Fundstücke am 4. Juni 2023

George Gao über Coronaviren

Ende Mai gab es vor allem in Großbritannien eine Welle von Medienberichten über Äußerungen von George Gao, die in einem BBC-Podcast eine Woche zuvor gefal­len waren. Davon kam bedau­er­li­cher­wei­se kaum etwas hier­zu­lan­de an.

Gao, der aktu­ell das „International Institute of Vaccine Innovation“ lei­tet, war bis 2022 Leiter des China CDC und damit eine der Personen, die von Anfang an inter­ne Informationen über die Ereignisse um C19 hat­ten. Zusätzlich zu sei­ner hohen Position in China hat er jahr­zehn­te­lan­ge Verbindungen in den Westen: das Studium in Oxford, wo er Bekanntschaft mit Jeremy Farrar (Wellcome Trust, jetzt WHO) mach­te, die Teilnahme 2019 am Planspiel „Event 201“, die Mitgliedschaften in der „National Academy of Sciences“ (USA), der Royal Society (UK) und der hie­si­gen Leopoldina seit 2020, um nur eini­ge zu nen­nen. Eine beweg­te Karriere einer schil­lern­den Persönlichkeit.

Auf MailOnline wur­de schon in der Überschrift erklärt, wor­um es geht: „Untersuchung in Pekings gehei­mem Covid-Labor: Ex-Chef der chi­ne­si­schen Seuchenschutzbehörde ent­hüllt sen­sa­tio­nell, dass die Untersuchung an einem Ort durch­ge­führt wur­de, der im Zentrum des Streits über den Ursprung der Pandemie steht, und sagt: ‚Schließen Sie nichts aus‘“. Laut BBC sag­te er, das Wuhan Insititute of Virology

„‚wur­de von Experten auf die­sem Gebiet dop­pelt überprüft.‘

Es ist die ers­te Bestätigung, dass eine offi­zi­el­le Untersuchung statt­ge­fun­den hat, aber Prof. Gao sagt, er habe das Ergebnis nicht gese­hen, aber ‚gehört‘, dass das Labor für ein­wand­frei befun­den wurde.

‚Ich den­ke, sie sind zu dem Schluss gekom­men, dass sie alle Protokolle befolgt haben. Sie haben kein Fehlverhalten fest­ge­stellt. Wir wis­sen wirk­lich nicht, woher das Virus kam… die Frage ist noch offen‘“.

Gao war schon im April auf der Rhodes Policy Summit in London und in Genf beim Pathogens Project, das vom „Bulletin of the Atomic Scientists“ ver­an­stal­tet wur­de. Von die­ser Konferenz exis­tiert das Video von Gaos Vortrag, in dem er die gän­gi­gen Coronavirus-Theorien auf den Kopf stell­te – oder auf die Füße? „Jetzt for­de­re ich es her­aus“, sag­te er und frag­te: „Haben wir wirk­lich einen Zwischenwirt für die Coronaviren? Wir müs­sen es über­den­ken, zurück zur Wissenschaft brin­gen.“ Zu MERS (2012) merk­te er an: „Schöne Geschichte, aber Dromedare, Menschen, wir müs­sen sie über­den­ken, noch ein­mal anse­hen, die­se Hypothese.“ Und zu SARS (2003) gab er zu beden­ken: „Civetkatze, und vor der Civetkatze war viel­leicht eine Fledermaus, aber Civetkatze zum Menschen, ich rufe auf zu über­den­ken, ob die­se Hypothese funk­tio­nie­ren wür­de oder nicht. Ich las­se die­se wis­sen­schaft­li­che Frage offen, las­sen wir sie offen und war­ten ab, was wir hof­fent­lich bekommen.“

Schließlich folg­ten sei­ne Äußerungen zu C19: „Wir wis­sen, dass das Virus erst­mals in mensch­li­chen Proben gese­hen, iden­ti­fi­ziert, iso­liert wur­de oder in Umweltproben.“ Dann erin­ner­te er dar­an, dass es bei Nerzen gefun­den wur­de: „So vie­le Tiere, aber jetzt wis­sen wir, dass man nie glau­ben wür­de, die Nerze sei­en der Zwischenwirt. Wir dach­ten, Mensch zu Nerz, aber wir dach­ten nie, Nerz zu Mensch. Nun bei der Civetkatze: viel­leicht Mensch zu Civetkatze und nicht Civetkatze zu Mensch. Jedenfalls müs­sen wir es über­den­ken, es gibt kei­ne Evidenz, wir brau­chen Evidenz, wir brau­chen Fakten.“ Zum fol­gen­den Bild erklär­te Gao noch, dass es für eine Übertragung vom Marderhund (Racoon) und Pangolin (Manis pen­ta­d­ac­ty­la) auf den Menschen kei­ne Bestätigung gebe, das links gezeig­te Tier ließ er jedoch aus.

Dort steht zwar mit Paguma lar­vata der latei­ni­sche Name für die süd­ost­asia­ti­sche Civetkatze, zu sehen ist aber ein nord­ame­ri­ka­ni­scher Waschbär, und Gao weiß das. Seit April ver­brei­tet er sei­ne Botschaft in Westeuropa, die viel­leicht ein eige­nes Anliegen ist, aber nie­mals gegen die chi­ne­si­sche Position gerich­tet sein kann. Was soll uns damit nahe­ge­bracht wer­den? Seine Äußerungen zum Laborursprung kom­men ver­mut­lich erwar­tungs­ge­mäß in die Medien – in die eng­lisch­spra­chi­gen jeden­falls – aber nicht die­se grund­sätz­li­chen Fragen der Übertragungswege, auf denen gan­ze Karrieren auf­bau­en, obwohl sie viel­leicht sogar span­nen­der und wich­ti­ger sind und inter­es­san­te Perspektiven eröffnen.

Wie sag­te Gao noch so schön: „Man kann immer alles ver­mu­ten. Das ist Wissenschaft. Schließen Sie nichts aus.“



Sucharit Bhakdi über BSE

Vor über 20 Jahren war Sucharit Bhakdi noch Mikrobiologie-Professor in Mainz und wur­de vom ÖRR gefragt, wenn etwas Neues auf­tauch­te wie damals BSE. In die­sem Video spricht er über die Testung gesun­der Rinder, die „im Prinzip sinn­los“ sei, über Wissenschaftler, die „fast gezwun­gen“ sei­en, „zu machen, was heut­zu­ta­ge ‚in‘ ist, was die Politik, die Bevölkerung erwar­tet“, und: „wir sind gemein­sam ver­ant­wort­lich für das, was wir in die­sem Land ange­rich­tet haben“.

Mit Dank an „..oder BSE fin­den" für die­sen Fund.



„Our busi­ness is life itself“

Die Websites infek​ti​ons​schutz​.de und imp​fen​-info​.de der Bundeszentrale für gesund­heit­li­che Aufklärung begrü­ßen ihre Besucher mit die­sem Logo:

Gamer aus dem letz­ten Jahrhundert fühl­ten sich erin­nert an das Computerspiel „Resident Evil“, in dem eine „Umbrella Corporation“ ein sehr ähn­li­ches Logo hatte.

Fabian Spieker schreibt dazu auf sei­nem Substack, auf dem er sich ansons­ten mit Ernsthaftem wie Übersterblichkeits-Statistiken beschäftigt:

„Für die­je­ni­gen, die mit der Resident Evil-Videospielreihe aus den 90er Jahren nicht ver­traut sind, gibt es hier einen Auszug aus dem Resident Evil Wiki.

‚Die Umbrella Corporation war von den 1980er bis Anfang der 2000er Jahre ein mul­ti­na­tio­na­ler Konzern mit Tochtergesellschaften, die in ver­schie­de­nen Branchen tätig waren. Die zahl­rei­chen Tochtergesellschaften von Umbrella wur­den […] gezielt auf­ge­baut, um ille­ga­le Aktivitäten zu vertuschen.

Kurz nach der Eröffnung sei­ner phar­ma­zeu­ti­schen Tochtergesellschaft […] begann Umbrella mit der Entwicklung bio­lo­gi­scher Waffen für Militärs auf der gan­zen Welt als Teil einer welt­wei­ten Verschwörung zur Anhäufung töd­li­cher Viren, die durch das Übereinkommen über bio­lo­gi­sche Waffen von 1972 direkt ver­bo­ten waren. Umbrella Pharmaceuticals war in der Lage, sei­ne wah­ren Absichten zu ver­schlei­ern, indem es als Vorwand nach Impfstoffen gegen die­sel­ben Viren forschte.

Das wah­re Ziel von Umbrella war tat­säch­lich nicht der kapi­ta­lis­ti­sche Drang zur Monopolisierung einer lukra­ti­ven Industrie. Es war Eugenik. […]‘

Ich habe bereits eine E‑Mail an die Kommunikationsagentur Hauptweg-Nebenwege geschrie­ben, um her­aus­zu­fin­den, wer der Designer ist.

Wer sich das aus­ge­dacht hat, ver­dient einen per­sön­li­chen Dankesbrief, denn das hat mir wirk­lich den Tag versüßt.“

Während „Hauptweg und Nebenwege“ der Titel eines Gemäldes von Paul Klee ist, ist Hauptweg-Nebenwege eine Kölner PR-Agentur mit dem Ziel: „Wir geben Unternehmen eine unver­wech­sel­ba­re visu­el­le Identität.“

Mit Dank an den „Impfadmiral" für die­sen Fund.