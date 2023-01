Fast alle Opfer, die Lauterbach von den Bürgern verlangte, waren falsch

Das ist die Über­schrift eines Kom­men­tars von Elke Bod­de­ras auf welt​.de am 31.1.23 (Bezahl­schran­ke). Es heißt dort:

»Leicht­hin hat Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach am Mon­tag ein Schuld­ge­ständ­nis zum Bes­ten gege­ben, das hun­dert­tau­sen­de Kin­der und Jugend­li­che ihm kaum ver­ges­sen wer­den. Lau­ter­bach gab zu, es sei falsch gewe­sen, die Schu­len in der Pan­de­mie so lan­ge zu schlie­ßen. Da sei er „zu hart ein­ge­stie­gen“. Ganz ähn­lich klang Lau­ter­bach vor zwei Mona­ten. Da gestand er ein, Kitas zwangs­wei­se zu schlie­ßen, sei „aus Sicht von heu­te ein Feh­ler“ gewesen.

Wenn der Minis­ter die Pan­de­mie voll­ends poli­tisch rück­ab­wi­ckeln möch­te, dann könn­te er als nächs­tes beken­nen, dass die Dro­hung mit einem „Kil­ler­vi­rus“ Unfug war. Dass er als düs­te­res Ora­kel und Mit­er­fin­der der gefähr­li­chen „Som­mer­wel­le“ dane­ben lag. Dass er bis zum Schluss am unhalt­ba­ren Dog­ma von den Imp­fun­gen, die angeb­lich Infek­tio­nen ver­hin­der­ten, festhielt…

Den här­tes­ten Schlag gegen Lau­ter­bachs Poli­tik ver­setzt ihm eine neue Stu­die, die nie­mand mehr klein­re­den oder umdeu­ten kann. Die Coch­ra­ne-Gesell­schaft, deren Ver­öf­fent­li­chun­gen als wis­sen­schaft­li­cher Gold­stan­dard gel­ten, kommt in einer Meta-Stu­die zu dem Schluss: Das Tra­gen von Mas­ken schüt­ze zwar effek­tiv vor Anste­ckung, epi­de­mio­lo­gisch aber, also auf die Gesamt­be­völ­ke­rung umge­legt, hät­ten Mas­ken so gut wie kei­nen Effekt auf die Aus­brei­tung von Sars-Cov‑2…

Mit Druck und Zwang, mit stren­gen Vor­schrif­ten und mora­lisch mah­nen­dem Zei­ge­fin­ger misch­te sich die deut­sche Staats­au­tori­tät in den All­tag der Men­schen ein. Wäh­rend ande­re euro­päi­sche Län­der sich von die­sem Weg nach und nach ver­ab­schie­de­ten (Frank­reich, Spa­ni­en, Ita­li­en, Groß­bri­tan­ni­en) oder ihn erst gar nicht für gang­bar hiel­ten (Schwe­den), blieb Deutsch­land bei sei­nen Dogmen.

Lau­ter­bach for­der­te auch den Rück­tritt des schwe­di­schen Epi­de­mio­lo­gen Anders Teg­nell. „Schwe­den zeigt, wie ver­hee­rend fal­sche wis­sen­schaft­li­che Bera­tung in der Coro­na-Poli­tik sein kann. Teg­nell lag fast immer falsch. Und das sehr selbst­be­wusst. Erstaun­lich, dass er noch im Amt ist. Einen ehren­vol­len Rück­tritt hät­te ihm nie­mand vor­ge­wor­fen…“, so twit­ter­te Lau­ter­bach im Dezem­ber 2020.

Nun hat die Geschich­te der Pan­de­mie Teg­nells Tak­tik fast lücken­los als völ­lig rich­tig beglau­bigt. Es wird Zeit, dass wir den deut­schen Kurs scho­nungs­los auf­ar­bei­ten. Und ins­be­son­de­re die Rol­le, die Karl Lau­ter­bach dabei spiel­te.«