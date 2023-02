EU-Abgeordnete unterstützen Pläne für eine EU-weite digitale Brieftasche

Auch dafür war Coro­na gut (und gedacht?). Von Anfang an ging es neben dem Aus­schüt­ten enor­mer Gewin­ne an die Phar­ma- und Gesund­heits­in­dus­trie um die Eta­blie­rung digi­ta­ler Kon­trol­le und die Gewöh­nung der Bevöl­ke­rung dar­an. Vie­le Men­schen haben gelernt, daß Ihnen wich­ti­ge Grund­rech­te nur dann zuteil wer­den, wenn sie ein digi­ta­les Zer­ti­fi­kat vor­wei­sen kön­nen. Schul­schlie­ßun­gen, deren Unsinn inzwi­schen zuge­ge­ben wer­den, bahn­ten einen ent­schei­den­den Weg zur Akzep­tanz alles Digi­ta­len. Nun fixen die Dea­ler ihre Kund­schaft an mit Heils­ver­spre­chen über "digi­tita­le Identitäten".

Auf euro​parl​.euro​pa​.eu ist am 9.2.23 unter genann­ter Über­schrift zu lesen:

»Der neue Rah­men für die digi­ta­le Iden­ti­tät wür­de den EU-Bür­gern einen digi­ta­len Zugang zu wich­ti­gen öffent­li­chen Diens­ten über die Gren­zen der EU hin­weg ermöglichen.

Der Aus­schuss für Indus­trie, For­schung und Ener­gie [! AA] hat sei­nen Stand­punkt zur vor­ge­schla­ge­nen Aktua­li­sie­rung des euro­päi­schen Rah­mens für die digi­ta­le Iden­ti­tät (eID) mit 55 Stim­men bei 8 Gegen­stim­men und 2 Ent­hal­tun­gen angenommen.

Die neue eID wür­de es den Bür­gern ermög­li­chen, sich online zu iden­ti­fi­zie­ren und zu authen­ti­fi­zie­ren (über eine euro­päi­sche digi­ta­le Brief­ta­sche), ohne auf kom­mer­zi­el­le Anbie­ter zurück­grei­fen zu müs­sen, wie es heu­te der Fall ist – eine Pra­xis, die Beden­ken hin­sicht­lich Ver­trau­en, Sicher­heit und Daten­schutz auf­wirft. Außer­dem wür­den die Nut­zer die vol­le Kon­trol­le über ihre Daten erhal­ten und selbst ent­schei­den kön­nen, wel­che Infor­ma­tio­nen sie mit wem tei­len wollen.

In ihren Ände­rungs­an­trä­gen schla­gen die Abge­ord­ne­ten vor, die Euro­päi­sche Brief­ta­sche für digi­ta­le Iden­ti­tä­ten zu einem Instru­ment zu machen, das auch elek­tro­ni­sche Doku­men­te lesen und über­prü­fen kann und Peer-to-Peer-Inter­ak­tio­nen ermög­licht. Sie schla­gen Maß­nah­men zur Stär­kung des Daten­schut­zes und der Cyber­si­cher­heit sowie zur Regis­trie­rung aller Trans­ak­tio­nen vor, um sicher­zu­stel­len, dass Drit­te zur Ver­ant­wor­tung gezo­gen wer­den können.

Die Nut­zung der EU-Brief­ta­sche wird immer frei­wil­lig sein. Die Abge­ord­ne­ten wol­len auch sicher­stel­len, dass Bür­ger, die sich gegen die Nut­zung ent­schei­den, nicht anders behan­delt wer­den als die­je­ni­gen, die sie nut­zen. Das Sys­tem wür­de jeden Mit­glied­staat dazu ver­pflich­ten, min­des­tens eine "Brief­ta­sche" im Rah­men eines natio­na­len eID-Sys­tems zu mel­den, um sie auf EU-Ebe­ne inter­ope­ra­bel zu machen.«

"Sischer dat!", pflegt man im Rhein­land zu sagen.

»Der Geset­zes­ent­wurf ent­hält Bestim­mun­gen zur siche­ren Bean­tra­gung, Erlan­gung, Spei­che­rung, Kom­bi­na­ti­on und Nut­zung von per­sön­li­chen Iden­ti­fi­ka­ti­ons­da­ten und elek­tro­ni­schen Zer­ti­fi­ka­ten, die zur Online- und Off­line-Authen­ti­fi­zie­rung sowie für den Zugang zu Waren und öffent­li­chen und pri­va­ten Dienst­leis­tun­gen ver­wen­det wer­den können.

Zitat

"Bericht­erstat­te­rin Roma­na Jer­ko­vić (S&D, HR) sag­te: "Mit dem Euro­päi­schen Rah­men für digi­ta­le Iden­ti­tä­ten wol­len wir, dass die EU die ers­te glo­ba­le Regi­on mit einem Gover­nan­ce-Rah­men für ver­trau­ens­wür­di­ge digi­ta­le Iden­ti­tä­ten wird. Die digi­ta­le Brief­ta­sche wird ein zuver­läs­si­ges, umfas­sen­des Iden­ti­täts­por­tal sein, das den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die vol­le Kon­trol­le über ihre eige­nen Daten gibt und ihnen die Frei­heit gibt, genau zu ent­schei­den, wel­che Infor­ma­tio­nen sie mit wem und wann tei­len wol­len. Von sozia­len, finan­zi­el­len, medi­zi­ni­schen und beruf­li­chen Daten bis hin zu Kon­tak­ten und vie­lem mehr wird es mög­lich sein, per­sön­li­che Daten in einer ein­zi­gen digi­ta­len ID zu spei­chern. Die digi­ta­le Iden­ti­tät ist nicht mehr nur ein "Nice-to-have"-Feature, son­dern ein neu­er Motor für bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment und sozia­les Empower­ment und ein Instru­ment für ein inte­gra­ti­ves digi­ta­les Euro­pa."«

Spä­tes­tens bei die­sen Wort­hül­sen müs­sen sämt­li­che Warn­glo­cken Sturm läuten.

» Nächste Schritte

Mit 57 Stim­men bei 7 Gegen­stim­men und 3 Ent­hal­tun­gen gaben die Abge­ord­ne­ten auch grü­nes Licht für die Auf­nah­me von inter­in­sti­tu­tio­nel­len Ver­hand­lun­gen, die auf der Ple­nar­ta­gung vom 13. bis 16. März for­mell geneh­migt wer­den müssen.

Hintergrund

Eine Stu­die des For­schungs­diens­tes des Euro­päi­schen Par­la­ments unter­streicht, dass die Bereit­stel­lung öffent­li­cher und pri­va­ter Dienst­leis­tun­gen seit der Pan­de­mie zuneh­mend digi­tal erfolgt. Gleich­zei­tig fun­gie­ren Ein­rich­tun­gen wie Ban­ken, Anbie­ter elek­tro­ni­scher Kom­mu­ni­ka­ti­ons­diens­te und Ver­sor­gungs­un­ter­neh­men, von denen eini­ge ver­pflich­tet sind, Iden­ti­täts­merk­ma­le zu erfas­sen, als Anbie­ter veri­fi­zier­ter Identitäten.

Bestehen­de Lösun­gen für digi­ta­le Brief­ta­schen sind in der Regel mit Zah­lungs­lö­sun­gen ver­knüpft und ermög­li­chen es den Nut­zern, Daten in einer ein­zi­gen naht­lo­sen Umge­bung auf ihren Mobil­te­le­fo­nen zu spei­chern und zu ver­knüp­fen. Nach Ansicht der Kom­mis­si­on wird die­ser Kom­fort jedoch durch den Ver­lust der Kon­trol­le über per­sön­li­che Daten erkauft, da die­se Lösun­gen nicht mit einer veri­fi­zier­ten phy­si­schen Iden­ti­tät ver­bun­den sind, was es schwie­ri­ger macht, Betrugs- und Cyber­si­cher­heits­be­dro­hun­gen zu entschärfen.

