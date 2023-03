Fundamental anderes Deutschlandbild und Demokratieverständnis als das der Mehrheitsgesellschaft

Da das Deutsch­land­bild und vor allem das Demo­kra­tie­ver­ständ­nis nie­mals in Fra­ge gestellt wer­den dür­fen, haben die resi­li­en­ten Demo­kra­tIn­nen die Mon­tags­de­mons­tra­tio­nen ana­ly­siert. Mit Hil­fe des Urge­steins der Demo­kra­tie, der Ber­tels­mann­stif­tung, haben sie Erschre­cken­des festgestellt:

»Zusam­men­fas­sung

Poli­ti­sche Lösun­gen wer­den kei­ner Par­tei rich­tig zuge­traut, Anti­ame­ri­ka­nis­mus und Natio­na­lis­mus sind weit ver­brei­tet: Die qua­li­ta­ti­ve Stu­die „Mir reicht’s Bür­ger“ des Pro­gres­si­ven Zen­trums und der Ber­tels­mann Stif­tung hat Teil­neh­men­de der von Rechts orga­ni­sier­ten „Mon­tags­de­mons­tra­tio­nen“ in Ost­deutsch­land nach ihrer Sicht der Din­ge gefragt. Der Fokus der Unter­su­chung liegt dabei nicht auf den Organisator:innen, son­dern den „Mit­lau­fen­den“, ihren Pro­test-Moti­ven und Erwar­tun­gen an die Poli­tik. Sie eint vor allem ein Unmut über die Regie­rungs­po­li­tik, der letzt­lich auf einem fun­da­men­tal ande­ren Deutsch­land­bild und Demo­kra­tie­ver­ständ­nis als dem der Mehr­heits­ge­sell­schaft basiert.«

Nun mag zutref­fen, daß die Demo­teil­neh­me­rIn­nen in Chem­nitz und Gera eher rechts ori­en­tiert sind als der Bun­des­durch­schnitt. Um so erstaun­li­cher ist, was die Ergeb­nis­se sein sollen:

» WEIDEL UND WAGENKNECHT ALS PAAR FÜR DIE KRISE

Nach Akteur:innen gefragt, denen die Demons­trie­ren­den Lösun­gen und Ant­wor­ten auf die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen zutrau­en, wer­den immer wie­der Ali­ce Wei­del, Co-Vor­sit­zen­de der AfD-Bun­des­tags­frak­ti­on, und Sahra Wagen­knecht, Poli­ti­ke­rin der Par­tei Die Lin­ke genannt, sowohl ein­zeln als auch sehr oft in Kom­bi­na­ti­on.«

"Immer wie­der" heißt: Wagen­knecht wird von etwas mehr als 30 Pro­zent genannt, Wei­del von weni­ger als 20 Pro­zent. Und posi­tiv zur AfD bekann­te sich etwa ein Vier­tel – weni­ger, als rech­te Par­tei­en in den bei­den Städ­ten bei Wah­len erzielen:

»Auf­fäl­lig ist außer­dem, dass trotz der Akzep­tanz zahl­rei­cher Posi­tio­nen und Nar­ra­ti­ven der rechts­po­pu­lis­ti­schen AfD der Par­tei selbst im All­ge­mei­nen nur bedingt eine Lösungs­kom­pe­tenz zuge­schrie­ben wird. Die Grü­nen sind Kris­tal­li­sa­ti­ons­fi­gu­ren für den Unmut der Befrag­ten – ihnen wird über­wie­gend Kom­pe­tenz zum Regie­ren abge­spro­chen. Auf­fäl­lig im Ver­gleich zur Prä­senz der Grü­nen in den Inter­views ist die Igno­ranz gegen­über Kanz­ler Olaf Scholz und den bei­den Regie­rungs­par­tei­en SPD und FDP.«

» Vorgehen

Wir haben mit zwei For­schungs­teams der TU Dres­den auf den soge­nann­ten Mon­tags­de­mons­tra­tio­nen in Chem­nitz und Gera knapp 200 Teil­neh­men­de befragt. Die Inter­views fan­den von Novem­ber 2022 bis Janu­ar 2023 an ins­ge­samt sechs Mon­ta­gen statt und rich­te­ten sich nicht an die Organisator:innen, son­dern „Mit­lau­fen­de“.«

Die gesam­te "Stu­die" ist hier nach­zu­le­sen. Dort sorgt man sich, wie der Pro­test "kana­li­siert" wer­den kann:

»Es lohnt sich hin­zu­schau­en: Einem rechts­extre­men Kern von Orga­ni­sa­tio­nen scheint es gelun­gen zu sein, die im Osten geschichts­träch­ti­ge Insti­tu­ti­on der Mon­tags­de­mons­tra­ti­on für eige­ne Zwe­cke zu ver­ein­nah­men. Gleich­zei­tig gibt es der­zeit kei­nen ande­ren, ähn­lich regel­mä­ßi­gen Demons­tra­ti­ons­zy­klus, der (auch) sozi­al­po­li­ti­schen Pro­test zu kana­li­sie­ren ver­mag. Obwohl die Pro­tes­te der­zeit kei­nes­wegs eine „Mas­sen­be­we­gung“ dar­stel­len, blei­ben sie auf­grund ihrer Kon­stanz rele­vant. Der Herbst hat gezeigt, wie schnell es gelin­gen kann, Pro­test­dy­na­mi­ken in Kri­sen­zei­ten zu ent­fa­chen. Zurück­lie­gen­de Demons­tra­ti­ons­er­fah­rung begüns­tigt neu­en Pro­test. Damit bleibt die Rol­le rechts­extre­mer Organisator:innen auch für künf­ti­ge Kri­sen und Pro­tes­te bedeut­sam und kann eine Bedro­hung für die Demo­kra­tie dar­stel­len, wenn sie nicht ernst genom­men wird. Medi­en und Politiker:innen ist der Zugang zu den Pro­tes­ten durch das aus­ge­präg­te Miss­trau­en vie­ler Demons­trie­ren­der weit­ge­hend ver­sperrt.«

Von vornherein nicht auf Repräsentativität angelegt

»Unser Anspruch war daher von vorn­her­ein nicht auf Reprä­sen­ta­ti­vi­tät ange­legt. Viel­mehr woll­ten wir sys­te­ma­tisch und wie­der­holt Stim­men aus dem gesam­ten Spek­trum, ins­be­son­de­re der „Mit­lau­fen­den“ sam­meln. Die „Mit­lau­fen­den“ sind jene, die sich weder dem äuße­rem Anschein nach ideo­lo­gi­schen Lagern noch durch ein­deu­ti­ge Rede­bei­trä­ge oder Trans­pa­ren­te poli­tisch zuord­nen lassen..

[Wir] haben im Nach­gang zu jedem Inter­view ein anony­mi­sier­tes Kurz­pro­fil der Inter­view­ten inklu­si­ve Geschlecht, Alters­klas­se und even­tu­ell geäu­ßer­ter Mar­ker und Auf­fäl­lig­kei­ten (etwa genann­ter Beruf oder Hin­weis auf per­sön­li­che finan­zi­el­le Lage) erstellt…

Corona und Demokratie – gegen das System

Die Coro­na­po­li­tik der Bun­des­re­gie­rung fand bei der Mehr­heit der Befrag­ten immer wie­der Erwäh­nung. Vie­le gaben an, sich wäh­rend der Hoch­zeit der Pan­de­mie erst­mals den Pro­tes­ten ange­schlos­sen zu haben (48 Pro­zent der Inter­views). Die Grün­de sind viel­fäl­tig und rei­chen von Kla­gen über Grund­rechts­ein­schrän­kun­gen über ver­meint­lich ver­heim­lich­te Neben­wir­kun­gen der Imp­fung bis hin zu dem Vor­wurf, die Pan­de­mie sei genutzt wor­den, um staat­li­che Gel­der zu ver­schwen­den. Stel­len­wei­se gab es auch Kom­men­ta­re, die an Ver­schwö­rungs­my­then erin­nern (Coro­na als Staats­streich). For­mu­lie­run­gen wie „Schwin­del“ oder „Lüge“ sind gang und gäbe. Dabei tritt ein tief sit­zen­des Miss­trau­en gegen­über den poli­ti­schen Akteur:innen zuta­ge. Die Coro­na­po­li­tik habe bestä­tigt, was bereits ver­mu­tet wur­de: Die Regie­ren­den woll­ten die Bevöl­ke­rung beherr­schen, steu­ern und ein­schrän­ken. Vie­le Teil­neh­men­de begrün­den ihren Unmut auch in per­sön­li­chen Aus­gren­zungs­er­fah­run­gen: „Ich bin hier, weil ich mit der Spal­tung durch Coro­na nicht ein­ver­stan­den bin. Ich mache eine Aus­bil­dung zum Phy­sio­the­ra­peu­ten und füh­le mich da jede Woche aus­ge­grenzt, weil ich nicht geimpft bin.“…

Die gro­ße Mehr­heit der Befrag­ten ist über­zeugt, für die Ret­tung der Demo­kra­tie auf die Stra­ße zu gehen und sieht sich mit einem posi­ti­ven Auf­trag aus­ge­stat­tet. Wäh­rend eini­ge mei­nen, dass die Bun­des­re­pu­blik kei­ne Demo­kra­tie mehr sei, son­dern eine Dik­ta­tur, sor­gen sich ande­re eher um einen Trend, der sich in der Ein­schrän­kung der Mei­nungs- oder Ver­samm­lungs­frei­heit niederschlage…

KLIMASCHUTZ JA, GRÜNE NEIN: WOHLSTAND ALS ZUKUNFTSVERSPRECHEN Während die Grünen sowohl als Par­tei als auch als kul­tu­ra­li­sier­te Per­so­nen­grup­pe das zen­tra­le Feind- bild im Inne­ren dar­stel­len, stößt ihr Kern­the­ma, der Umwelt­schutz, nicht so ein­deu­tig auf Ableh­nung. Eini­ge Befrag­te räumen ein, dass sie Kli­ma- oder Umwelt- schutz für sinn­voll hal­ten, nur den Weg der Grünen ablehnen