Ex-Beatle Ringo Starr sagt Konzerte in USA ab – positiver Coronatest

Endlich wie­der eine gute Gelegenheit, einen Beitrag zu recyclen!

I Am The Virus

John Lennon beschloß, "einen so ver­wir­ren­den, unüb­li­chen Text zu schrei­ben wie nur mög­lich" heißt es zur Entstehungsgeschichte des Titels. Heute hät­te er den Job Drosten und Lauterbach über­las­sen und den Titel leicht ver­än­dert. Die Zeile "See how they run like pigs from a gun" hät­te er aller­dings beibehalten.

Quelle: you​tube​.com

»London (dpa) – Der frü­he­re Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (82) ist nach der Absage meh­re­rer Konzerte in den USA posi­tiv auf das Coronavirus getes­tet wor­den. «Ringo hofft, so bald wie mög­lich wie­der los­zu­le­gen und erholt sich zu Hause», zitier­te die bri­ti­sche Nachrichtenagentur PA aus einer Mitteilung sei­nes Managements vom Montag. Zuvor hat­te der Ex-Beatle am Sonntag Auftritte in den Städten New Buffalo im US-Bundesstaat Michigan und Prior Lake in Minnesota wegen einer Erkrankung abge­sagt, die sei­ne Stimme beein­träch­tig­te, wie einer der Veranstalter mit­ge­teilt hat­te. Das Coronavirus war zunächst als Ursache aus­ge­schlos­sen worden.«

kran​ken​kas​sen​.de (3.10.)



