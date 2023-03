FDP fordert Enquete-Kommission „Pandemie“

In einem "Posi­ti­ons­pa­pier der Frei­en Demo­kra­ten im Deut­schen Bun­des­tag" vom 1.3.23 heißt es:

»Die Coro­na-Pan­de­mie hat die Gesund­heits­sys­te­me, aber auch vie­le ande­re Poli­tik­fel­der neben der Gesund­heits­po­li­tik in Deutsch­land, Euro­pa und welt­weit unvor­be­rei­tet getrof­fen und auf die Pro­be gestellt. Dabei wur­den Defi­zi­te und eine feh­len­de Resi­li­enz in pan­de­mi­schen Kri­sen­zei­ten deut­lich. Zu sta­tisch, zu abhän­gig, zu ana­log, zu intrans­pa­rent und zu unüber­sicht­lich wur­de ver­sucht, die Her­aus­for­de­run­gen der Pan­de­mie zu bewäl­ti­gen. Dies hat nicht nur unser Gesund­heits­sys­tem an die Gren­zen der Belast­bar­keit und dar­über hin­aus­ge­führt, son­dern auch unser Bildungs‑, Wirtschafts‑, Demo­kra­tie- und Gesell­schafts­ge­fü­ge erheb­lich in Mit­lei­den­schaft gezogen…

Nach und nach bekom­men wir ein umfas­sen­de­res Bild über die wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie getrof­fe­nen Ent­schei­dun­gen und ihre Aus­wir­kun­gen auf unse­re Gesell­schaft – vie­le davon dür­fen sich nicht wie­der­ho­len. Denn die wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie getrof­fe­nen Schutz­maß­nah­men gin­gen doch mit sehr weit­rei­chen­den Grund­rechts­ein­grif­fen ein­her, die es in die­ser Form, ins­be­son­de­re hin­sicht­lich Dau­er, Brei­ten­wir­kung und Tie­fe, in der Bun­des­re­pu­blik noch nicht gege­ben hat. Hier­zu zäh­len Besuchs­ver­bo­te, ein­sa­mes Ster­ben in Ein­rich­tun­gen, die Schlie­ßung von Kitas und (Hoch-)Schulen, die weit­ge­hen­de Still­le­gung des kul­tu­rel­len, gesell­schaft­li­chen und wirt­schaft­li­chen Lebens bis hin zu Aus­gangs­sper­ren. Die­se Maß­nah­men müs­sen auf ihre Wirk­sam­keit und Ver­hält­nis­mä­ßig­keit hin retro­spek­tiv betrach­tet und bewer­tet werden…

Des­halb for­dert die FDP-Bun­des­tags­frak­ti­on drin­gend die Ein­set­zung einer Enquete-Kom­mis­si­on im Deut­schen Bun­des­tag, die sach­lich und wis­sen­schaft­lich fun­diert die unter­schied­li­chen Pha­sen und Maß­nah­men der Coro­na-Poli­tik der ver­gan­ge­nen drei Jah­re im Hin­blick auf Ziel­set­zung, Ziel­er­rei­chung und Fol­gen ana­ly­siert und auf­be­rei­tet…«

Man will "in der unaus­weich­li­chen nächs­ten Kri­sen­si­tua­ti­on bes­ser vor­be­rei­tet" sein…