intensivpatientinnen und ‑pati­en­ten am Dienstag wur­den dem­nach also nur rund zwölf Personen mit Hauptdiagnose Covid auf­ge­nom­men. Am Mittwoch wur­den 80 Corona-Intensivfälle gemel­det.«

Wenn das Virus sich in Deutschland nicht völ­lig abar­tig ver­hält, wären damit von den durch DIVI am 5.10. gemel­de­ten 1.294 COVID-19-Fälle ent­spre­chend 155 wirk­lich wegen COVID-19 im Krankenhaus.